GC2560/27
بسيطة وسريعة وفعالة
للحصول على نتائج ممتازة، أنت بحاجة إلى بخار قوي ومكواة لا تتعب أبداً. تقدم لك هذه المكواة العملية قيمة مادية تدوم طويلاً بفضل البخار المعزز الذي يزن 95 غ، وقوة 2100 واط لبخار شديد وثابت ونظام التكلس الثنائي الفاعلية!إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
قوة 2100 واط تتيح إخراج بخار عالٍ ومستمر.
تتيح لك دفعة البخار التي تبلغ 95 جرام في المكواة إزالة حتى أصعب التجاعيد بسهولة.
تقوم وظيفة إيقاف التشغيل الإلكتروني بإيقاف تشغيل أداة الكي تلقائيًا عند تركها من دون مراقبة أو عند انقلابها.
يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة بالبخار من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.
إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق جيد على كافة الأقمشة.
تتمتع المكواة من Philips هذه بوظيفة البخار العمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة.
بخار مستمر يصل إلى 32 جرام/دقيقة لإزالة التجاعيد بشكل أفضل.
المواصفات التقنية
الوزن والأبعاد
سهولة الاستخدام
انزلاق سلس
عملية كيّ مريحة
إزالة التجاعيد
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