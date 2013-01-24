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Ultinon LED

لمبة الإشارات والمصابيح الداخلية في السيارة

11961ULWX2
  • إشارات ساطعة. قيادة أنيقة. إشارات ساطعة. قيادة أنيقة. إشارات ساطعة. قيادة أنيقة.
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    Ultinon LED لمبة الإشارات والمصابيح الداخلية في السيارة

    11961ULWX2

    إشارات ساطعة. قيادة أنيقة.

    من أجل قيادة أنيقة، استفد من مصابيح الإشارات ذات اللون القوي. إن المصابيح الداخلية ومصابيح الوضعية Ultinon LED T10 من Philips مع تأثير ضوء النهار بحرارة لون 6000 كيلفن ساطعة وشكلها جميل، كما تساعدك على إرسال إشارات ضوئية بأمان وأناقة. إكتشف كلّ المميزات

    Ultinon LED لمبة الإشارات والمصابيح الداخلية في السيارة

    إشارات ساطعة. قيادة أنيقة.

    من أجل قيادة أنيقة، استفد من مصابيح الإشارات ذات اللون القوي. إن المصابيح الداخلية ومصابيح الوضعية Ultinon LED T10 من Philips مع تأثير ضوء النهار بحرارة لون 6000 كيلفن ساطعة وشكلها جميل، كما تساعدك على إرسال إشارات ضوئية بأمان وأناقة. إكتشف كلّ المميزات

    إشارات ساطعة. قيادة أنيقة.

    من أجل قيادة أنيقة، استفد من مصابيح الإشارات ذات اللون القوي. إن المصابيح الداخلية ومصابيح الوضعية Ultinon LED T10 من Philips مع تأثير ضوء النهار بحرارة لون 6000 كيلفن ساطعة وشكلها جميل، كما تساعدك على إرسال إشارات ضوئية بأمان وأناقة. إكتشف كلّ المميزات

    Ultinon LED لمبة الإشارات والمصابيح الداخلية في السيارة

    إشارات ساطعة. قيادة أنيقة.

    من أجل قيادة أنيقة، استفد من مصابيح الإشارات ذات اللون القوي. إن المصابيح الداخلية ومصابيح الوضعية Ultinon LED T10 من Philips مع تأثير ضوء النهار بحرارة لون 6000 كيلفن ساطعة وشكلها جميل، كما تساعدك على إرسال إشارات ضوئية بأمان وأناقة. إكتشف كلّ المميزات

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      جودة LED تدوم طويلاً

      • مصابيح LED-T10‏ [~W5W]
      • عدد اللمبات: 2
      • 12 فولت، 6000 كلفن بتأثير ضوء النهار
      • مصابيح الموضع، المصابيح الداخلية

      ترقية مصابيحك، ترقية أسلوبك

      صحيح أن الهدف الرئيسي للمصابيح الخارجية هو القدرة على الرؤية بوضوح وقدرة الآخرين على رؤية سيارتك، إلا أنه لا يوجد أي سبب يمنعها من أن تبدو بمظهر رائع في الوقت نفسه. إذا كنت تفكر في ترقية مظهر سيارتك، من دون شراء سيارة أحدث، فإن استبدال المصابيح الداخلية والخارجية بمصابيح LED طريقة ذكية لإنفاق المال. قم بترقية مصابيحك الخارجية بمصابيح حمراء أكثر قوة لمصابيح التوقف وكهرمانية زاهية لإشارات الانعطاف وبيضاء ساطعة لمصابيح المؤخرة والرجوع للخلف. تعبّر السيارة عن شخصيّتك، لذا عبّر عن أسلوبك مع مصابيح الإشارات LED الخارجية من Philips.

      إشارات أكثر سطوعًا لسلامة محسّنة

      تُعدّ الإشارة إلى اتجاه السيارة المزمع أمرًا أساسيًا لسلامتك. لتجنب الاصطدامات، يجب أن يعرف الآخرون ما الذي تريد فعله. تضمن مصابيح الإشارات الساطعة أن يراك الآخرون، وذلك من أجل السلامة المحسّنة. سواء أكانت أضواء الرجوع للخلف أم الموضع أم التوقف، توفر مصابيح الإشارات Ultinon LED من Philips الأداء الذي تحتاج إليه، وتقدم للسائقين الآخرين الوقت الإضافي الأساسي للتفاعل مع تحركاتك.

      أضواء LED متينة تدوم طويلاً

      أنت تريد مصابيح سيارة ساطعة وجميلة، ولكنك لا تريد أن تستمر باستبدال المصابيح التالفة. كلما كان الضوء أقوى، كانت مدة استهلاك المصباح أقل، وهي نقطة ضعف أساسية في المصابيح الأمامية التقليدية. تظهر مصابيح Ultinon LED من Philips مقاومة إضافية للحرارة والاهتزازات، إذ تقدم قوة ضوء موحّد، كما أن مصابيح LED تدوم لفترة أطول بكثير. ومن ثَمَّ، تشكل هذه المصابيح الخيار المثالي لأداء يدوم طويلاً.

      التوزيع الجيد للضوء للحصول على رؤية محسّنة

      تم تصميم مجموعة المصابيح الخارجية LED من Philips لتوزيع الضوء بطريقة أكثر ذكاء بحيث تضمن إضاءة مصابيح الإشارات الخارجية حيث تحتاج إليها (سواء أكانت مصابيح الرجوع للخلف أم التوقف أم الإشارات). وبفضل الزاوية العريضة والنشر الجيد للضوء، لن تتمكن فقط من الرؤية بشكل أفضل على الطريق، ولكن سيتمكن السائقون الآخرون أيضًا من رؤيتك.

      إضاءة السيارات من Philips بأعلى مستوى من الجودة

      تشتهر أضواء Philips ذات التقنية المتطورة في صناعة السيارات، وقد حافظت على سمعتها الجيدة لأكثر من 100 عام. تم تصميم منتجات السيارات عالية الجودة من Philips وتطويرها وفقًا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة (بما فيها معايير ISO المناسبة)، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر. يختار أهم صانعي السيارات مصابيح Philips، لأنك عندما تشتري منتجات Philips، فأنت تشتري الجودة. وتحصل على ضوء قوي ساطع. كما تحصل أيضًا على مظهر عصري أنيق.

      سهولة التثبيت والتوافق مع طرازات سيارات متعددة

      مصممة ليتم تثبيتها بسهولة في السيارات المتوافقة، لذا سيتمكن السائقون ذوو الخبرة في الصيانة من ترقية المصابيح المتوافقة بسهولة.

      المواصفات التقنية

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8727900398816
        EAN3
        8727900398823
        نوع العلبة
        X2

      • وصف المنتج

        التقنية
        LED
        المجموعة
        Ultinon LED
        نوع
        [~W5W]
        تصديق ECE
        لا
        القاعدة
        W2,1x9,5d
        تطبيق
        مصابيح الموضع، المصابيح الداخلية
        رمز تمييز نوع LED
        مصابيح LED-T10‏ [~W5W]

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        12  فولت

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        الطريقة
        أبرز ما في المنتج
        إشارات ساطعة، قيادة أنيقة

      • خصائص الضوء

        حرارة اللون
        تصل إلى 6000 كلفن
        لومن
        50

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        11961ULWX2
        رمز الطلب
        39881630

      • معلومات العلبة الخارجية

        الارتفاع
        8.5  سم
        الطول
        19.5  سم
        العرض
        15.1  سم
        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        0.37  كلغ

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الارتفاع
        9.2  سم
        الطول
        6.8  سم
        العرض
        2.8  سم
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
        20
        كمية الحزمة
        2

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        حتى 8 سنوات

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          • تقع على عاتقك مسؤولية ضمان أن استخدام مصابيح LED المعدّلة يتطابق مع المتطلبات القانونية المحلية المطّبقة والمرعية الإجراء، ويمتثل لها.