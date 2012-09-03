HX3110/06
إزالة اللُويحة السنية بشكل أفضل*
مصممة لتكون سهلة الاستخدام تمامًا مثل فرشاة الأسنان اليدوية، ولكنها تزيل كمية أكبر من اللُويحة السنية.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تمريرات أكثر في يوم واحد، مقارنة بفرشاة الأسنان اليدوية التي تستخدمها في شهر. أكثر من 15000 تمريرة فرشاة في الدقيقة.
مقبض رفيع ومريح مصمم لسهولة استخدام تضاهي فرشاة أسنان يدوية.
يساعد تنظيف الأسنان مرتين يوميًا على تقليل مخاطر التسوّس
استخدام فرشاة الأسنان Philips Sonicare الكهربائية آمن على: سنادات الأسنان (تبلى رؤوس الفرشاة سريعًا عند استخدامها على سنادات الأسنان)، وحالات ترميم الأسنان (الحشوات، والتيجان، والكسوات الخزفية) والجيوب المحيطة بالأسنان.
لإزالة كمية أكبر من اللُويحة السنية مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية.
حركة تنظيف أسنان مألوفة ورأس فرشاة يشبه فرشاة أسنان يدوية، لكن مع قوة تنظيف تتخطى 15000 تمريرة في الدقيقة.
أفضل طريقة لتبييض الأسنان من Philips Sonicare: تساعد فرشاة الأسنان هذه على إزالة البقع عن أسنانك وتخفيفها لتتمتع بابتسامة أكثر إشراقًا.
الطاقة
المواصفات الفنية
التصميم واللون الخارجي
الخدمة
سهولة الاستخدام
العناصر المضمنة
أداء التنظيف
الأوضاع
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.