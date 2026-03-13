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ErgoFit مكنسة كهربائية بدون كيس
تم إيقافه
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FC9252/01
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User Manual Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner
استمتع بالاسترخاء الذي يمنحه لك التنظيف الأكثر راحة
الجميع (2)
أين يمكنني العثور على رقم الطراز والرقم التسلسلي للمكنسة الكهربائية من Philips؟
كيف أنظّف فلتر المكنسة الكهربائية من Philips؟
قوة الشفط للمكنسة الكهربائية من Philips منخفضة
أشعر بصدمات كهربائية عند استخدام المكنسة الكهربائية من Philips