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WhiteVision

لمبة المصابيح الأمامية في السيارة

12342WHVSM
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    WhiteVision لمبة المصابيح الأمامية في السيارة

    12342WHVSM

    لم تكن السلامة يومًا جذابة إلى هذا الحد

    تضيف مصابيح WhiteVision من Philips مظهر Xenon أبيض قويًا إلى المصابيح الأمامية في سيارتك لتجربة قيادة متميّزة. ويساهم السطوع المحسّن مع ضوء أكثر بياضًا بكثير في جعل WhiteVision المزيج المثالي ما بين الأناقة والأمان. إكتشف كلّ المميزات

    WhiteVision لمبة المصابيح الأمامية في السيارة

    لم تكن السلامة يومًا جذابة إلى هذا الحد

    تضيف مصابيح WhiteVision من Philips مظهر Xenon أبيض قويًا إلى المصابيح الأمامية في سيارتك لتجربة قيادة متميّزة. ويساهم السطوع المحسّن مع ضوء أكثر بياضًا بكثير في جعل WhiteVision المزيج المثالي ما بين الأناقة والأمان. إكتشف كلّ المميزات

    لم تكن السلامة يومًا جذابة إلى هذا الحد

    تضيف مصابيح WhiteVision من Philips مظهر Xenon أبيض قويًا إلى المصابيح الأمامية في سيارتك لتجربة قيادة متميّزة. ويساهم السطوع المحسّن مع ضوء أكثر بياضًا بكثير في جعل WhiteVision المزيج المثالي ما بين الأناقة والأمان. إكتشف كلّ المميزات

    WhiteVision لمبة المصابيح الأمامية في السيارة

    لم تكن السلامة يومًا جذابة إلى هذا الحد

    تضيف مصابيح WhiteVision من Philips مظهر Xenon أبيض قويًا إلى المصابيح الأمامية في سيارتك لتجربة قيادة متميّزة. ويساهم السطوع المحسّن مع ضوء أكثر بياضًا بكثير في جعل WhiteVision المزيج المثالي ما بين الأناقة والأمان. إكتشف كلّ المميزات

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      تأثير مصباح Xenon أبيض مكثّف

      • نوع المصباح: H4
      • حزمة مكونة من: 2+2
      • 12 فولت، 60/55 واط
      • مصابيح الوضعية w5w مضمّنة
      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.

      تجربة قيادة متميّزة مع أثر مصباح Xenon أبيض قوي

      تتفوّق المصابيح الأمامية WhiteVision من Philips على أي لمبة زرقاء للسيارة في السوق، وهي الخيار الصحيح للسائقين الذين يرغبون في القيادة بأناقة من دون المساومة على السلامة. فمع حرارة لون عالية وغطاء أبيض أنيق، تعتبر WhiteVision الترقية الأمثل للمصابيح الأمامية. هذا وتعتبر تقنية الطلاء الحائزة براءة اختراع من الجيل الثالث من Philips تحفة ثورية تجعل من WhiteVision المصباح الأمامي الأول بضوء أبيض فعلي.

      ضوء أبيض قوي 100%، يسمح باستخدامه على الطريق 100%

      حصل مصباح WhiteVision على تصديق ECE ويعتبر أول ضوء أبيض قوي يسمح باستخدامه على الطريق. وهو يوفر لك الرؤية المثلى من دون المساومة على السلامة من خلال التسبب بتوهّج السيارات أمامك.

      أفضل فترة استهلاك ضمن فئته لمتعة قيادة ممدّدة

      تم تصميم المصابيح الأمامية WhiteVision من Philips (المتوفرة في H1 وH3 وH4 وH7 وHB3) لتدوم طويلاً. فهي توفر لك فترة استهلاك طويلة وموثوقة من 450 ساعة*. وتعتبر هذه النسبة أعلى بكثير مما توفّره الجهات المنافسة. ويؤدي هذا إلى استبدال المصابيح بنسبة أقل وإلى قيمة أفضل مقابل المال. (*تم اختبار مصباحي H4 وH7 على فولطية قياسية من 13,2 فولت)

      شعاع حاد مع ضوء أبيض قوي

      تضيء المصابيح الأمامية WhiteVision من Philips الطريق أمامك بشعاع أبيض حاد ينير الظلمة فورًا بفضل ضوء أبيض قوي يصل إلى 3700 كلفن. إنه ضوء متميّز لتجربة قيادة متميّزة.

      تباين أعلى لرؤية محسّنة وقيادة أكثر أمانًا

      يعني ضوء أبيض إلى أقصى حد مع حرارة لون تبلغ 3700 كلفن أن مصابيحك الأمامية تعكس الإشارات واليافطات على الطريق بشكل أفضل. كما يبقيك الضوء الأبيض متيقظًا خلال الليل، حتى تتمتّع بتجربة قيادة مريحة أكثر خلال الليل.

      تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية

      يتميّز زجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة القصوى والاهتزازات، ما يُلغي خطر الفشل المبكر. وتسمح مصابيح السيارات المصنوعة من زجاج الكوارتز المقاوم للأشعة فوق البنفسجية من Philips بوجود ضغط أكثر داخل المصباح لتوفير ضوء أكثر قوة وفترة استهلاك طويلة.

      رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 60% لرفع مستوى الوضوح

      يسمح إخراج ضوء محسّن بنسبة 60% للسائقين الآخرين برؤيتك على الطريق بشكل أوضح، الأمر الذي يعزز السلامة ويعطيك ويعطيهم الوقت الكافي للتفاعل مع أي مخاطر محتملة.

      مطابقة ألوان بأثر Xenon أبيض لشكل رائد

      تأتي مصابيح WhiteVision مع مصباحي وضعية لألوان متطابقة w5w فتعطي مصابيح سيارتك الشكل المتميّز للسيارات الرائدة.

      المواصفات التقنية

      • وصف المنتج

        التقنية
        هالوجين
        نوع
        H4
        المجموعة
        WhiteVision
        تطبيق
        • شعاع عالي
        • شعاع منخفض
        التعيين
        مصباح H4 WhiteVision
        تصديق ECE
        نعم
        القاعدة
        P43t-38

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        12  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        60‏/55  واط

      • خصائص الضوء

        لومن
        1650 ±15%/1000 ±15%  لومن
        حرارة اللون
        3700 K  كلفن

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        • 400h
        • 450h

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        12342WHVSM
        رمز الطلب
        34028030

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8727900340280
        EAN3
        8727900340297
        نوع العلبة
        SM

      • معلومات حول المنتج المغلف

        كمية الحزمة
        2
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
        5
        الارتفاع
        12.8  سم
        الطول
        11.0  سم
        العرض
        4.7  سم

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        660  غ
        الارتفاع
        13.6  سم
        الطول
        29  سم
        العرض
        12  سم

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        الطريقة
        أبرز ما في المنتج
        تأثير مصباح xenon أبيض مكثّف

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