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Ultinon Pro3000 SI

لمبة الإشارات في السيارة

11864U30CWB1
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    Ultinon Pro3000 SI لمبة الإشارات في السيارة

    11864U30CWB1

    تميّز بأسلوبك الخاص

    من أجل التمتع بقيادة أنيقة، قم بالترقية إلى مصابيح Ultinon Pro3000 LED بطول 43 مم فستون من Philips للإنارة الداخلية. يضيء الضوء الأبيض الساطع بقوة 6000 كلفن السيارة من الداخل من دون إزعاج العينين. إكتشف كلّ المميزات

    Ultinon Pro3000 SI لمبة الإشارات في السيارة

    تميّز بأسلوبك الخاص

    من أجل التمتع بقيادة أنيقة، قم بالترقية إلى مصابيح Ultinon Pro3000 LED بطول 43 مم فستون من Philips للإنارة الداخلية. يضيء الضوء الأبيض الساطع بقوة 6000 كلفن السيارة من الداخل من دون إزعاج العينين. إكتشف كلّ المميزات

    تميّز بأسلوبك الخاص

    من أجل التمتع بقيادة أنيقة، قم بالترقية إلى مصابيح Ultinon Pro3000 LED بطول 43 مم فستون من Philips للإنارة الداخلية. يضيء الضوء الأبيض الساطع بقوة 6000 كلفن السيارة من الداخل من دون إزعاج العينين. إكتشف كلّ المميزات

    Ultinon Pro3000 SI لمبة الإشارات في السيارة

    تميّز بأسلوبك الخاص

    من أجل التمتع بقيادة أنيقة، قم بالترقية إلى مصابيح Ultinon Pro3000 LED بطول 43 مم فستون من Philips للإنارة الداخلية. يضيء الضوء الأبيض الساطع بقوة 6000 كلفن السيارة من الداخل من دون إزعاج العينين. إكتشف كلّ المميزات

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      إشارات LED زاهية تدوم طويلاً

      • LED-FEST‏ ‏43 مم [~C5W]
      • عدد اللمبات: 1
      • 12 فولت، 6000 كلفن بأثر ضوء النهار
      • نظام متطوّر للسيارة

      مصابيح ساطعة لسيارتك من الداخل

      اختر مصابيح Ultinon Pro3000 LED من Philips بلون أبيض ساطع، لرؤية ومظهر فائقَين داخل سيارتك. ستحوّل هذه الأضواء تجربتك في القيادة بفضل ضوئها الساطع ومظهرها الجميل. سواء أكنت تبحث عن هاتفك الذي وقع على الأرض أم كان يرغب الركاب في القراءة، أم كنت تحاول اكتشاف أفضل طريق لوجهتك، أصبح بإمكانك الآن الاستمتاع بضوء داخلي ساطع.

      محسّنة لرؤية أفضل

      تقدّم الأضواء الداخلية Ultinon Pro3000 LED من Philips أثر ضوء النهاء القوي بحرارة لون تصل إلى 6000 كلفن، لإضاءة حجرة الركاب في السيارة بضوء ساطع ومتّسق وأنيق.

      سهولة تثبيت وتوافق مع طرازات سيارات متعددة

      استمتع بتجربة التوصيل والتشغيل: تأتي مصابيح Ultinon Pro3000 من Philips مع أغطية قياسية لعملية استبدال سهلة وسريعة.

      أضواء LED متينة وتدوم طويلاً

      أنت ترغب في الحصول على مصابيح أمامية ساطعة وأنيقة، إلا أنك لا ترغب في استبدال المصابيح المنطفئة بشكل مستمر. كلما كان الضوء أقوى، كانت مدة استهلاك المصباح أقل، وهي نقطة ضعف أساسية في المصابيح الأمامية التقليدية. تدوم مصابيح LED لمدة أطول بكثير وباستخدام قوة الضوء انفسها. بالإضافة إلى ذلك، تظهر مصابيح Ultinon Pro3000 LED من Philips استمرارية عالية، مع فترة استهلاك تدوم لـ 3000 ساعة.

      المواصفات التقنية

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8719018006783
        EAN3
        8719018006790
        نوع العلبة
        B1

      • وصف المنتج

        التقنية
        LED
        تطبيق
        مصابيح الإشارات والمصابيح الداخلية
        المجموعة
        Ultinon Pro3000
        نوع
        LED-FEST‏ ‏43 مم [~C5W]
        تصديق ECE
        لا
        التعيين
        LED-FEST‏ ‏43 مم [~C5W]
        القاعدة
        SV8.5 القطر 9,8 x‏ 43 مم

      • الخصائص الكهربائية

        القدرة الكهربائية بالواط
        0.6  واط
        فولتية
        12  فولت

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        الطريقة
        أبرز ما في المنتج
        مصابيح الإشارات LED من Philips

      • خصائص الضوء

        حرارة اللون
        6000 كلفن
        لومن
        50

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        11864U30CWB1
        رمز الطلب
        00678330

      • معلومات العلبة الخارجية

        الارتفاع
        10.3  سم
        الطول
        14.2  سم
        العرض
        12.1  سم
        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        0.23  كلغ

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        12,27  غ
        الارتفاع
        13.5  سم
        الطول
        9.5  سم
        الوزن الصافي لكل قطعة
        2.4  غ
        العرض
        1.5  سم
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
        10
        كمية الحزمة
        1

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        3000 ساعة

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