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Standard

المصابيح الداخلية التقليدية والإشارات

12277C1
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    Standard المصابيح الداخلية التقليدية والإشارات

    12277C1

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    إن مصابيح الإشارات من منتجاتنا هي خيار أهم شركات تصنيع السيارات في العالم، فهي توفر أفضل جودة في فئتها بأسعار تنافسية. إكتشف كلّ المميزات

    Standard المصابيح الداخلية التقليدية والإشارات

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    إن مصابيح الإشارات من منتجاتنا هي خيار أهم شركات تصنيع السيارات في العالم، فهي توفر أفضل جودة في فئتها بأسعار تنافسية. إكتشف كلّ المميزات

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    إن مصابيح الإشارات من منتجاتنا هي خيار أهم شركات تصنيع السيارات في العالم، فهي توفر أفضل جودة في فئتها بأسعار تنافسية. إكتشف كلّ المميزات

    Standard المصابيح الداخلية التقليدية والإشارات

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    إن مصابيح الإشارات من منتجاتنا هي خيار أهم شركات تصنيع السيارات في العالم، فهي توفر أفضل جودة في فئتها بأسعار تنافسية. إكتشف كلّ المميزات

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      اشعر بالأمان، وقُد بأمان

      مصابيح Philips القياسية

      • نوع المصباح: P13W
      • حزمة مكونة من: 1
      • 12 فولت، 13 واط
      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips

      التوافق مع معايير الجودة العالية الخاصة بتصديق ECE

      نحن ملتزمون بتصنيع منتجات وخدمات السيارات من Philips الأفضل في فئتها في السوق الثانوية للسيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من مواد ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات بغية رفع مستوى السلامة والراحة خلال القيادة لدى عملائنا إلى أقصى حد. هذا ويتم اختبار مجموعة منتجاتنا الكاملة بدقة ومراقبتها واعتمادها (ISO 9001 ‏وISO 14001 وQSO 9000).

      مجموعة واسعة من المصابيح بقوة 12 فولت لتلبية كل التطبيقات

      أي مصباح 12 فولت تستخدم لأي تطبيق؟ تتضمن منتجات السيارات من Philips كل الوظائف المحددة للسيارات: مصابيح لوحة ترخيص السيارة، مصابيح الرجوع للخلف/الركن، مصابيح صندوق القفازات، الإشارات الداخلية، مصابيح الركن الأمامية.

      استبدل كلا المصباحين الأماميين معًا لمزيد من السلامة

      نوصي بشدة بتبديلها بالأزواج لأداء ضوء متماثل.

      المواصفات التقنية

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        12  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        13  واط

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8727900696721
        EAN3
        8727900391008
        نوع العلبة
        C1

      • وصف المنتج

        تطبيق
        المصباح النهاري
        القاعدة
        PG18.5d-1
        تصديق ECE
        نعم
        المجموعة
        • الرؤية
        • قياسية
        التقنية
        هالوجين
        نوع
        P13W
        التعيين
        12277C1

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        0.161  كلغ
        الارتفاع
        7  سم
        الطول
        18.5  سم
        العرض
        7.5  سم

      • معلومات حول المنتج المغلف

        كمية الحزمة
        1
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
        10
        الارتفاع
        6.5  سم
        الطول
        3.5  سم
        العرض
        3.5  سم
        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        8  غ
        الوزن الصافي لكل قطعة
        3.5  غ

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        12277C1
        رمز الطلب
        69672130

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        قياسية
        أبرز ما في المنتج
        مصابيح Philips القياسية

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