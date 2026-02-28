ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
328P6VJEB/89
دقة UltraClear 4K وألوان مفعمة بالحياة
تتيح لك شاشة Philips المحترفة الموسّعة التي تتميز بدقة Ultra HD وحجم 32 بوصة أن تتمتع بمشاهدة الصور الكاملة بكل تفاصيلها الصغيرة بدقة عالية جدًا.
P Line
32 (مساحة المشاهدة 31,5 بوصات/ 80 سم)
3840 × 2160 (4K UHD)
رابط محمول عالي الدقة (MHL) هو واجهة صوت/صورة خاصة محمولة لتوصيل الهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة المحمولة مباشرة بشاشات عالية الدقة. ويسمح لك كبل MHL اختياري بتوصيل جهازك المحمول الممكّن لميزة MHL بشاشة MHL الكبيرة هذه من Philips، وبمشاهدة مقاطع الفيديو بدقة HD وهي تنبض بالحياة مع صوت رقمي بالكامل. أصبح بإمكانك الاستمتاع بألعاب الهاتف المحمول أو الصور أو الأفلام أو غيرها من التطبيقات على الشاشة الكبيرة، وشحن جهازك المحمول في الوقت نفسه بحيث لا تنفذ طاقة البطارية في منتصف العملية.
تقدّم شاشة 10-بت عمق ألوان غنيًا مع 1,074 مليار لون ومعالج داخلي 12 بت لإعادة إنشاء ألوان سلسة وطبيعية بدون تدرجات ونطاقات ألوان.
يتميّز USB 3.0 فائق السرعة بمعدل نقل يبلغ 5,0 جيجابت في الثانية، أي أسرع بـ 10 أضعاف من المعدل القياسي في USB 2.0، مما يقلّص وقت نقل البيانات إلى حد كبير ويمكّنك من توفير الوقت والمال. يشكّل USB 3.0 المعيار العالمي بفضل نطاق ترددي أوسع ومعدلات نقل فائقة السرعة وإدارة أفضل للطاقة وأداء إجمالي استثنائي، ما يسمح لك باستخدام أجهزة التخزين ذات السعة الكبيرة. وبفضل تقنية Sync-N-Go، لن تضطر إلى الانتظار بعد الآن ليتم تحرير النطاق الترددي. بالإضافة إلى ذلك، إن استثمارك في أجهزة USB 2.0 محمي نظرًا إلى أنها تتوافق مع الإصدارات الأقدم.
المراجعات
شاشة Philips هذه معتمدة لتعمل مع MHL. ولكن، في حال تعذر الاتصال بجهازك المزوّد بـ MHL أو في حال لم يكن يعمل بالشكل الصحيح، تحقق من الأسئلة المتداولة الخاصة بجهازك المزوّد بـ MHL أو من البائع مباشرة للحصول على التوجيهات. وقد تفرض سياسة مصنّع جهازك شراء كبل MHL أو محوّل خاص من علامته التجارية ليعمل بطريقة صحيحة.
يجب توفّر جهاز محمول واختياري معتمد ليعمل مع MHL بالإضافة إلى كبل MHL. (غير متوفرين) يرجى التحقق من التوافق مع بائع الجهاز المزوّد بـ MHL.
وضع الاستعداد/إيقاف تشغيل توفير استهلاك الطاقة الخاص بالمنتجات المستهلكة للطاقة لا يطبّق على وظيفة شحن MHL
للحصول على قائمة كاملة بالمنتجات الممكّنة لاستخدام MHL، يرجى العودة إلى www.mhlconsortiun.org
يصلح تصنيف EPEAT في البلد الذي تسجّل فيه Philips المنتج فقط. يرجى زيارة https://www.epeat.net/ للتحقق من حالة التسجيل في بلدك.
شحن سريع يتوافق مع معيار USB BC 1.2
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse