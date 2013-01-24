Satinelle Advanced

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اختبري أسابيع من البشرة الناعمة كالحرير- مع الرأس الأعرض لإزالة الشعر

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Satinelle Prestige


آلة إزالة الشعر للاستخدام الرطب والجاف

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نعومة أسبوعًا بعد أسبوع: إزالة الشعر بطريقة مثالية بتمريرة واحدة مع رأس إزالة الشعر الأعرض من Philips‏
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بشرة ناعمة: مناسبة للساقَين والجسم والوجه، بما في ذلك تحت الإبطين، ومنطقة البيكيني والشفة العليا، سواء للاستخدام الرطب أو الجاف
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نتائج سريعة وسهلة: أقراص متميّزة من السيراميك وبسطح غير مالس لالتقاط حتى أرفع الشعيرات بإحكام وإزالتها عن البشرة
Philips Satinelle Prestige Epilator
Philips Satinelle Prestige Epilator

هذا المنتج لم يعد متاحا

هذا المنتج لم يعد متاحا

التصميم
تتميّز آلة Satinelle بتصميم على شكل حرف S‏ لإزالة الشعر بدون مجهود*

Unique ceramic discs
رأس أعرض بقياس 30 ملم لإزالة الشعر** ليغطي جزء أكبر من الجلد في الضربة الواحدة. 
Unique ceramic discs
أقراص فريدة من السيراميك مع سطح غير مالس لالتقاط حتى أرفع الشعيرات بإحكام.
Patented epilator
نظام إزالة الشعر الحائز على براءة اختراع لإزالة الشعر بشكل أدق عن البشرة الجافة أو الرطبة، لنعومة تدوم طويلاً.

*اختبار موقع مركزي في ألمانياN91   

 

** بالمقارنة مع أجهزة براون 5و7و9، باناسونيك ES-ED70 و بيبي ليس G850Eو كالور EP9230
Safety
Safe hair removal
 
Lumea is the result of 12 years of research conducted in collaboration with expert scientists and dermatologists and tested on over 2000 women.”
Dr.Ir. Eric van Kempen, Function Developer IPL  

    رأس تشذيب
Trimming head

رؤوس للعناية بالجسم


قابلة للتكيّف مع احتياجاتك 


استخدام جاف أو رطب مع ما يصل إلى 8 ملحقات لروتين مخصص للعناية بجمالك.
اختاري روتينك المفضل
تقشير الجسم 
Body expoliation head
مشط للتشذيب 
Trimming comb
مدلّك الجسم 
Body massager head
 غطاء لمنطقة الوجه
Facial area cap
رأس حلاقة
Shaving head
رأس تدليك 
Massage cap
أداة لتمديد البشرة
Skin stretcher
 غطاء للمنطقة الحساسة
Delicate area cap
أداة لتمديد البشرة
Skin stretcher

 غطاء للمنطقة الحساسة
Delicate area cap
عرض كل آلات إزالة الشعر التي نقدمها
Long lasting results

كيف تعمل؟

تلتقط حتى أرفع الشعيرات بإحكام


بات من السهل الحصول على بشرة خالية من الشعر لفترة طويلة بفضل نظام إزالة الشعر عن، مع أقراص السيراميك التي تلتقط الشعر على البشرة الرطبة والجافة.
Exfoliation brush | For full body routine

فرشاة للتقشير


لروتين العناية بكامل الجسم

تعمد فرشاة تقشير بشرة الجسم الجديدة التي نقدّمها إلى إزالة خلايا البشرة الميتة وتحفيز عملية تجديد سطح البشرة. استخدمي الفرشاة قبل 24 ساعة من إزالة الشعر للمساعدة في منع نمو الشعر تحت الجلد.
Not just for hands and legs

مدلّك الجسم
 

لبشرة مرتاحة

استخدمي مدلّك الجسم لترخية العضلات وتحفيز تدفق الدم في العنق والكتفَين والساقَين. يصل مدلّك الجسم الجديد الذي نقدّمه إلى الطبقات الأعمق من البشرة للحصول على بشرة نضرة ومرتاحة.
طريقة الاستخدام

تمتعي بإزالة للشعر بدون مجهود ولكامل الجسم

• سهولة الاستخدام
• إزالة الشعر بدقة
• عناية محسّنة بالجسم
How to use | Effortless hair removal all over the body
Epilate
إزالة الشعر
مع ضوء مصمم خصيصًا للحصول على أفضل رؤية.
Choose attachment
اختيار الملحق
مجموعة متنوعة من الملحقات المصممة لتتلاءم مع روتينك الخاص للعناية بجمالك.
Body exfoliation
تقشير الجسم 
تزيل فرشاة التقشير خلايا البشرة الميتة بفعالية للحصول على بشرة أنعم*
*اختبار موقع مركزي في ألمانيا N88
Body Massage
تدليك الجسم
يصل رأس التدليك إلى الطبقات الأعمق من البشرة للحصول على بشرة مرتاحة ونضرة. 
How to use | Effortless hair removal all over the body

طريقة الاستخدام

إزالة الشعر بدون مجهود في كل أنحاء الجسم

• سهولة الاستخدام
• إزالة الشعر بدقة
• عناية محسّنة بالجسم
Read more
Epilate
إزالة الشعر
jمع ضوء مصمم خصيصًا للحصول على أفضل رؤية.
Choose attachment
اختيار الملحق
مجموعة متنوعة من الملحقات المصممة لتتلاءم مع روتينك الخاص للعناية بجمالك.
Body exfoliation

تقشير الجسم 

تزيل فرشاة التقشير خلايا البشرة الميتة بفعالية للحصول على بشرة أنعم*

*اختبار موقع مركزي في ألمانيا N88

 
Body Massage
تدليك الجسم
يصل رأس التدليك إلى الطبقات الأعمق من البشرة للحصول على بشرة مرتاحة ونضرة.

تعرّفي على المجموعة

Satinelle Prestige

آلة إزالة الشعر -BRE650

Satinelle Prestige

للاستخدام الرطب والجاف
مقارنة مع الحالي
Satinelle Advanced

آلة إزالة الشعر -BRE640

Satinelle Advanced

للاستخدام الرطب والجاف
مقارنة مع الحالي
Satinelle Advanced

آلة إزالة الشعر -BRE630

Satinelle Advanced

للاستخدام الرطب والجاف
مقارنة مع الحالي
Satinelle Advanced

آلة إزالة الشعر -BRE610

Satinelle Advanced

للاستخدام الرطب والجاف
مقارنة مع الحالي

الفعالية
  • أقراص إزالة الشعر من السيراميك
  • رأس إزالة الشعر بحجم 30 ملم
  • أقراص إزالة الشعر من السيراميك
  • رأس إزالة الشعر بحجم 30 ملم
  • أقراص إزالة الشعر من السيراميك
  • رأس إزالة الشعر بحجم 30 ملم
  • أقراص إزالة الشعر من السيراميك
  • رأس إزالة الشعر بحجم 30 ملم

الملحقات
  • غطاء لمنطقة الوجه
  • غطاء للمناطق الحساسة
  • غطاء لأداة مدّ البشرة
  • رأس للحلاقة
  • مشط التشذيب (لرأس الحلاقة).
  • مشط التشذيب (لرأس الحلاقة).
  • غطاء لأداة مدّ البشرة
  • مدلّك الجسم
  • رأس التدليك
  • غطاء لمنطقة الوجه
  • غطاء المناطق الحساسة
  • غطاء لأداة مدّ البشرة
  • رأس الحلاقة
  • مشط لمنطقة البكّيني (لرأس التشذيب)
  • رأس التشذيب
  • مشط التشذيب (لرأس الحلاقة).
  • رأس التدليك
  • رأس لمنطقة الوجه
  • غطاء المناطق الحساسة
  • رأس الحلاقة
  • مشط التشذيب (لرأس الحلاقة)
  • رأس التدليك

الميزات
  • لاسلكي
  • مقبض على شكل حرف S
  • الاستخدام الجافّ والرطب
  • إعدادان
  • ضوء Opti-light
  • لاسلكي
  • مقبض على شكل حرف S
  • الاستخدام الجافّ والرطب
  • إعدادان
  • ضوء Opti-light
  • لاسلكي
  • مقبض على شكل حرف S
  • الاستخدام الجافّ والرطب
  • إعدادان
  • ضوء Opti-light
  • لاسلكي
  • مقبض على شكل حرف S
  • الاستخدام الجافّ والرطب
  • إعدادان
  • ضوء Opti-light

الطاقة

  • ليثيوم أيون
  • شحن سريع
  • قابلة لإعادة الشحن
  • وقت شحن لمدة 1,5 ساعات
  • تعمل لغاية 40 دقيقة
  • ليثيوم أيون
  • شحن سريع
  • قابلة لإعادة الشحن
  • وقت شحن لمدة 1,5 ساعات
  • تعمل لغاية 40 دقيقة
  • ليثيوم أيون
  • شحن سريع
  • قابلة لإعادة الشحن
  • وقت شحن لمدة 1,5 ساعات
  • تعمل لغاية 40 دقيقة
  • ليثيوم أيون
  • شحن سريع
  • قابلة لإعادة الشحن
  • وقت شحن لمدة 1,5 ساعات
  • تعمل لغاية 40 دقيقة
*سعر التجزئة المقترح
عرض كل آلات إزالة الشعر التي نقدمها
Philips Satinelle Prestige Epilator

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هذا المنتج لم يعد متاحا