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مصابيح العمل LED (38)

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    Professional مصباح Color+‎ متميّز على شكل قلم
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    Professional مصباح Color+‎ متميّز على شكل قلم

    LPL81X1/10

    • 200 لومن في Boost /‏ 120 لومن في Eco
    • 180 لومن، ضوء كاشف
    • مطابقة الألوان في ضوء النهار (CRI 95)
    • هيكل من الألومينيوم، قابل لإعادة الشحن
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    EcoPro10 أداة كشف محمولة احترافية
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    EcoPro10 أداة كشف محمولة احترافية

    LUMRC120X1/10

    • مصابيح LED عالية الجودة
    • محدد 10 لومن / 90 لومن
    • بطارية تدوم لغاية 10 ساعات
    • مقاومة للصدمات بتصنيف IK07
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    EcoPro10 أداة كشف محمولة احترافية
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    EcoPro10 أداة كشف محمولة احترافية

    LUMRC120B1/10

    • مصابيح LED عالية الجودة
    • محدد 10 لومن / 90 لومن
    • بطارية تدوم لغاية 10 ساعات
    • مقاومة للصدمات بتصنيف IK07
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    Professional LPL18
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    Professional LPL18

    LPL18B1

    • مصباح LED عالي الجودة × 5
    • 85 لومن + محدد 20 لومن
    • استقلالية تصل إلى 8 ساعات
    • مشغّل بواسطة 3 بطاريات من نوع AAA
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    Professional مصباح Premium على شكل قلم من الجيل الثاني
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    Professional مصباح Premium على شكل قلم من الجيل الثاني

    LPL28RECHX1

    • مصباح LED عالي الجودة
    • 145 لومن+ مصباح محدد 120 لومن
    • هيكل من الألومينيوم متين
    • قابل لإعادة الشحن مع منفذ USB
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    Professional PEN20S
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    Professional PEN20S

    LPL67X1

    • 200 لومن التعزيز/100 لومن الاقتصاد
    • متعدد الاستعمالات وبدون استخدام اليدين
    • ضوء كاشف أعلى المصباح بقوة 100 لومن
    • بطارية تدوم طويلاً لغاية 4 ساعات
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    Professional LPL19
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    Professional LPL19

    LPL19B1

    • مصباح LED عالي الجودة × 6
    • 130 لومن + محدد 20 لومن
    • استقلالية حتى 11 س/3 بطاريات نوع AAA
    • حماية من الماء والغبار IP54
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    EcoPro30 مصباح احترافي رفيع ولاسلكي
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    EcoPro30 مصباح احترافي رفيع ولاسلكي

    LUMRC220X1/10

    • 300 لومن Boost ‏/ 150 لومن Eco
    • متعدد الاستعمالات وبدون استخدام اليدين
    • بطارية تدوم لغاية 8 ساعات
    • ضوء عمل متين
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    Xperion 6000 UV Pillar
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    Xperion 6000 UV Pillar

    X60UVPIX1/10

    • 500 لومن Boost ‏/ 250 لومن Eco
    • 180 لومن، ضوء كاشف + أشعة فوق بنفسجية
    • عمر البطارية: 4,5 س (وضع Eco:‏ 10 س)
    • CRI مرتفع وكاشف تسرب بأشعة UV
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    Xperion 6000 Pillar
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    Xperion 6000 Pillar

    X60PILLX1/10

    • 500 لومن Boost ‏/ 250 لومن Eco
    • 180 لومن، ضوء كاشف
    • عمر البطارية: 4,5 س (وضع Eco:‏ 10 س)
    • مريح وقابل للطيّ
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    Xperion 6000 Pocket
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    Xperion 6000 Pocket

    X60POCKX1/10

    • 300 لومن Boost ‏/ 150 لومن Eco
    • 100 لومن، ضوء كاشف
    • عمر البطارية: 3,5 س (وضع Eco:‏ 7 س)
    • صغير ومرن
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    Xperion 6000 Line
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    Xperion 6000 Line

    X60LINEX1/10

    • 300 لومن Boost ‏/ 150 لومن Eco
    • 120 لومن، ضوء كاشف
    • عمر البطارية: 4,5 س (وضع Eco:‏ 8 س)
    • متين مع شعاع ضوء واسع
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