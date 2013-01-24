ما أسباب اختيار خدمة التمويل التجاري مع فيليبس؟



يمكنك توفير الوقت الثمين والمال من خلال ترسيخ علاقتك بصفتك شريك قنوات مفضلاً لدى فيليبس. وهذا يعني أنَّ شخصًا واحدًا يمكن الاتصال به سيعمل على توفير حل التمويل الذي تحتاج إليه في أسرع وقت ممكن وببساطة بالغة. كما تتيح لنا شبكتنا العالمية من الشركاء الماليين إمكانية تحديد العروض والشروط التنافسية وتلبية احتياجات التدفق النقدي الخاصة بك.