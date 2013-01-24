هل أحتاج إلى تنظيف أسناني بالخيط

تم تصميم الخيط للوصول الى الأماكن التي يصعب على فرشاة الأسنان الوصول إليها، أي ما بين الأسنان. هذا يجعل الأسنان خالية من البكتيريا واللويحات السنية، مما يقلل من خطر مشاكل صحة الفم مثل اللويحات السنية (البلاك) أو رائحة الفم الكريهة. الخيط هو وسيلة رائعة لإزالة بقايا الغذاء تلقائياً من بين أسنانك، ويتم كل يوم فمن المؤكد أنه يحافظ على فمك صحياً جداً.