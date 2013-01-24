يوفر تطبيق Lumea IPL خدمات تساعدك في تعيين جدول جلسات العلاج والأهداف المتعلّقة بإزالة الشعر؛ وتلقي تذكيرات للالتزام بجدول جلسات العلاج؛ والحصول على نصائح مخصصة حول الاستخدام وفقًا لمستوى التقدم ومتابعة التقدم المحرَز واستخدام جهاز Lumea؛ وخدمات أخرى ("الخدمات") إلى المستخدمين حول العالم. إن إشعار الخصوصية هذا مصمم لمساعدتك في فهم ممارسات الخصوصية التي نتّبعها عندما تستخدم خدماتنا، بما في ذلك البيانات التي نجمعها، وسبب جمعها، وكيف نتصرّف بها، بالإضافة إلى حقوقك الفردية.



يستخدم تطبيق Lumea IPL البيانات الشخصية التي يتم جمعها أو تتم معالجتها بواسطة تطبيق Lumea IPL للأجهزة المحمولة ("التطبيق").



ينطبق إشعار الخصوصية هذا على البيانات الشخصية التي يتم جمعها و/أو تتم معالجتها من قبل التطبيق، والتي يتم التحكم بها أو تخضع لشركة Koninklijke Philips N.V.‎ أو أي من الشركات المنتسبة أو التابعة لها ("Philips" أو "نحن" أو الضمير المتصل "نا").



يرجى أيضًا قراءة إشعار ملفات تعريف الارتباط وشروط الاستخدام التي تصف الشروط التي تستخدم خدماتنا بموجبها.

البيانات الشخصية التي يتم جمعها والغايات منها





نحن نتلقى البيانات الشخصية أو نجمعها، كما هو موضّح بالتفصيل أدناه، عندما نقدّم خدماتنا، بما في ذلك عندما تقوم بالوصول إلى التطبيق أو تنزيله أو تثبيته، أو عندما تستخدم خدماتنا. قد نستخدم هذه البيانات الشخصية لتقديم الخدمات التي تطلبها كضرورة تعاقدية لتشغيل خدماتنا وتوفيرها وتحسينها وتخصيصها ودعمها وتسويقها بالاستناد إلى مصلحتنا القانونية، أو بهدف الامتثال لالتزام قانوني نخضع له. إذا لم تكن ترغب في أن نجمع بياناتك الشخصية ونعالجها، فقد لا تتمكّن من استخدام الخدمات.



البيانات الشخصية الحساسة

قبل أن نجمع البيانات الشخصية الحساسة، سنبلغك بذلك وسنطلب موافقتك الصريحة. تشمل هذه البيانات لون الشعر ولون البشرة. يمكنك سحب موافقتك في أي وقت، من دون أن يؤثر ذلك في شرعية المعالجة بالاستناد إلى الموافقة التي منحتنا إياها قبل سحبها.



البيانات الشخصية الحساسة

نطلب منك عدم تزويدنا بأي بيانات شخصية حساسة أو الإفصاح عنها إلينا (مثل أرقام الضمان الاجتماعي، أو معلومات متعلقة بالأصل العرقي، أو الآراء السياسية، أو المعتقدات الدينية أو غيرها، أو الصحة أو القياسات الحيوية أو الخصائص الوراثية أو الخلفية الجنائية أو العضوية في اتحاد تجاري) في التطبيق أو بواسطته أو بأي وسيلة أخرى.



بيانات الحساب

نجمع بياناتك الشخصية عندما تقوم بإنشاء حساب. يمكنك تسجيل دخولك إلى التطبيق عبر استخدام حساب MyPhilips، أو من خلال استخدام ملف تعريفك على وسائل التواصل الاجتماعي. قد تشمل البيانات الشخصية التي نجمعها اسم المستخدم الخاص بك، وصورتك، واسمك، وعنوان بريدك الإلكتروني، وجنسك، وتاريخ ميلادك/عمرك، وبلدك، ولغتك، وآخر تغريدة لك، وملف تعريف عنوان URL لملف التعريف، وملف التعريف على وسائل التواصل الاجتماعي، وموقعك وكلمة المرور.



يتم استخدام البيانات الشخصية التي يتم جمعها لإنشاء حسابك وإدارته. ويمكنك استخدام حسابك لتسجيل دخولك إلى التطبيق بشكل آمن وفي حال إنشاء حساب MyPhilips لتسجيل دخولك إلى التطبيق، سنرسل إليك رسالة إلكترونية للترحيب بك وللتحقق من اسم المستخدم وكلمة المرور، أو للتواصل معك رداً على أسئلتك، أو لإرسال إعلانات لها علاقة مباشرة بالخدمة، أو لإرسال مراسلات تسويقية في حال اخترت الاشتراك بذلك. يمكنك أيضًا استخدام حساب MyPhilips لطلب منتج أو خدمة من Philips، والمشاركة في عرض ترويجي أو لعبة، والمشاركة في نشاط على وسائل التواصل الاجتماعي مرتبط بعرض ترويجي خاص بـ Philips (على سبيل المثال، النقر فوق "تسجيل إعجاب" أو "مشاركة")، والمشاركة في اختبار أو استطلاع رأي خاص بمنتج محدد.



Facebook



نستخدم طريقة تسجيل الدخول عبر Facebook، ما يسمح لك بتسجيل الدخول إلى التطبيق الخاص بنا باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بك لحساب Facebook. ستجمع Philips بيانات الاعتماد الخاصة بك لحساب Facebook واسمك وعنوان بريدك الإلكتروني والصورة المرتبطة بحسابك على Facebook. كذلك، يجمع Facebook بعض المعلومات عند تسجيل الدخول بواسطة Facebook:



بيانات التكوين: بعد أن يقوم مستخدم بتسجيل دخوله، تقدم SDK طلبات خلفية دورية لإدارة فترة استهلاك الرمز المميّز للوصول تلقائيًا.

بعد أن يقوم مستخدم بتسجيل دخوله، تقدم SDK طلبات خلفية دورية لإدارة فترة استهلاك الرمز المميّز للوصول تلقائيًا. معلومات الخطأ: تلتقط SDK معلومات الخطأ، بما فيها أثناء تهيئة SDK، ما قد يشمل معرّف مستخدم للأفراد الذين قاموا بتسجيل الدخول إلى Facebook.

تلتقط SDK معلومات الخطأ، بما فيها أثناء تهيئة SDK، ما قد يشمل معرّف مستخدم للأفراد الذين قاموا بتسجيل الدخول إلى Facebook. البيانات القصيرة المدى: تقيس SDK بعض أنشطة المستخدم لأغراض إدارة الاحتيال والانتهاك. يتم الاحتفاظ بهذه البيانات لمدة قصيرة جدًا فقط للأشخاص الذين لم يسجلوا الدخول إلى Facebook.



يمكنك معرفة المزيد حول كيفية استخدام Facebook للمعلومات من خلال قراءة سياسة الخصوصية الخاصة به (متوفرة عبر الإنترنت على العنوان التالي: (facebook.com/about/privacy).



البيانات الأخرى التي يتم توفيرها



تشمل هذه البيانات لون الشعر ولون البشرة وإعدادات الإعلامات وسجل جلسات العلاج والأهداف واستخدام جهاز Lumea والإجابات على استطلاعات الرأي.



تُستخدم البيانات التي يتم جمعها لمساعدتك في تعيين جدول جلسات العلاج والأهداف؛ ولتلقي تذكيرات للالتزام بجدول جلسات العلاج؛ فضلاً عن الحصول على نصائح مخصصة حول الاستخدام وفقًا لمستوى التقدم ولمتابعة التقدم المحرز واستخدام جهاز Lumea. ويتم ذلك من خلال إرسال إعلامات منبثقة إليك عبر التطبيق أو البريد الإلكتروني.



ملفات تعريف الارتباط



نستخدم ملفات تعريف الارتباط أو العلامات أو تقنيات مشابهة أخرى لتشغيل خدماتنا وتوفيرها وتحسينها وفهمها وتخصيصها. تسمح لنا ملفات تعريف الارتباط بالتعرّف على جهازك المحمول وجمع بياناتك الشخصية بما فيها رقم جهاز المستخدم الفريد أو عنوان IP الخاص بجهازك المحمول، أو نوع مستعرض الإنترنت للأجهزة المحمولة أو نظام التشغيل الذي تستخدمه، أو بيانات حول الجلسة والاستخدام، أو معلومات متعلقة بأداء الخدمة، وهي معلومات حول استخدامك للتطبيق.



لمزيد من المعلومات حول استخدام ملفات تعريف الارتباط أو غيرها من التقنيات المشابهة المُستخدمة في هذا التطبيق، يرجى قراءة إشعار ملف تعريف الارتباط الخاص بنا.



بيانات الموقع



عندما تسمح بالوصول إلى بيانات الموقع، قد نجمع معلومات عن الموقع الجغرافي لجهازك المحمول. يمكنك حظر جمع البيانات الخاصة بالموقع الجغرافي في أي وقت من خلال إعدادات تطبيقك أو جهازك المحمول.



عند استخدام وظيفة "العثور على متجر Philips بالقرب منك" في صفحة الدعم، تتم مطالبتك بمشاركة بيانات موقعك مع شركة Philips. إذا كنت تستخدم ميزات تحديد الموقع الخاصة بنا، وبالاستناد إلى بيانات موقعك، فسيتم توجيهك إلى متجر بالقرب منك أو إلى تفاصيل الاتصال بخدمة المستهلك في بلدك.



معلومات خاصة بالمعاملات



إذا كنت تدفع مقابل خدماتنا، فقد نتلقى معلومات وتأكيدات، مثل إيصالات الدفع، بما في ذلك من متاجر التطبيقات أو من جهات خارجية تقوم بمعالجة عملية الدفع.





دعم العملاء



قد تزوّدنا بمعلومات مرتبطة باستخدامك لخدماتنا، بما في ذلك تفاعلك مع Philips، وكيفية الاتصال بك لتزويدك بخدمة دعم العملاء. نحن نقوم بتشغيل خدماتنا وتقديمها، بما في ذلك تقديم الدعم للعملاء، وتحسين خدماتنا وتصليحها وتخصيصها. نستخدم معلوماتك أيضًا للرد عليك لدى الاتصال بنا.



البيانات المجمّعة



قد نجمّع بياناتك الشخصية، بما فيها بيانات الحساب، أو غيرها من البيانات التي زوّدتنا بها، وملفات تعريف الارتباط، وبيانات الموقع، وبيانات تم جمعها أثناء تفاعلك واستخدامك لقنوات Philips الرقمية مثل وسائل التواصل الاجتماعي، ومواقع الويب، والرسائل الإلكترونية، والتطبيقات والمنتجات المتصلة، وعنوان IP، وملفات تعريف الارتباط، ومعلومات حول الجهاز، والمراسلات التي تنقر فوقها أو تضغط عليها، والتفاصيل حول الموقع، ومواقع الويب التي تزورها.

يتم تحليل البيانات التي تم جمعها وتُستخدم لتزويدك بالخدمات مثل مساعدتك في تعيين جدول جلسات العلاج والأهداف، وتلقي تذكيرات للالتزام بجدول جلسات العلاج، وللحصول على نصائح مخصصة حول الاستخدام وفقًا لمستوى التقدم ولمتابعة التقدم المحرَز واستخدام جهاز Lumea، ومساعدتنا في تحسين محتوى التطبيق والجهاز والخدمات ووظائفها وإمكانية استخدمها، كما لتطوير منتجات وخدمات جديدة.



إذا اخترت الاشتراك لتلقي مراسلات ترويجية حول منتجات Philips وخدماتها وفعالياتها وعروضها الترويجية التي قد تهمّك بالاستناد إلى تفضيلاتك وسلوكك عبر الإنترنت، فقد نرسل لك مراسلات ترويجية وتسويقية عبر البريد الإلكتروني، والهاتف وغيرها من القنوات الرقمية، مثل تطبيقات الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي. بهدف أن نتمكن من تخصيص المراسلات بحسب تفضيلاتك، وسلوكك، وبهدف تزويدك بتجربة مخصصة وذات صلة أكبر، قد نحلل بياناتك الشخصية ونجمّعها. ويمكنك اختيار إلغاء الاشتراك وعدم تلقي هذه المراسلات في أي وقت.



الأذونات



قد يطلب التطبيق إذنك للوصول إلى هاتفك أو المستشعرات (على سبيل المثال، الكاميرا أو Wi-Fi، أو الموقع الجغرافي أو Bluetooth) أو بيانات أخرى (على سبيل المثال الصور، أو جدول الأعمال، أو جهات الاتصال) موجودة على جهازك المحمول.



نحن لا نستخدم هذه البيانات إلا عند الحاجة إليها لتزويدك بالخدمات وبعد الحصول على موافقتك الصريحة.

وأحيانًا، يشكّل الإذن شرطاً تقنيًا مسبقاً لأنظمة التشغيل الخاصة بجهازك المحمول. في هذه الحالة، قد يطلب التطبيق إذنك للوصول إلى تلك المستشعرات أو البيانات، إلا أننا لن نجمع تلك البيانات إلا عند الحاجة إليها لتزويدك بخدمة التطبيق وبعد الحصول على موافقتك.

مع من تتم مشاركة البيانات الشخصية؟





قد تفصح شركة Philips عن بياناتك الشخصية إلى مزوّدي الخدمات أو شركاء الأعمال من الجهات الخارجية، أو جهات خارجية أخرى بموجب إشعار الخصوصية هذا و/أو القانون المطبّق.



موفّرو الخدمات



نحن نعمل مع موفّري خدمات من الجهات الخارجية لمساعدتنا في تشغيل خدماتنا وتوفيرها وتحسينها وفهمها وتخصيصها ودعمها وتسويقها.

قد نشارك بياناتك الشخصية مع مزوّدي الخدمات التاليين:



موفّري خدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات السحابة



يقدّم مزوّدو الخدمات هؤلاء الأجهزة و/أو البرامج و/أو الشبكات و/أو خدمات التخزين و/أو خدمات المعاملات و/أو التقنيات ذات الصلة المطلوبة لتشغيل التطبيق أو لتوفير الخدمات.

تطلب شركة Philips من مزوّدي الخدمات لديها توفير مستوى مناسب لحماية بياناتك الشخصية ويجب أن يكون مماثلاً للمستوى الذي نقدّمه. ونحن نلزم مزوّدي الخدمات لدينا بمعالجة بياناتك الشخصية بما يتوافق مع إرشاداتنا وللأهداف المذكورة أعلاه فحسب، بهدف إمكانية الوصول إلى أقل كمية من البيانات الضرورية ليتمكّنوا من توفير خدمة محددة، ولحماية أمن بياناتك الشخصية.



جهات خارجية أخرى



قد تعمل Philips مع جهات خارجية تهتمّ بمعالجة بياناتك الشخصية لأغراضها الخاصة. يرجى قراءة إشعارات الخصوصية الخاصة بهذه الجهات بدقة لمعرفة ممارسات الخصوصية التي تتّبعها، بما في ذلك نوع البيانات الشخصية التي تجمعها وكيفية استخدامها ومعالجتها وحمايتها.

في حال قامت Philips بمشاركة بياناتك الشخصية مع جهة خارجية تستخدم بياناتك الشخصية لأغراضها الخاصة، ستحرص Philips على إبلاغك و/أو الحصول على موافقتك بما يتوافق مع القوانين المطبّقة قبل مشاركة بياناتك الشخصية.

تبيع أحيانًا Philips شركة أو جزءًا من شركة معيّنة إلى شركة أخرى. وقد تشمل عملية نقل الملكية هذه نقل بياناتك الشخصية المتعلّقة مباشرةً بتلك الشركة إلى الشركة الشارية. إن كل حقوقنا وواجباتنا بموجب إشعار الخصوصية قابلة للإحالة بحرية من قبل شركة Philips إلى أي من الشركات التابعة لنا والمرتبطة بعملية دمج، أو استحواذ أو إعادة هيكلة، أو بيع أصول، أو عن طريق تشغيل القانون، أو خلافه، وقد ننقل بياناتك الشخصية إلى أي من الشركات التابعة لنا أو الكيانات اللاحقة أو إلى المالك الجديد.



نقل خارج الحدود



قد يتم تخزين بياناتك الشخصية ومعالجتها في أي من البلدان التي نملك فيها منشآت أو التي نتعاطى فيها مع مزوّدي خدمات، ومن خلال استخدام الخدمات، أنت توافق على نقل المعلومات (إن وجدت) إلى بلدان خارج البلد الذي تقيم فيه، والتي يمكن أن تخضع لقوانين حماية البيانات مختلفة عن تلك المطبّقة في بلدك. في بعض الحالات، من الممكن أن تكون المحاكم، أو وكالات تطبيق القانون أو الوكالات التنظيمية أو السلطات الأمنية في تلك البلدان الأخرى مخوّلة للوصول إلى بياناتك الشخصية.

إذا كنت تقيم في أحد بلدان المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فقد يتم نقل بياناتك الشخصية إلى الشركات التابعة لنا أو إلى موفّري الخدمات في بلدان خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية، والذين تعترف بهم المفوّضية الأوروبية على أنهم يوفّرون مستوى مناسبًا من حماية البيانات، بالتوافق مع معايير المنطقة الاقتصادية الأوروبية (تتوفر القائمة الكاملة بأسماء هذه البلدان هنا. بالنسبة إلى عمليات نقل البيانات من بلدان المنطقة الاقتصادية الأوروبية إلى بلدان لا تعتبرها المفوّضية الأوروبية مناسبة مثل الولايات المتحدة، فقد وضعنا تدابير مناسبة مثل قوانين الشركة الملزمة الخاصة ببيانات العملاء والمورّدين وشركاء الأعمال و/أو بنود تعاقدية قياسية تعتمدها المفوّضية الأوروبية لحماية بياناتك الشخصية. يمكنك الحصول على نسخة من هذه التدابير من خلال اتباع الارتباط أعلاه أو عبر إرسال بريد إلكتروني إلى privacy@philips.com.

ما هي مدة الاحتفاظ ببياناتك؟





سنحتفظ ببياناتك الشخصية طوال الفترة الضرورية أو المسموح بها مع الأخذ في عين الاعتبار الغرض (الأغراض) الذي تم جمع البيانات من أجله. أما المعايير التي نتّبعها لتحديد فترات الاحتفاظ بالبيانات فتتضمّن: (1) مدة استخدامك للتطبيق والخدمات؛ أو (2) في حال كان هناك التزام قانوني نخضع له؛ أو (3) في حال كان الاحتفاظ بالبيانات مستحسنًا في ضوء موقعنا القانوني (مثلاً بخصوص القوانين المرعية الإجراء حول القيود أو الدعاوى أو التحقيقات التنظيمية).

اختياراتك وحقوقك





إذا أردت تقديم طلب للوصول إلى البيانات الشخصية التي سبق وقدّمتها لنا أو تصحيحها أو حذفها أو تقييدها أو الاعتراض على معالجتها، أو إذا أردت تقديم طلب لتلقي نسخة إلكترونية من بياناتك الشخصية لأغراض نقلها إلى شركة أخرى (في حال كان القانون المطبّق يمنحك الحق بنقل هذه المعلومات)، فيمكنك التواصل معنا على privacy@philips.com. وسنردّ على طلبك بما يتوافق مع القانون المطبّق.



يرجى التوضيح في طلبك البيانات الشخصية التي تود الوصول إليها أو تصحيحها أو حذفها أو تقييد معالجتها أو الاعتراض عليها. ولحمايتك، قد لا نقوم بتنفيذ الطلبات إلا تلك المتعلقة بالبيانات الشخصية المرتبطة بحسابك أو عنوان بريدك الإلكتروني أو معلومات خاصة بحساب آخر، والتي تستخدمها لإرسال طلبك إلينا، وقد نحتاج إلى التأكد من هويتك قبل تنفيذ طلبك. وسنحاول الامتثال لطلبك في أسرع وقت ممكن.



تجدر الإشارة إلى أنك في حال استخدمت (بعض) خياراتك وحقوقك، قد لا تتمكن من استخدام خدماتنا بالكامل أو جزئيًا، بعد ذلك.

نحمي بياناتك الشخصية





من واجبنا حماية البيانات التي تعهد بها إلى شركة Philips من التعديل أو الفقدان أو إساءة الاستخدام أو الإفصاح عنها أو الوصول إليها بطريقة عرضية أو غير مصرّح بها، ونحن نأخذ هذا الواجب على محمل الجد. تستخدم Philips مجموعة من تقنيات الأمان والتدابير التقنية والتنظيمية للمساعدة في حماية بياناتك. ولهذا الغرض، نطبّق إجراءات التحكم بالوصول ونستخدم جدران الحماية والبروتوكولات الآمنة من بين غيرها من الإجراءات.



معلومات خاصة للآباء





في حين أن الخدمات ليست مخصصة للأطفال، بحسب ما هو محدد بموجب القانون المطبّق، إلا أن سياسة Philips تفرض الامتثال للقانون عندما يتطلب الحصول على إذن الأهل أو الوصي قبل جمع بيانات شخصية عن الأطفال أو استخدامها أو الإفصاح عنها. ونحن ملتزمون بحماية احتياجات الخصوصية لدى الأطفال ونشجّع الأهل والأوصياء بشدة على الاضطلاع بدور فعال في ما يتعلّق بأنشطة أطفالهم واهتماماتهم عبر الإنترنت.



إذا كان أحد الوالدَين أو الأوصياء على علم بأن طفله قد زوّدنا ببياناته الشخصية بدون موافقته، فيُرجى التواصل معنا على privacy@philips.com. وإذا علمنا بأن طفلاً قد زوّدنا ببيانات شخصية، فسنعمد إلى حذف هذه البيانات من ملفاتنا.

معلومات محلية محددة: حقوق الخصوصية في كاليفورنيا (الولايات المتحدة فقط)





يسمح القانون المدني في كاليفورنيا، القسم 1798.83، لعملائنا المقيمين في كاليفورنيا بالطلب منا والحصول على معلومات حول المعلومات الشخصية (إذا وجدت) التي أفصحنا عنها لجهات خارجية لأغراض تسويقية مباشرة في السنة التقويمية السابقة، وذلك بصورة مجانية ولمرة واحدة في السنة فقط. عندما يكون ذلك مطبقًا، ستشمل هذه المعلومات قائمة بفئات المعلومات الشخصية التي تمت مشاركتها وأسماء وعناوين كل الجهات الخارجية التي تمت مشاركة البيانات معها في السنة التقويمية السابقة. إذا كنت تقيم في كاليفورنيا وتريد التقدم بطلب مماثل، فيرجى زيارة موقع الويب الخاص بالخصوصية: philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback

التغييرات التي تتم على إشعار الخصوصية هذا





قد تتغيّر خدماتنا بين الحين والآخر من دون تزويدك بإشعار مسبق. لذلك، نحتفظ بحق تعديل إشعار الخصوصية هذا أو تحديثه بين الحين والآخر. عندما نقوم بتحديث إشعار الخصوصية هذا، سنقوم بتحديث التاريخ المذكور في بداية إشعار الخصوصية هذا أيضًا.

نشجّعك على مراجعة آخر إصدار لإشعار الخصوصية هذا بشكل منتظم.

يصبح إشعار الخصوصية الجديد ساري المفعول لدى نشره على الفور. إذا كنت لا توافق على الإشعار المنقّح، فيتعيّن عليك تعديل تفضيلاتك أو التفكير في التوقف عن استخدام خدماتنا. ولكن، إذا استمريت بالوصول إلى خدماتنا أو استخدامها بعد أن تدخل هذه التغييرات حيّز التنفيذ، فهذا يعني أنك على علم بإشعار الخصوصية المنقّح وتوافق عليه.

تواصل معنا



إذا كان لديك أي أسئلة حول إشعار الخصوصية هذا أو حول طريقة استخدام Philips لبياناتك الشخصية، فيرجى التواصل مع مسؤول حماية البيانات على privacy@philips.com. في المقابل، يحق لك تقديم شكوى لدى السلطات الرقابية المختّصة في بلدك أو منطقتك.

Koninklijke Philips N.V.

High Tech Campus 5

5656AE, Eindhoven

هولندا