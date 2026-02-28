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AC1215/90
تنقية الهواء في أقل من 11 دقيقة (1)
بكبسة زر واحدة، ينقّي جهاز تنقية الهواء الفيروسات أو مسببات الحساسية أو الملوّثات غير المرئية في منزلك، للحفاظ عليه نظيفًا وآمنًا؛ فهو ينقّي بسرعة وفعالية، بفضل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) الذي يبلغ 270 م³/الساعة.
تنقية الغرف بحجم يصل إلى 63 م²
معدل تسليم هواء نظيف يبلغ 270 م³/الساعة
فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
إن توزيع تدفق الهواء القوي يغطي الغرف التي يصل حجمها إلى 63 م² بفعالية ويوزّع الهواء النظيف في كل ركن من الغرفة. يسمح ذلك بتحسين الأداء ليصل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) إلى 270 م³/الساعة، أي أن الجهاز ينظف 20 م² في أقل من 11 دقيقة. (1)
بفضل التنقية الثلاثية المراحل التي تضم فلتر NanoProtect HEPA وفلتر الكربون النشط والفلتر الأولي، يمكن التقاط 99,97% من الجسيمات الصغيرة جدًا بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون (4)، لحمايتك من جسيمات PM2.5 والبكتيريا وغبار الطلع والغبار ووبر الحيوانات الأليفة وغيرها من الملوثات. منتج حائز شهادة المركز الأوروبي لمؤسسة الأبحاث حول الحساسية.
التقاط الرذاذ بما في ذلك الرذاذ الذي قد يحتوي على فيروسات تصيب الجهاز التنفسي. تم اختباره بشكلٍ منفصل من قبل airmid health-group للتأكد من قدرته على إزالة 99,9% من الفيروسات والرذاذات الموجود في الهواء (3). وتم اختبار فعاليته ضد فيروس كورونا (5).
المراجعات
(1)من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر، إنه وقت افتراضي لعملية تنقية لمرة واحدة ويتم احتسابه عبر قسم معدل تسليم الهواء النظيف الذي يبلغ 190 م³/الساعة على حجم الغرفة الذي يبلغ 49 م³ (افتراضًا أن حجم الغرفة يبلغ 20 م² في المساحة الأرضية و2,4 م في الارتفاع).
(2)تم اختبار الفلتر لفعالية التمرير مرة واحدة مع تدفق هواء يبلغ 5,33 سم في الثانية، من قِبل مختبر تابع لجهة خارجية./من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر، تم اختباره وفقًا للمعيار JISB 9908-2018
(3) تم الاختبار من قِبل شركة Airmid Healthgroup Ltd. في غرفة بمساحة 28,5 مترًا مكعبًا تحتوي على فيروس إنفلونزا A(H1N1) المحمول في الهواء؛ وتم قياس الانخفاض في وضع السرعة القصوى بعد 10-20 دقيقة. لا توفر أجهزة تنقية الهواء الحماية من كوفيد-19 وحدها، ولكنها تدعم الحماية الشاملة (وكالة حماية البيئة الأمريكية).
(4)وفق الهواء الذي يمر عبر الفلتر، حيث تم اختباره ضد رذاذ كلوريد الصوديوم من قِبل معهد الطاقة والتكنولوجيا البيئية (IUTA) وفق معيار DIN71460-1.
(5)اختبار معدل تقليل البكتيريا في مختبر خارجي، داخل حجرة اختبار ملوّثة برذاذات فيروس كورونا (فيروس التهاب الشعب الهوائية المعدي) المتعلّق بالطيور مع فلتر HEPA NanoProtect من Philips.
(6)يستند العمر الموصى به لاستخدام الجهاز إلى عملية حسابية نظرية لمتوسط القيم السنوية للجسيمات الضارة في الهواء الخارجي للمنطقة واستخدام جهاز تنقية الهواء بشكل يومي لمدة 16 ساعة في الوضع التلقائي.