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تم إيقافه

DC220/12

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قم بإرساء أي جهاز iPod أو iPhone من دون الحاجة إلى نزع الغطاء

قم بإرساء أي جهاز iPod أو iPhone من دون الحاجة إلى نزع الغطاء

تصميم ذكي بمنفذ إرساء يعمل بأسلوب التحميل عبر النابض ليتناسب بسلاسة مع أي جهاز iPod أو جهاز iPhone من دون الحاجة إلى محولات خاصة. والأهم من ذلك أنه يعمل حتى أثناء تواجد الغطاء الواقي، فما عليك سوى إرساء جهاز iPod أو جهاز iPhone الخاص بك كما هو. والآن يمكنك أن تحصل على استمتاع حقيقي بالموسيقى من دون أي انزعاج.

استيقظ على موسيقى iPod‏/موسيقى iPhone/نغمات محطات الراديو

إعداد منبه أيام الأسبوع/عطلة نهاية الأسبوع لتتوافق مع نمط حياتك

إعداد منبه أيام الأسبوع/عطلة نهاية الأسبوع لتتوافق مع نمط حياتك

تم تصميم الساعة المزودة براديو هذه مع وضع أنماط الحياة اليومية العصرية في الاعتبار، حيث تتضمن ميزة المنبه المزدوج الذي يسمح لك بتعيين أوقات تنبيه مختلفة لأيام الأسبوع وعطلات نهاية الأسبوع، أو حتى تخصيص إعدادات تنبيه مختلفة لكل منهما. يمكن أيضًا ضبط إعدادات المنبه على أوقات تنبيه واحدة للأسبوع بأكمله من يوم الاثنين وحتى الأحد. أو يمكنك تعيين المنبه لإيقاظك مبكرًا في أيام الأسبوع التي تبدأ من الاثنين إلى الخميس، وإيقاظك في الوقت الذي تحب يومَي السبت والأحد. ومهما كان اختيارك، فإن هذه الميزات المريحة توفر عليك مشقة ضبط أوقات تنبيه مختلفة كل ليلة.

المواصفات التقنية

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