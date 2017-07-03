مصابيح العمل LED (38)
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LPL81X1/10
- 200 لومن في Boost / 120 لومن في Eco
- 180 لومن، ضوء كاشف
- مطابقة الألوان في ضوء النهار (CRI 95)
- هيكل من الألومينيوم، قابل لإعادة الشحن
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LUMRC120X1/10
- مصابيح LED عالية الجودة
- محدد 10 لومن / 90 لومن
- بطارية تدوم لغاية 10 ساعات
- مقاومة للصدمات بتصنيف IK07
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LUMRC120B1/10
- مصابيح LED عالية الجودة
- محدد 10 لومن / 90 لومن
- بطارية تدوم لغاية 10 ساعات
- مقاومة للصدمات بتصنيف IK07
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LPL18B1
- مصباح LED عالي الجودة × 5
- 85 لومن + محدد 20 لومن
- استقلالية تصل إلى 8 ساعات
- مشغّل بواسطة 3 بطاريات من نوع AAA
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LPL28RECHX1
- مصباح LED عالي الجودة
- 145 لومن+ مصباح محدد 120 لومن
- هيكل من الألومينيوم متين
- قابل لإعادة الشحن مع منفذ USB
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LPL67X1
- 200 لومن التعزيز/100 لومن الاقتصاد
- متعدد الاستعمالات وبدون استخدام اليدين
- ضوء كاشف أعلى المصباح بقوة 100 لومن
- بطارية تدوم طويلاً لغاية 4 ساعات
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LPL19B1
- مصباح LED عالي الجودة × 6
- 130 لومن + محدد 20 لومن
- استقلالية حتى 11 س/3 بطاريات نوع AAA
- حماية من الماء والغبار IP54
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LUMRC220X1/10
- 300 لومن Boost / 150 لومن Eco
- متعدد الاستعمالات وبدون استخدام اليدين
- بطارية تدوم لغاية 8 ساعات
- ضوء عمل متين
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X60UVPIX1/10
- 500 لومن Boost / 250 لومن Eco
- 180 لومن، ضوء كاشف + أشعة فوق بنفسجية
- عمر البطارية: 4,5 س (وضع Eco: 10 س)
- CRI مرتفع وكاشف تسرب بأشعة UV
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X60PILLX1/10
- 500 لومن Boost / 250 لومن Eco
- 180 لومن، ضوء كاشف
- عمر البطارية: 4,5 س (وضع Eco: 10 س)
- مريح وقابل للطيّ
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X60POCKX1/10
- 300 لومن Boost / 150 لومن Eco
- 100 لومن، ضوء كاشف
- عمر البطارية: 3,5 س (وضع Eco: 7 س)
- صغير ومرن
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X60LINEX1/10
- 300 لومن Boost / 150 لومن Eco
- 120 لومن، ضوء كاشف
- عمر البطارية: 4,5 س (وضع Eco: 8 س)
- متين مع شعاع ضوء واسع
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