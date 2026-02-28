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تم إيقافه

DCM2068/12

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USB Direct (مباشر) لتشغيل الموسيقى بتنسيق MP3 أو تنسيق WMA

USB Direct (مباشر) لتشغيل الموسيقى بتنسيق MP3 أو تنسيق WMA

مع تفعيل وضع USB Direct (مباشر)، ما عليك سوى توصيل جهاز USB بمنفذ USB الموجود على جهاز Philips وسيتم تشغيل الموسيقى الرقمية الخاصة بك مباشرةً من جهاز Philips.

خيار قابلية التعليق على الحائط لمرونة تحديد موقعه

خيار قابلية التعليق على الحائط لمرونة تحديد موقعه

ومع هذا الجمع المثالي بين الرفع وتعدد الاستخدامات، تم تصميم نظام صوت Philips الخاص بك بذكاء ليتجانس مع المساحة التي تعيش فيها. تقوم قاعدة نظام الصوت بوظيفة الحامل ليتمكن النظام من التموضع بأمان وأناقة على أي رف أو كابينة. وعند التعليق على الحائط، ستتوفر لديك نفس درجة المرونة الخاصة بالحامل الحر.

تشغيل وشحن iPod أو iPhone أو iPad

تشغيل وشحن iPod أو iPhone أو iPad

تمتع بموسيقى MP3 المفضلة لديك أثناء شحن جهاز iPod/iPhone/iPad الخاص بك! تسمح لك قاعدة الإرساء بتوصيل الجهاز المحمول مباشرةً بنظام Philips لتتمكن من الاستماع إلى موسيقاك المفضلة بصوت شديد التميز. كما تقوم أيضًا القاعدة بشحن جهاز iPod/iPhone/iPad أثناء التشغيل لتتمكن من الاستمتاع بموسيقاك من دون القلق حول نفاد بطارية المشغل المحمول. يقوم النظام بشحن جهازك المحمول تلقائيًا أثناء تواجده على قاعدة الإرساء.

المواصفات التقنية

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