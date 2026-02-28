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Brilliance4K Ultra HD، شاشة LCD

288P6LJEB/89

تفاصيل دقيقة ووضوح تام

استمتع بتفاصيل ووضوح من المستوى التالي بفضل الشاشة الجديدة من Philips حجم 28 بوصة ودقة UltraClear 4K! استمتع بدقة Ultra HD لوضوح أعلى بأربع مرات مقارنة بدقة Full HD، ولألوان أغنى وتفاصيل أوضح. اختبر دقة عالية جدًا وبسعر مغرٍ.

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مع دقة UltraClear 4K UHD

تفاصيل دقيقة ووضوح تام

  • P Line

  • 28 بوصة (71,1 سم)

  • 3840‏ × 2160 (4K UHD)

دقة UltraClear 4K UHD ‏(3840x2160) لتفاصيل دقيقة

تستخدم شاشات Philips هذه لوحات عالية الأداء لتوفير صور واضحة للغاية بدقة 4K UHD ‏(3840 x‏ 2160). سواء أكنت محترفًا متطلبًا وتريد الحصول على صور تفصيلية جدًا لحلول التصميم بمساعدة الحاسوب، باستخدام تطبيقات رسوميات ثلاثية الأبعاد، أم عبقريًا ماليًا يعمل على جداول بيانات كبيرة، فستضمن شاشات Philips أن تجعل صورك ورسوماتك البيانية تنبض بالحياة.

HDMI لتوصيل رقمي سريع

استمتع بصور ملوّنة وصوت واضح من خلال توصيلة بسيطة بكبل واحد. فالجهاز الجاهز لاستقبال إشارات HDMI يتمتّع بكل المعدات اللازمة لقبول إدخال الواجهة المتعددة الوسائط بدقة عالية (HDMI). ويسمح كبل HDMI بالحصول على مقاطع فيديو وصوت رقمية عالية الجودة (تصل دقتها إلى 4K/UHD على 60 هرتز) ونقلها كلها عبر كبل واحد من كمبيوتر شخصي أو أي عدد من مصادر AV (بما فيها أجهزة فك التشفير، وأجهزة تشغيل أقراص DVD، وأجهزة استقبال الصوت والفيديو A/V وكاميرات الفيديو).

تسمح USB 3.0 بنقل البيانات وشحن الهواتف الذكية بسرعة تامة

يتميّز USB 3.0 فائق السرعة بمعدل نقل يبلغ 5,0 جيجابت في الثانية، أي أسرع بـ 10 أضعاف من المعدل القياسي في USB 2.0، مما يقلّص وقت نقل البيانات إلى حد كبير ويمكّنك من توفير الوقت والمال. يشكّل USB 3.0 المعيار العالمي بفضل نطاق ترددي أوسع ومعدلات نقل فائقة السرعة وإدارة أفضل للطاقة وأداء إجمالي استثنائي، ما يسمح لك باستخدام أجهزة التخزين ذات السعة الكبيرة. وبفضل تقنية Sync-N-Go، لن تضطر إلى الانتظار بعد الآن ليتم تحرير النطاق الترددي. بالإضافة إلى ذلك، إن استثمارك في أجهزة USB 2.0 محمي نظرًا إلى أنها تتوافق مع الإصدارات الأقدم.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. شاشة Philips هذه معتمدة لتعمل مع MHL. ولكن، في حال تعذر الاتصال بجهازك المزوّد بـ MHL أو في حال لم يكن يعمل بالشكل الصحيح، تحقق من الأسئلة المتداولة الخاصة بجهازك المزوّد بـ MHL أو من البائع مباشرة للحصول على التوجيهات. وقد تفرض سياسة مصنّع جهازك شراء كبل MHL أو محوّل خاص من علامته التجارية ليعمل بطريقة صحيحة.

  2. يجب توفّر جهاز محمول واختياري معتمد ليعمل مع MHL بالإضافة إلى كبل MHL. (غير متوفرين) يرجى التحقق من التوافق مع بائع الجهاز المزوّد بـ MHL.

  3. وضع الاستعداد/إيقاف تشغيل توفير استهلاك الطاقة الخاص بالمنتجات المستهلكة للطاقة لا يطبّق على وظيفة شحن MHL

  4. يستلزم أدنى عدد من الرسومات لدعم دقة UHD على 60 هرتز، ولمعرفة الحد الأدنى من المتطلبات، يرجى الاتصال ببائع الرسومات الخاص بك.

  5. وقت الاستجابة الذكية هو القيمة المثلى من اختبار GtG أوGtG (‏BW).

  6. يصلح تصنيف EPEAT في البلد الذي تسجّل فيه Philips المنتج فقط. يرجى زيارة https://www.epeat.net/‎ للتحقق من حالة التسجيل في بلدك.