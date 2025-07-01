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7000 series قفل الباب الذكي بواسطة التعرّف على الوجه

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7000 seriesقفل الباب الذكي بواسطة التعرّف على الوجه

DDL702CAABW/97

7000 series قفل الباب الذكي بواسطة التعرّف على الوجه

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