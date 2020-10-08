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    CrystalVision ضوء أبيض ساطع 4300 كلفن

    9005CVB1

    القيادة بأناقة

    قم بترقية مظهر سيارتك بفضل مصباح الهالوجين الأمامي CrystalVision من Philips مع ضوء أبيض ساطع بحرارة تصل إلى 4300 كلفن. وبفضل الطلاء الأزرق والتشطيبات العلوية الفضية، ستبدو سيارتك عصرية.

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    CrystalVision ضوء أبيض ساطع 4300 كلفن

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    القيادة بأناقة

    ضوء أبيض ساطع بحرارة تصل إلى 4300 كلفن

    • نوع المصباح: HB3
    • 12 فولت، 65 واط
    • ضوء مائل للأزرق
    • من دون تصديق ECE
    • عدد اللمبات: 1
    ضوء CrystalVision أبيض ساطع بحرارة 4300 كلفن لمظهر أفضل

    ضوء CrystalVision أبيض ساطع بحرارة 4300 كلفن لمظهر أفضل

    بفضل الطلاء الأزرق والتصميم العلوي الفضي، توفر مصابيح CrystalVision الأمامية ضوءًا أبيض ساطعًا بحرارة 4300 كلفن لرؤية الآخرين والسماح لهم برؤيتك أيضًا عند القيادة في المدينة والريف أيضًا.

    تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية

    تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية

    تحمي تقنية الطلاء المقاوم للأشعة فوق البنفسجية الخاصة من Philips المصابيح الأمامية ضد الأشعة فوق البنفسجية الضارة، الأمر الذي يجعل زجاج الكوارتز المطلي بطلاء مقاوم للأشعة فوق البنفسجية من Philips مثاليًا لكل طروف القيادة وضمانًا لقابلية استخدام تدوم طويلاً

    مجموعة واسعة من المصابيح بقوة 12 فولت لتلبية كل الوظائف

    مجموعة واسعة من المصابيح بقوة 12 فولت لتلبية كل الوظائف

    أي مصباح 12 فولت تستخدم لأي وظيفة؟ تقدّم منتجات السيارات من Philips كل الوظائف المحددة للسيارات: الشعاع العالي والشعاع المنخفض ومصباح الضباب الأمامي والمؤشر الأمامي والمؤشر الجانبي والمؤشر الخلفي ومصباح التوقف ومصباح الرجوع العكسي ومصباح الضباب الخلفي ومصابيح لوحة ترخيص السيارة ومصباح الرجوع إلى الخلف/الركن والمصابيح الداخلية.

    استبدل كلا المصباحين الأماميين في الوقت نفسه لمزيد من السلامة

    استبدل كلا المصباحين الأماميين في الوقت نفسه لمزيد من السلامة

    نوصي بشدة بتبديلها بالأزواج لأداء ضوء متماثل

    تم تصنيع مصابيح السيارات من Philips بواسطة زجاج الكوارتز العالي الجودة

    يتميّز زجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة القصوى والاهتزازات، ما يُلغي خطر الانفجار. إن مصابيح Philips المصنوعة من زجاج الكوارتز (فتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية) قادرة على تحمّل صدمات حرارية شديدة. ونظرًا إلى القدرة على احتباس الضغط المتزايد داخل المصباح، يمكن لزجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية إنتاج ضوء أقوى. ^يختلف الاستخدام حسب نوع اللمبة

    تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية ضد الرطوبة^

    لا يمكن للمبة مضاءة أن تتحمل الصدمات الحرارية إلا إذا كانت مصنوعة من زجاج الكوارتز (بفتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية): على سبيل المثال، إذا لمست قطرة مياه باردة اللمبة الساخنة عند قيادة السيارة عبر المياه مع وحدة مصباح أمامي مكسورة. ^يختلف الاستخدام حسب نوع اللمبة

    تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات.

    طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التسويق

      المنافع المتوقعة
      الطريقة
      أبرز ما في المنتج
      4300 كلفن

    • وصف المنتج

      تطبيق
      • شعاع عال إضافي
      • شعاع عالي
      • شعاع منخفض
      القاعدة
      P20d
      التعيين
      HB3
      تصديق ECE
      لا
      وضع علامة ECE
      غير متوفر
      النطاق
      CrystalVision
      التقنية
      هالوجين
      نوع
      HB3

    • فترة الاستهلاك

      فترة الاستهلاك
      B3/Tc = 200/400

    • خصائص الضوء

      حرارة اللون
      لغاية 4300  كلفن
      لومن
      1400 ±15%

    • الخصائص الكهربائية

      فولتية
      12,8  فولت
      القدرة الكهربائية بالواط
      65  واط

    • معلومات الطلب

      إدخال الطلب
      9005CVB1
      رمز الطلب
      53299930

    • بيانات العلبة

      نوع العلبة
      B1l
      EAN1
      8727900532999
      EAN3
      8727900533002

    • معلومات حول المنتج المغلف

      الوزن الإجمالي لكل قطعة
      32.1  غ
      الطول
      9.5  سم
      العرض
      3.6  سم
      الارتفاع
      12.9  سم
      الوزن الصافي لكل قطعة
      19.7  غ
      كمية الحزمة
      1
      الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
      10

    • معلومات العلبة الخارجية

      الطول
      19  سم
      العرض
      19  سم
      الارتفاع
      13  سم
      الوزن الإجمالي لكل قطعة
      0.423  كلغ

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