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مُدد الدفع ممتد الأجل

الحصول على التكنولوجيا الصحية من فيليبس والسداد لاحقًا

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نبذة عن شركة فيليبس كابيتال
    يمكنك الحصول على التكنولوجيا التي تقدمها فيليبس لتقديم الرعاية للمرضى وزيادة الإيرادات من خلال الاستفادة من مصادر التمويل الجديدة، ويمكنك زيادة القوة الشرائية لديك للحصول على تكنولوجيا فيليبس المتقدمة والحلول التي تحتاج إليها الآن لتحسين رعاية المرضى وزيادة إيرادات المرضى. إضافةً إلى ذلك، يمكنك الحصول على الملكية القانونية للتكنولوجيا على الفور. ويتم توزيع تكاليف الاستحواذ على فترة زمنية أطول، ما يحافظ على التدفق النقدي اللازم للاستخدام في العمليات اليومية. ويضمن هذا الأمر توافق النفقات التي تبذلها على المعدات الطبية وخدمات التكنولوجيا المدارة وحلول تقنية المعلومات من فيليبس مع الإيرادات التي تحققها من استثماراتك.
    التدفق النقدي الأمثل
    التدفق النقدي الأمثل
    • الاستفادة من مصادر التمويل الجديدة للحصول على التكنولوجيا التي تحتاج إلى تطويرها
    • ىتوزيع تكاليف الاستحواذ على مدار سنوات عديدة للحفاظ على التدفق النقدي
    • مواءمة المدفوعات مع إيرادات المرضى الواردة
    خيار المُدد الزمنية
    خيار المُدد الزمنية
    • خط خطية - التسديدات نفسها على رأس المال مطبقة على مدار الخطة
    • خطة الاستحقاق السنوي – دفعات شهرية أقل في وقتٍ مبكر
    • خطة مخصصة – مدفوعات مخصصة لتلبية احتياجاتك ووضعك المعين
    فترة الدفع ممتدة الأجل
    فترة سداد ممتدة
    • الاستفادة من مزايا التكنولوجيا الجديدة مع الوقت بخططِ سداد تتراوح بين 3 و7 سنوات.
    • يمكن مناقشة خطة السداد التي تصل إلى 10 سنوات

    اختيار خطة الدفع التي تناسبك


    بناءً على احتياجاتك وأهدافك الفردية، يمكنك سداد تكلفة التكنولوجيا الصحية التي حصلت عليها من فيليبس في شكل أقساط ثابتة أو دورية مرنة. ويتمتع الخبراء الماليون لدينا بخبرة واسعة لمساعدتك على تحديد خطة الدفع الأفضل بالنسبة إليك.

    لماذا أختار مُدد الدفع ممتدة الأجل مع فيليبس؟


    بالإضافة إلى مُدد الدفع ممتدة الأجل وهياكل الدفع المرنة، يمكن فيليبس كابيتال تخصيص خطة تمويل تلائم احتياجات تقديم الرعاية الصحية الفردية وقيود التدفق النقدي لديك. ونوفر مجموعة كاملة من حلول التمويل لمساعدتك على الحصول على أقصى قيمة من استثماراتك. ويمكن لمعرفتنا المتخصصة في تمويل التكنولوجيا الطبية أن تفيد مرافق الرعاية الصحية الخاصة بك. كذلك، يمكن أن يوفر مستشارو فيليبس كابيتال لك خطة إستراتيجية لإدارة الأصول، ما يضمن بقاء أجهزتك محدثة مع تحسين التدفقات النقدية.
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    ماذا يعني هذا?
    Final CEE consent

    حلول تمويل الرعاية الصحية الرائدة

    هيكل تمويل وكالة ائتمان الصادرات


    استفد من التمويل بالعملة الصعبة العابر للحدود بشروط تنافسية لتحصل على حلول تكنولوجيا الرعاية الصحية
    من فيليبس

    مُدد الدفع ممتد الأجل


    الحصول على التكنولوجيا الصحية من فيليبس والسداد لاحقًا
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    التمويل التجاري


    الوصول إلى رأس المال العامل لتنمية أعمالك مع فيليبس
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    إخلاء المسؤولية

    هذا المحتوى مخصَّص لأغراض المعلومات العامة فقط ويخضع للتخصيص والتعاقد وموافقة الممول. ولاستكشاف المزيد، يُرجى الاتصال بممثل فيليبس المحلي لديك.

    ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

    أقر بذلك

    ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

    أقر بذلك