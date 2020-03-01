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Philips Avent

لهّاية ultra soft

SCF222/02
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • اللهّاية الأكثر طراوة لبشرة طفلك الحساسة اللهّاية الأكثر طراوة لبشرة طفلك الحساسة اللهّاية الأكثر طراوة لبشرة طفلك الحساسة
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    Philips Avent لهّاية ultra soft

    SCF222/02
    التصنيف الإجمالي / 5

    اللهّاية الأكثر طراوة لبشرة طفلك الحساسة

    اعتني ببشرة طفلك الحساسة بفضل لهّاية ultra soft من Philips Avent. يتبع الوقاء الطري* والمرن جدًا منحنيات وجنتَي طفلك، فيترك آثارًا أقل ويخفف من تهيّج البشرة، لتهدئة طفلك بمستوى راحة أعلى. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent لهّاية ultra soft

    اللهّاية الأكثر طراوة لبشرة طفلك الحساسة

    اعتني ببشرة طفلك الحساسة بفضل لهّاية ultra soft من Philips Avent. يتبع الوقاء الطري* والمرن جدًا منحنيات وجنتَي طفلك، فيترك آثارًا أقل ويخفف من تهيّج البشرة، لتهدئة طفلك بمستوى راحة أعلى. إكتشف كلّ المميزات

    اللهّاية الأكثر طراوة لبشرة طفلك الحساسة

    اعتني ببشرة طفلك الحساسة بفضل لهّاية ultra soft من Philips Avent. يتبع الوقاء الطري* والمرن جدًا منحنيات وجنتَي طفلك، فيترك آثارًا أقل ويخفف من تهيّج البشرة، لتهدئة طفلك بمستوى راحة أعلى. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent لهّاية ultra soft

    اللهّاية الأكثر طراوة لبشرة طفلك الحساسة

    اعتني ببشرة طفلك الحساسة بفضل لهّاية ultra soft من Philips Avent. يتبع الوقاء الطري* والمرن جدًا منحنيات وجنتَي طفلك، فيترك آثارًا أقل ويخفف من تهيّج البشرة، لتهدئة طفلك بمستوى راحة أعلى. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل اللهّايات

      اللهّاية الأكثر طراوة لبشرة طفلك الحساسة

      وقاء مرن لملاءمة مريحة

      • طرية ومرنة جدًا
      • للأطفال بين 0 و6 أشهر
      • ملائمة لأسنان الأطفال وخالية من BPA
      • 2 قمع وصمام
      واقٍ ناعم ومرن لتقليل الآثار والتهيّج على البشرة

      واقٍ ناعم ومرن لتقليل الآثار والتهيّج على البشرة

      تحتاج البشرة الحساسة إلى عناية إضافية. بفضل تقنية الواقي التي نقدّمها يمكن لهذه اللهّاية السير على منحنيات وجه طفلك ليلائمه بشكل متقن، ما سيترك آثارًا أقل ويخفف من تهيّج بشرة طفلك.

      واقٍ مستدير لراحة إضافية كل يوم

      واقٍ مستدير لراحة إضافية كل يوم

      يقلل الواقي المستدير من الضغط على البشرة، ليهدئ طفلك ويكون لطيفًا على وجنتَيه.

      يحبّها الأطفال في كل أنحاء العالم*

      يحبّها الأطفال في كل أنحاء العالم*

      لقد سألنا الأمهات كيف يتفاعل أطفالهنّ مع حلمات السليكون ذات الخطوط البارزة التي نقدّمها وأجابت نسبة 98% منهن أن أطفالهنّ يتقبّلون لهّايات Ultra Soft ولهّايات Ultra Air من Philips Avent.

      حلمة بخطوط بارزة وملمس ناعم كالحرير لتهدئة طفلك وتسكينه تمامًا

      حلمة بخطوط بارزة وملمس ناعم كالحرير لتهدئة طفلك وتسكينه تمامًا

      تتميّز هذه اللّهاية بحلمة من السيليكون ذات خطوط بارزة وملمس ناعم كالحرير لتوفير الراحة لطفلكِ وتهدئته.

      مصممة لتناسب النمو الطبيعي للفم

      مصممة لتناسب النمو الطبيعي للفم

      تتميّز الحلمة المصنوعة من السيليكون والقابلة للانقباض التي نقدّمها بشكل متناسق يحافظ على حلق طفلك وأسنانه ولثته أثناء نموه.

      تعقيم وتخزين في حقيبة عملية واحدة

      تعقيم وتخزين في حقيبة عملية واحدة

      يمكن استخدام حقيبة السفر Ultra Soft كجهاز تعقيم أيضًا، فما عليكِ سوى إضافة القليل من الماء ووضعها في الميكروويف. وكوني مطمئنة أنها نظيفة للاستخدام التالي.

      المواصفات التقنية

      • محتويات العبوة

        لهّاية Ultra Soft
        2  pcs

      • الإكسسوارات المضمنة

        جهاز التعقيم/علبة الحمل
        نعم

      • النظافة

        يمكن تعقيمها
        نعم
        آمنة للاستخدام في الجلاية
        نعم
        سهل التنظيف
        نعم

      • السلامة

        خالية من مادة BPA
        نعم
        مقبض أمان دائري
        نعم

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          الآراء

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          • مطوّرة بالتعاون مع المتخصصين في مجال الرعاية الصحية والأمهات
          • *تظهر اختبارات المستهلك التي تم إجراؤها في الولايات المتحدة في 2016-2017 أن معدّل نسبة تقبّل حلمة Philips Avent غير الملساء المستخدمة في عضّاضات ultra air وعضّاضات ultra soft يبلغ 98%.
          • يجب استبدال اللهّايات بعد استخدامها لمدة 4 أسابيع لأسباب متعلقة بالنظافة
          • العلامة التجارية الأولى عالميًا للهّايات
          • تدعم مجموعتنا الأمهات والأطفال في مختلف مراحل النمو
          • 85% من الأمهات اللواتي شاركن في الدراسة يجدن أن هذه اللهّاية أطرى من ثمانية طرازات مماثلة من علامات تجارية أخرى رائدة، بحث مستقل، الولايات المتحدة الأمريكية، فبراير 2017.

          ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

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