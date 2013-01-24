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Vision LED

لمبة الإشارات والمصابيح الداخلية في السيارة

128016000KX1
  • إضاءة داخلية ساطعة إضاءة داخلية ساطعة إضاءة داخلية ساطعة
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    Vision LED لمبة الإشارات والمصابيح الداخلية في السيارة

    128016000KX1

    إضاءة داخلية ساطعة

    لا تضيع مفاتيحك بعد الآن مع مصابيح LED الساطعة والأنيقة والتي تدوم طويلاً بطول 38 مم Festoons من Philips للإنارة الداخلية ولوحة ترخيص السيارة. يقدم الضوء القوي تأثير ضوء النهار بحرارة لون 6000 كيلفن وينير السيارة من الداخل، من دون إزعاج العينين. إكتشف كلّ المميزات

    Vision LED لمبة الإشارات والمصابيح الداخلية في السيارة

    إضاءة داخلية ساطعة

    لا تضيع مفاتيحك بعد الآن مع مصابيح LED الساطعة والأنيقة والتي تدوم طويلاً بطول 38 مم Festoons من Philips للإنارة الداخلية ولوحة ترخيص السيارة. يقدم الضوء القوي تأثير ضوء النهار بحرارة لون 6000 كيلفن وينير السيارة من الداخل، من دون إزعاج العينين. إكتشف كلّ المميزات

    إضاءة داخلية ساطعة

    لا تضيع مفاتيحك بعد الآن مع مصابيح LED الساطعة والأنيقة والتي تدوم طويلاً بطول 38 مم Festoons من Philips للإنارة الداخلية ولوحة ترخيص السيارة. يقدم الضوء القوي تأثير ضوء النهار بحرارة لون 6000 كيلفن وينير السيارة من الداخل، من دون إزعاج العينين. إكتشف كلّ المميزات

    Vision LED لمبة الإشارات والمصابيح الداخلية في السيارة

    إضاءة داخلية ساطعة

    لا تضيع مفاتيحك بعد الآن مع مصابيح LED الساطعة والأنيقة والتي تدوم طويلاً بطول 38 مم Festoons من Philips للإنارة الداخلية ولوحة ترخيص السيارة. يقدم الضوء القوي تأثير ضوء النهار بحرارة لون 6000 كيلفن وينير السيارة من الداخل، من دون إزعاج العينين. إكتشف كلّ المميزات

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      • 12 فولت، 6000 كلفن بأثر ضوء النهار
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      ترقية مصابيحك، ترقية أسلوبك

      قد تختلف متطلبات الإضاءة ويتغيّر ذوقك بحسب التطبيق. لذا من أجل إنارة سيارتك من الداخل، يمكنك أن تحتار من مجموعة Vision LED من Philips المتنوعة لمزيد من السطوع. اختر ضوءًا أبيض دافئًا مريحًا بحرارة لون 4000 كلفن. تعبّر السيارة عن شخصيّتك، لذا عبّر عن أسلوبك مع المصابيح الداخلية LED من Philips.

      أضواء داخلية ساطعة لرؤية كل شيء داخل سيارتك

      اضطررنا جميعًا في مرحلة معينة أن نبحث عن غرض ضائع في سيارة ذات إضاءة خفيفة، سواء كان الهاتف أو المفاتيح أو حذاء ضائع لطفل صغير. مع الإضاءة الداخلية بمصابيح LED من Philips تحصل على ضوء دافئ وساطع وموزع بشكل متساوٍ. لذا عندما تبحث عن شيء في صندوق السيارة أو صندوق القفازات أو أرضية السيارة بعد الآن، ستتمكن من رؤية ما تفعله بالتحديد وإيجاد أي شيء بسهولة.

      أضواء LED متينة تدوم طويلاً

      أنت تريد مصابيح سيارة ساطعة وجميلة، ولكنك لا تريد أن تستمر باستبدال المصابيح المنطفئة. كلما كان الضوء أقوى، كانت مدة استهلاك المصباح أقل، وهي نقطة ضعف أساسية في المصابيح التقليدية. تظهر مصابيح Vision LED من Philips مقاومة إضافية للحرارة والاهتزازات، إذ تقدم قوة ضوء موحّد، كما أن مصابيح LED تدوم لفترة أطول بكثير. بالتالي، تشكل هذه المصابيح الخيار المثالي لأداء يدوم طويلاً قد يصل لغاية 8 سنوات.

      نشر ضوء جيد لرؤية محسّنة

      تم تصميم مجموعة المصابيح الخارجية LED من Philips لنشر ضوء أذكى بحيث يضمن انعكاس ضوء الإشارات الخارجية حيث تحتاج إليه (سواء في الرجوع العكسي أو التوقف أو الإشارات). ومع زاوية عريضة ونشر ضوء جيد، لن تتمكن فقط من الرؤية بشكل أفضل على الطريق، ولكن سيتمكن السائقون الآخرون أيضًا من رؤيتك.

      إضاءة السيارات من Philips مع أعلى مستوى جودة

      تشتهر أضواء Philips المتطورة تقنيًا في صناعة السيارات، وقد حافظت على سمعتها الجيدة لأكثر من 100 عام. تم تصميم وتطوير منتجات السيارات العالية الجودة من Philips وفقًا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة (بما فيها معايير ISO المطبّقة)، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر. يختار أهم صانعي السيارات مصابيح Philips، لأنك عندما تشتري منتجات Philips فأنت تشتري الجودة وتحصل على ضوء قوي ساطع. وأيضًا، تحصل على مظهر عصري متطور.

      سهولة تثبيت وتوافق مع طرازات سيارات متعددة

      مصممة ليتم تثبيتها بسهولة في سيارات متوافقة، وسيتمكن السائقون ذوو الخبرة في مجال الصيانة من ترقية المصابيح المتوافقة بسهولة.

      المواصفات التقنية

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8727900395853
        EAN3
        8727900395860
        نوع العلبة
        X1

      • وصف المنتج

        التقنية
        LED
        تطبيق
        • داخلي
        • الصندوق
        • صندوق القفازات
        المجموعة
        مصباح Vision LED
        نوع
        Festoon

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
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      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        128016000KX1
        رمز الطلب
        39585330

      • معلومات العلبة الخارجية

        الارتفاع
        8.5  سم
        الطول
        19.5  سم
        العرض
        15.1  سم
        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        0.27  كلغ

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الارتفاع
        9.2  سم
        الطول
        6.8  سم
        العرض
        2.8  سم
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
        10
        كمية الحزمة
        1

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        حتى 8 سنوات

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          • تقع على عاتقك مسؤولية ضمان أن استخدام مصابيح LED المعدّلة يتطابق مع المتطلبات القانونية المحلية المطّبقة والمرعية الإجراء، ويمتثل لها.