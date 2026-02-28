ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
GC3740/28
قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 25%*
تضمن لك الميزة المبتكرة التي تتميز بها المكواة البخارية من Philips الحصول على قوة بخارية 100% لإزالة التجاعيد على أكمل وجه. في الوقت نفسه، توفّر تلقائياً استهلاك طاقة بنسبة 20%* ذلك أنها تخفف من هدر البخار.
علامة تجارية متخصصة في منتجات الكيّ
2400 واط
تعزيز بخار يصل إلى 150 غ
ECO
يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة بالبخار من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.
يتيح المقبض الناعم لأداة الكي Philips هذه عملية كيّ مريحة حتى أثناء الجلسات الطويلة.
تجمع فتحة البخار الفريد في مكواة Philips هذه بين قاعدة أمامية مدببة وفتحات بخار ممدودة خاصة في الطرف، للوصول إلى أصغر وأصعب المناطق للحصول على أفضل نتائج كي.
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