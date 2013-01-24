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انقطاع التنفس أثناء النوم

Wisp قناع بأقل تلامس مع الأنف

قناع لعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم صمم ليناسبك

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ماذا يعني هذا?
Final CEE consent

أصبح للأداء أسلوب جديد

إطار مصنوع من قماش بوجهين –

يمكنك اختيار قماش السوديت الناعم أو الساتين الحريري

 

تعرف على قناع Wisp، قناع الأنف من Philips Respironics  الذي يقدم لك الراحة والأداء العالي والأناقة. يجمع قناع Wisp بين أداء قناع الأنف وأناقة مخدات قناع الأنف.

 

يتميز قناع Wisp بتصميم بسيط وفريد وضع ليقدم أقصى درجات الراحة. صممت مخدة "مقدمة الأنف" لتوضع أسفل قصبة الأنف للحصول على أقل ملامسة للوجه واقفال محكم رائع. تصميم قناع Wisp النحيف يزيل الحاجة إلى بطانة الجبهة ليمنحك مجالاً أفضل للرؤية.

 

وبوجود أحجام متعددة لمخدات الأنف المتوفرة مع القناع، يمكنك اختيار الحجم الذي يناسبك.

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 ارسل لنا سؤالك أو تعليقك الخاص بانقطاع التنفس أثناء النوم أو منتجات انقطاع التنفس أثناء النوم من  Philips Respironics عبر البريد الإلكتروني . ارسل لنا رسالة عبر البريد الإلكتروني

ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك

ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك