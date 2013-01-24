الخيار المناسب: اعثري على كوب الشرب الأفضل لطفلك والمناسب لمرحلة نموه

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بصورة عامة، يستغرق الأطفال 15 شهرًا لإكمال عملية الانتقال من الرضّاعة إلى الكوب، ابتداءً من عمر 4 أشهر تقريبًا. وقد صنّفنا كل كوب شرب بمؤشر للعمر، ولكن تذكري أن لكل طفل إيقاعه الخاص في التعلّم.

تقسيم العملية إلى مراحل

Tلتعلّم كيفية الشرب كالبالغين، على طفلك أن يتقن مهارات أكثر تقدمًا في الحركة الفموية والتنسيق بين اليدين والعينين.

إليك كيفية مساعدته في تحقيق هذا الأمر خطوة بخطوة:

الخطوة الأولى: تعلّم الشرب باستخدام المقبضين

ابدئي بتعليم طفلك كيفية الإمساك بكوب الشرب. يمكنك تدريبه على هذا الأمر أثناء مرحلة إطعامه بالرضّاعة باستخدام الكوب التدريبي الذي نوفره حيث يمسك طفلك بمقبضين ناعمين يسهل التقاطهما أثناء شربه من الحلمة المعتادة.

الخيار الأفضل: الكوب التدريبي

مثالي للأطفال بعمر: 4 أشهر وما فوق، مع الجلوس باستقامة مع دعامة

الخطوة الثانية: تعلّم كيفية الشرب بواسطة القمع

عندما يبدأ طفلك بتناول المأكولات الصلبة، يمكنك مساعدته في تعلّم مهارة جديدة، وهي الشرب من القمع. يتطلب القمع دقة أكبر مقارنة بالحلمة لشفط السوائل. وهو يساعد طفلك في الانتقال من الرضاعة إلى حركة الشرب بالامتصاص، ويحدث هذا الأمر في العادة عند بلوغه سن 6 أشهر. ولمساعدته في هذه الجرعات الأولى، ابتكرنا قمعًا ناعمًا ومرنًا ولطيفًا على اللثة. عندما يبدأ طفلك باستخدام أسنانه أكثر، يمكنك التبديل إلى قمع قاسٍ مقاوم للعض.

الخيار الأفضل: كوب مع قمع

مثالي للأطفال بعمر: 6 أشهر وما فوق، يستطيعون الجلوس في كرسي عالٍ

الخطوة الثالثة: تعلّم كيفية الشرب بواسطة القشة

إن الخطوة التالية هي تعلّم كيفية الشرب بواسطة القشة، وهو تطور طبيعي بعد أن أتقن طفلك كيفية الشرب بواسطة القمع. يساعد الشرب بواسطة القشة طفلك في تطوير مهارات أكثر تقدمًا في الحركة الفموية، وهي مهارة خاصة بالبالغين يكتسبها طفلك مدى الحياة.

كالخيار الأفضل: كوب مع قشة

مثالي للأطفال بعمر: 9 أشهر وما فوق، مرحلة الحبو

الخطوة الرابعة: تعلّم كيفية الشرب من الحافة كلها

أخيرًا، حان الوقت لاختبار طريقة الشرب الحقيقية: الشرب من حافة الكوب، تمامًا مثل البالغين. لا تقلقي، فهذه الخطوة لن تسبب الفوضى كما تظنين! فقد زوّدنا الكوب المخصص للبالغين بصمام مانع للتسرب يتم تفعيله عندما يضغط طفلك بشفاهه على الحافة.

الخيار الأفضل: الكوب المخصص للبالغين

مثالي للأطفال بعمر: 9 أشهر وما فوق، مرحلة الحبو

اختيار كوب الشرب الأفضل لطفلك لمساعدته في مرحلة نموه

كبداية، استخدمي مؤشرات العمر لاختيار كوب الشرب المناسب لطفلك في مرحلة نموه. ولكن تذكري أنه ليس هناك قواعد ثابتة. فربما طفلك لا يستطيع بعد الجلوس مستقيمًا بمفرده أو يحتاج لمزيد من الوقت ليتمكن من الإمساك بالكوب. المهم في الموضوع أن تختاري له الكوب المناسب لمرحلة نموه والذي يساعده في بلوغ المرحلة التالية.

أدوات يمكن الاحتفاظ بها طويلاً

إذا كنت تفكرين أنها كمية كبيرة من الأكواب، ففكري مرة أخرى. إن معظم أكواب الشرب والأقماع والأغطية من Philips Avent قابلة للتبديل. أي يمكنك بسهولة استخدام القمع نفسه على أكواب متعددة

مختلفة أو وضع القمع على الرضّاعة. إنه أمر مفيد، أليس كذلك؟

بصورة عامة، ننصحك بتغيير القمع أو الغطاء على رضّاعة طفلك أو كوب الشرب كل 3 أشهر.