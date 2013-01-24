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Xenon LongerLife

ضمان Xenon

85415SYS1
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    Xenon LongerLife ضمان Xenon

    85415SYS1

    سلامتك تهمّنا - مضمونة

    يأتي مصباح Xenon LongerLife من Philips مزوّدًا تلقائيًا بضمان لمدة 4 سنوات. قم بتسجيل عملية الشراء عبر الإنترنت وستتمكّن من تمديد هذا الضمان لـ 3 سنوات إضافية مجانًا. سيشعرك هذا بالأمان طوال السنوات الـ 7 التالية. إكتشف كلّ المميزات

    Xenon LongerLife ضمان Xenon

    سلامتك تهمّنا - مضمونة

    يأتي مصباح Xenon LongerLife من Philips مزوّدًا تلقائيًا بضمان لمدة 4 سنوات. قم بتسجيل عملية الشراء عبر الإنترنت وستتمكّن من تمديد هذا الضمان لـ 3 سنوات إضافية مجانًا. سيشعرك هذا بالأمان طوال السنوات الـ 7 التالية. إكتشف كلّ المميزات

    سلامتك تهمّنا - مضمونة

    يأتي مصباح Xenon LongerLife من Philips مزوّدًا تلقائيًا بضمان لمدة 4 سنوات. قم بتسجيل عملية الشراء عبر الإنترنت وستتمكّن من تمديد هذا الضمان لـ 3 سنوات إضافية مجانًا. سيشعرك هذا بالأمان طوال السنوات الـ 7 التالية. إكتشف كلّ المميزات

    Xenon LongerLife ضمان Xenon

    سلامتك تهمّنا - مضمونة

    يأتي مصباح Xenon LongerLife من Philips مزوّدًا تلقائيًا بضمان لمدة 4 سنوات. قم بتسجيل عملية الشراء عبر الإنترنت وستتمكّن من تمديد هذا الضمان لـ 3 سنوات إضافية مجانًا. سيشعرك هذا بالأمان طوال السنوات الـ 7 التالية. إكتشف كلّ المميزات

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      سلامتك تهمّنا - مضمونة

      قم بتمديد ضمانتك الممتدة أصلاً لمدة 4 سنوات إلى 7 سنوات في 3 خطوات بسيطة

      • نوع المصباح: D1S
      • حزمة مكونة من: 1
      • 85 فولت، 35 واط
      تأتي مصابيح Xenon LongerLife مع ضمان لمدة 4 سنوات مجانًا.

      تأتي مصابيح Xenon LongerLife مع ضمان لمدة 4 سنوات مجانًا.

      توفر مصابيح LongerLife Xenon من Philips مستويات عالية من الجودة والسلامة. ومن تاريخ شرائها، ستحصل تلقائيًا على ضمان لمدة 4 سنوات مجانًا.

      ببساطة، سجّل عملية الشراء عبر الإنترنت لتمديد ضمانك

      ببساطة، سجّل عملية الشراء عبر الإنترنت لتمديد ضمانك

      إنّ فترة استهلاك مصابيح Xenon LongerLife أطول من أي مصابيح Xenon من Philips أخرى. ولراحة بال كاملة، يمكنك الحصول على ضمان إضافي لمدة 3 سنوات مجانًا. ببساطة سجّل عملية الشراء على الموقع https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty واتبع 3 خطوات بسيطة: 1. أولاً، تأكّد من أنك قد اشتريت منتجًا أصليًا من Philips عبر استخدام شهادة ملصق الأصالة الموجود على تغليف المنتج. 2. بعد التحقق من أصالة المنتج، أكمل إدخال معلوماتك عبر الإنترنت وقدّم إثبات شراء. 3. أخيرًا، اطبع شهادة الضمان لمدة 7 سنوات واحتفظ بها.

      تم تصنيع مصابيح السيارات من Philips بواسطة زجاج الكوارتز العالي الجودة

      تم تصنيع مصابيح السيارات من Philips بواسطة زجاج الكوارتز العالي الجودة

      يتميّز زجاج الكوارتز المقاوم للأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة القصوى والاهتزازات، ما يُلغي خطر الانفجار. إن مصابيح Philips المصنوعة من زجاج الكوارتز قادرة على تحمّل صدمات حرارية شديدة. ونظرًا إلى القدرة على احتباس الضغط المتزايد داخل المصباح، يمكن لزجاج الكوارتز المقاوم للأشعة فوق البنفسجية إنتاج ضوء أقوى.

      كيفية المطالبة بضمانك

      كيفية المطالبة بضمانك

      راجع البائع بالتجزئة أو تواصل مع مركز رعاية المستهلك من Philips على الرقم ‎00800-7445 4775. وإذا كانت مطالبتك تتوافق مع الشروط والأحكام، فسيتم تزويدك بمصباح جديد موازٍ تقنيًا لمصباح Xenon LongerLife. أما إذا تواصلت مع خدمة رعاية المستهلك من Philips لاستلام القطعة البديلة، فأرسل لمبة Philips المعيبة في حزمة وقائية. ولا تنسَ أن تضمّن إيصالك وتدفع تكلفة التخليص البريدي الصحيح الخاص بعنوان الاتصال في بلدك.

      لمبة Xenon المثالية لسيارتك والتي تدوم طويلاً

      لمبة Xenon المثالية لسيارتك والتي تدوم طويلاً

      تستبدل مصابيح Xenon LongerLife من Philips مصباحًا محروقًا واحدًا. وننصحك بشدة باستبدال مصابيحك بالأزواج لضمان رؤية أفضل وموحدة أكثر من أجل ضمان أقصى قدر من السلامة. مع المصابيح الاقتصادية التي تدوم طويلاً، ستصبح القيادة ليلاً متعةً رائعة.

      إن شركة Philips هي من اخترعت تقنية Xenon HID

      إن شركة Philips هي من اخترعت تقنية Xenon HID

      توفر مصابيح Xenon HID (تفريغ عالي الكثافة) ضعف كمية الضوء لقيادة أكثر أمانًا في كل الظروف. في الواقع، يمكن مقارنة الضوء الأبيض القوي الذي توفره مصابيح Xenon HID بضوء النهار. وقد أظهرت الدراسات أن مصابيح السيارات Xenon تساعد السائقين في التركيز على الطريق ورؤية العوائق وإشارات السير بسرعة أكبر مقارنة بالمصابيح التقليدية.

      شروط الضمان وأحكامه

      شروط الضمان وأحكامه

      قم بتسجيل مصباحك خلال 30 يومًا من تاريخ الشراء. يبقى الضمان صالحًا لغاية 7 سنوات أو 150000 كم كحد أقصى، أيهما يأتي أولاً. ويكون الضمان صالحًا للاستخدامات غير التجارية فقط. وينطبق هذا الضمان على مصابيح LongerLife Xenon من Philips الأصلية فقط. ولا تكون Philips مسؤولة عن التثبيت أو التخليص البريدي، حتى وإن حصل العطل خلال فترة الضمان. وللمطالبة بضمانك، احتفظ بشهادة الضمان وإثبات الشراء طوال مدة الضمان. تنطبق أيضًا شروط الضمان العامة من Philips:‏ www.philips.com/warranty

      تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية ضد الرطوبة

      لا يمكن للمبة مضاءة أن تتحمل الصدمات الحرارية إلا إذا كانت مصنوعة من زجاج الكوارتز: إذا لمست قطرة ماء باردة اللمبة الساخنة، وهو ما قد يحصل عندما تقود السيارة عبر الماء مع وحدة مصباح أمامي مكسورة.

      المواصفات التقنية

      • وصف المنتج

        التقنية
        زينون
        تطبيق
        • شعاع عالي
        • شعاع منخفض
        القاعدة
        PK32d-2
        تصديق ECE
        نعم
        المجموعة
        Xenon LongerLife
        نوع
        D1S
        التعيين
        مصباح D1S LongerLife

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        85  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        35  واط

      • خصائص الضوء

        لومن
        3350 ±300  لومن
        حرارة اللون
        حتى 4300 كلفن

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        يدوم لفترة أطول
        أبرز ما في المنتج
        ضمان لمدة 4 سنوات + 3 سنوات إضافية

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        0,307  كلغ
        الارتفاع
        14  سم
        الطول
        14,6  سم
        العرض
        13,1  سم

      • بيانات العلبة

        نوع العلبة
        S1
        EAN1
        8727900372465
        EAN3
        8727900372472

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        153.5  غ
        الارتفاع
        14  سم
        الطول
        12.5  سم
        الوزن الصافي لكل قطعة
        73.2  غ
        العرض
        6.8  سم
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
        2
        كمية الحزمة
        1

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        85415SYS1
        رمز الطلب
        37246533

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