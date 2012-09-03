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  • إزالة اللُويحة السنية بشكل أفضل* إزالة اللُويحة السنية بشكل أفضل* إزالة اللُويحة السنية بشكل أفضل*

    Philips Sonicare PowerUp فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    HX3110/06

    إزالة اللُويحة السنية بشكل أفضل*

    مصممة لتكون سهلة الاستخدام تمامًا مثل فرشاة الأسنان اليدوية، ولكنها تزيل كمية أكبر من اللُويحة السنية.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Sonicare PowerUp فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

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    إزالة اللُويحة السنية بشكل أفضل*

    *مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية

    • إعداد واحد
    • رأس فرشاة واحد
    تقنية تتسم بالسرعة

    تقنية تتسم بالسرعة

    تمريرات أكثر في يوم واحد، مقارنة بفرشاة الأسنان اليدوية التي تستخدمها في شهر. أكثر من 15000 تمريرة فرشاة في الدقيقة.

    سهلة الاستخدام

    سهلة الاستخدام

    مقبض رفيع ومريح مصمم لسهولة استخدام تضاهي فرشاة أسنان يدوية.

    للمساعدة على تقليل مخاطر التسوّس

    للمساعدة على تقليل مخاطر التسوّس

    يساعد تنظيف الأسنان مرتين يوميًا على تقليل مخاطر التسوّس

    أثبتت الاختبارات أنها آمنة وناعمة

    أثبتت الاختبارات أنها آمنة وناعمة

    استخدام فرشاة الأسنان Philips Sonicare الكهربائية آمن على: سنادات الأسنان (تبلى رؤوس الفرشاة سريعًا عند استخدامها على سنادات الأسنان)، وحالات ترميم الأسنان (الحشوات، والتيجان، والكسوات الخزفية) والجيوب المحيطة بالأسنان.

    إزالة كمية أكبر من البلاك مقارنةً بفرشاة الأسنان اليدوية

    إزالة كمية أكبر من البلاك مقارنةً بفرشاة الأسنان اليدوية

    لإزالة كمية أكبر من اللُويحة السنية مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية.

    حركة تنظيف أسنان مألوفة - مثل فرشاة أسنان يدوية

    حركة تنظيف أسنان مألوفة - مثل فرشاة أسنان يدوية

    حركة تنظيف أسنان مألوفة ورأس فرشاة يشبه فرشاة أسنان يدوية، لكن مع قوة تنظيف تتخطى 15000 تمريرة في الدقيقة.

    فرشاة الأسنان Sonicare من Philips تساعد على تبييض الأسنان

    فرشاة الأسنان Sonicare من Philips تساعد على تبييض الأسنان

    أفضل طريقة لتبييض الأسنان من Philips Sonicare: تساعد فرشاة الأسنان هذه على إزالة البقع عن أسنانك وتخفيفها لتتمتع بابتسامة أكثر إشراقًا.

    المواصفات التقنية

    • الطاقة

      الفولتية
      110-220 فولت

    • المواصفات الفنية

      البطارية
      قابلة للشحن
      نوع البطارية
      NiMH

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون
      أخضر النعناع

    • الخدمة

      الضمان
      ضمان محدود لمدة سنتين

    • سهولة الاستخدام

      نظام رأس الفرشاة
      رؤوس فرشاة سهلة التثبيت
      المقبض
      • تصميم مريح
      • مقبض مطاطي لسهولة الإمساك
      عمر البطارية
      ما يصل إلى أسبوعين

    • العناصر المضمنة

      المقابض
      1 PowerUp
      رؤوس الفرشاة
      1 ProResults قياسي
      الشاحن
      1

    • أداء التنظيف

      الفوائد الصحية
      تساعد في تحسين صحة اللثة
      الأداء
      إزالة كمية أكبر من البلاك
      المؤقت
      SmarTimer
      فوائد التبييض
      تساعد في تبييض الأسنان
      السرعة
      ما يصل إلى 15000 تمريرة فرشاة/الدقيقة

    • الأوضاع

      التنظيف
      من أجل تنظيف يومي استثنائي

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