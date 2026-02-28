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  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

تم إيقافه

PowerLifeمكواة بالبخار

GC2910/27

1 جائزة

مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. فبفضل قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة، التي تمكّن إخراج البخار الكثيف والثابت وميزة تنظيف الكلس السهلة الاستخدام، تمنحك هذه المكواة العملية من Philips نتائج عالية الجودة وفترة استهلاك طويلة الأمد!

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مكواة مع قاعدة المكواة SteamGlide

مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

  • 2000 واط

  • تعزيز بخار بوزن 30 غ/الدقيقة

2000 واط توفر تياراً بخارياً شديداً وثابتاً

2000 واط توفر تياراً بخارياً شديداً وثابتاً

2000 واط توفر تياراً بخارياً شديداً وثابتاً.

بخار مستمر لغاية 30 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

بخار مستمر لغاية 30 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

بخار مستمر لغاية 30 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

تعزيز البخار لحدّ 90 غ/دقيقة لإزالة أصعب التجاعيد بسهولة

تعزيز البخار لحدّ 90 غ/دقيقة لإزالة أصعب التجاعيد بسهولة

تمكّنك المكواة التي تتميّز بتعزيز بخار يبلغ 90 غ من إزالة أصعب التجاعيد بسهولة تامة.

المواصفات التقنية

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الجوائز

  • Award image VRS_PBTAWARD66

المراجعات

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  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.