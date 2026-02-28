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6000 seriesرفيع جدًا، 4K UHD، تلفزيون LED‏، Smart TV

58PUT6183/56

رفيع جدًا، 4K UHD، تلفزيون LED‏، Smart TV

استمتع بالنقاوة التي تقدّمها دقة 4K UHD في تلفزيون Smart TV سهل الاستخدام. شاهد كل المحتويات بسلاسة وحدّة تامة بفضل محرك Pixel Precise Ultra HD. أما نظام SAPHI فيمكّنك من الوصول بسرعة إلى المحتوى المفضّل لديك: ليلة برعاية أفلام Netflix بكبسة زر.

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مع محرك Pixel Precise UHD ونظام Saphi

رفيع جدًا، 4K UHD، تلفزيون LED‏، Smart TV

  • 146 سم (58 بوصة)

  • ‎800 Picture Performance Index

  • HDR Plus

  • Pixel Precise Ultra HD

دقة 4K Ultra HD. صور فائقة الوضوح وكأنك في قلب الحدث.

دقة 4K Ultra HD. صور فائقة الوضوح وكأنك في قلب الحدث.

مع دقة أفضل بأربع مرات من دقة Full HD التقليدية، تضيء Ultra HD شاشتك مع أكثر من 8 ملايين بكسل وتقنية التحسين Ultra Resolution Upscaling الفريدة التي نقدّمها. اختبر جودة صور محسّنة بغض النظر عن المحتوى الأصلي واستمتع بعرض أوضح مع مستوى استثنائي من العمق والتباين والحركة الطبيعية والتفاصيل الحيوية.

SAPHI. الطريقة الذكية للاستمتاع بتلفزيونك.

SAPHI. الطريقة الذكية للاستمتاع بتلفزيونك.

SAPHI هو نظام تشغيل سريع وسهل يجعلك تستمتع باستخدام تلفزيون Smart TV من Philips إلى أقصى حد. استمتع بجودة صور رائعة وإمكانية وصول بزر واحد إلى قائمة واضحة مستندة إلى الرموز. شغّل تلفزيونك بسهولة، وانتقل بسرعة إلى التطبيقات الشائعة لتلفزيون Smart TV من Philips، بما فيها YouTube وNetflix، وغيرها.

تصميم رفيع ومتين في آن.

تم تصميم الحامل الرفيع والجديد الذي نقدّمه لتغيير المساحة تحت تلفزيونك حيث يتواجد الحامل التقليدي عادةً، لتزويدك بتجربة مشاهدة غامرة. احصل الآن على تلفزيون ثابت بثقة مع تصميم عصري جدًا.

المواصفات التقنية

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والخدمات التي تقدّمها والأحداث التي تنظمها والعروض الترويجية Philips أودّ تلقي المراسلات الترويجية حول منتجات

  • عروض حصرية للأعضاء.
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إخلاء المسؤولية

  1. يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.

  2. (Philips) متوافق فقط مع مشغّل محدد من Philips.

  3. يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.

  4. تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.

  5. يعتمد التوافق على اعتماد Wifi Miracast ونظام Android 4.2 أو إصدار لاحق. لمزيد من التفاصيل، يرجى العودة إلى المستندات المرفقة مع الجهاز.