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  • بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة

    2500 series مكواة بالبخار

    GC2560/27

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء
    1 جائزة

    بسيطة وسريعة وفعالة

    للحصول على نتائج ممتازة، أنت بحاجة إلى بخار قوي ومكواة لا تتعب أبداً. تقدم لك هذه المكواة العملية قيمة مادية تدوم طويلاً بفضل البخار المعزز الذي يزن 95 غ، وقوة 2100 واط لبخار شديد وثابت ونظام التكلس الثنائي الفاعلية!

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    2500 series مكواة بالبخار

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    مراجعة كل مكواة بالبخار

    بسيطة وسريعة وفعالة

    أداء البخار يدوم طويلاً

    • إيقاف تشغيل تلقائي
    إخراج بخار عالٍ ومستمر

    إخراج بخار عالٍ ومستمر

    قوة 2100 واط تتيح إخراج بخار عالٍ ومستمر.

    دفعة بخار تصل إلى 95 جرام لأصعب التجاعيد

    دفعة بخار تصل إلى 95 جرام لأصعب التجاعيد

    تتيح لك دفعة البخار التي تبلغ 95 جرام في المكواة إزالة حتى أصعب التجاعيد بسهولة.

    إيقاف تشغيل إلكتروني عند ترك أداة الكي من دون مراقبة

    إيقاف تشغيل إلكتروني عند ترك أداة الكي من دون مراقبة

    تقوم وظيفة إيقاف التشغيل الإلكتروني بإيقاف تشغيل أداة الكي تلقائيًا عند تركها من دون مراقبة أو عند انقلابها.

    نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

    نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

    يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة بالبخار من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.

    قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

    قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

    إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق جيد على كافة الأقمشة.

    بخار عمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة

    بخار عمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة

    تتمتع المكواة من Philips هذه بوظيفة البخار العمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة.

    بخار مستمر يصل إلى 32 جرام/دقيقة لإزالة التجاعيد بشكل أفضل

    بخار مستمر يصل إلى 32 جرام/دقيقة لإزالة التجاعيد بشكل أفضل.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      2100
      التردد
      50-60
      الفولتية
      220 - 240

    • الوزن والأبعاد

      وزن المنتج
      1.2
      أبعاد المنتج
      29.5×11.6×19.5

    • سهولة الاستخدام

      التحكم
      • ضوء مؤشر جاهزية درجة الحرارة
      • إعدادات بخار متغيرة
      وصول إلى مناطق صعبة
      أخدود الأزرار
      وقت إحماء سريع
      نعم

    • انزلاق سلس

      قاعدة أداة الكي
      قاعدة مكواة غير لاصقة

    • عملية كيّ مريحة

      طول سلك الطاقة
      2  m
      راحة إضافية
      تحريك السلك 360 درجة
      إدارة الترسبات الكلسية
      نظام مزدوج الفعالية لتنظيف الكلس
      لا يوجد تسرب
      نظام منع التقطّر
      آمن في الاستخدام
      • إيقاف تلقائي عند ترك أداة الكي من دون مراقبة
      • يتجاوز المعايير الدولية لاختبار السقوط
      تتلاءم مع ماء الحنفية
      نعم

    • إزالة التجاعيد

      بخار عمودي
      نعم
      بخار مستمر
      لغاية 32 غ/الدقيقة
      البخ
      نعم
      وصول إلى مناطق صعبة
      رأس مدبب
      بخار كثيف
      لغاية 95 غ/دقيقة

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