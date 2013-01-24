Bluetooth وWIFI. يستلزم التطبيق اتصال WIFI للاتصال بالإنترنت. يحتاج التطبيق أيضًا إلى Bluetooth‏/WIFI لتوصيل جهازك (أجهزتك) به. ويمكنك حظر اتصال Bluetooth‏/WIFI في أي وقت من خلال الإعدادات في جهازك المحمول.

الموقع. بالنسبة إلى بعض طرازات الجهاز، تتطلب أنظمة التشغيل Android الموقع الجغرافي التقريبي للاتصال بالجهاز. وتتطلّب أنظمة التشغيل iOS أيضًا الموقع الجغرافي لمعرفة الأوقات التي يكون فيها التطبيق والجهاز في مكان قريب. مع ذلك، لن تعالج Philips هذه البيانات على الإطلاق. تبقى البيانات في جهازك المحمول، حيث لا يمكن لشركة Philips الوصول إليها. ويمكنك حظر جمع بيانات الموقع الجغرافي في أي وقت من خلال الإعدادات في جهازك المحمول.

الملفات. يتطلب التطبيق الوصول إلى الملفات في الجهاز المحمول لتخزين تكوينات اللغة وغيرها من الملفات التي يستخدمها التطبيق ليعمل كما يجب (على سبيل المثال، دلائل المستخدم أو الرسومات أو ملفات الوسائط أو غيرها من أصول البرامج الكبيرة). إذا حذفت التطبيق، فسيتم حذف الملفات من جهازك المحمول.

الصور والوسائط. إذا أضفت صورة ملف تعريف إلى ملف التعريف الخاص بك، فيستلزم التطبيق الحصول على إذن للوصول إلى الكاميرا أو معرض الصور في جهازك المحمول. قد تطلب أنظمة التشغيل Android إذنًا للوصول إلى مقاطع الفيديو، إلا أن التطبيق لن يستخدم الإذن إلا للسماح لك بتحميل صورتك.

وأحيانًا، يشكل الإذن شرطًا تقنيًا مسبقًا لنظام التشغيل الخاص بجهازك المحمول. في هذه الحالة، قد يطلب التطبيق إذنك للوصول إلى مستشعر محدد أو بيانات معينة، ولكن، لن نقوم بجمع هذه البيانات ما لم يكن ذلك ضروريًا لتوفير الخدمات.

مع من نشارك بياناتك الشخصية؟

قد تفصح شركة Philips عن بياناتك الشخصية إلى موفّري الخدمات أو شركاء الأعمال من الجهات الخارجية، أو جهات خارجية أخرى بموجب إشعار الخصوصية هذا و/أو القانون المطبّق.

موفرو الخدمات

نحن نعمل مع موفّري خدمات من الجهات الخارجية لمساعدتنا في تشغيل خدماتنا وتوفيرها وتحسينها وفهمها وتخصيصها ودعمها وتسويقها.

قد نشارك بياناتك الشخصية مع موفّري الخدمات التالين:

موفرو خدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات السحابة. يقدّم موفّرو الخدمات هؤلاء الأجهزة و/أو البرامج و/أو الشبكات و/أو خدمات التخزين و/أو خدمات المعاملات و/أو التقنيات ذات الصلة المطلوبة لتشغيل التطبيق أو لتوفير الخدمات.

تطلب شركة Philips من موفّري الخدمات لديها توفير مستوى مناسب لحماية بياناتك الشخصية ويجب أن يكون مماثلاً للمستوى الذي نقدّمه. ونحن نلزم موفّري الخدمات لدينا بمعالجة بياناتك الشخصية بما يتوافق مع إرشاداتنا وللأهداف المذكورة أعلاه فحسب، بهدف إمكانية الوصول إلى أقل كمية من البيانات الضرورية ليتمكّنوا من توفير خدمة محددة، ولحماية أمن بياناتك الشخصية.

جهات خارجية أخرى

قد تعمل Philips مع جهات خارجية تهتمّ بمعالجة بياناتك الشخصية لأغراضها الخاصة. في حال قامت Philips بمشاركة بياناتك الشخصية مع جهات خارجية تستخدم بياناتك الشخصية لأغراضها الخاصة، ستحرص Philips على إبلاغك و/أو الحصول على موافقتك بما يتوافق مع القوانين المطبّقة قبل مشاركة بياناتك الشخصية. في هذه الحالة، يُرجى قراءة إشعارات الخصوصية الخاصة بهذه الجهات بدقة لمعرفة ممارسات الخصوصية التي تتّبعها، بما في ذلك نوع البيانات الشخصية التي تجمعها وكيفية استخدامها ومعالجتها وحمايتها.

تبيع أحيانًا Philips شركة أو جزءًا من شركة معيّنة إلى شركة أخرى. وقد تشمل عملية نقل الملكية هذه نقل بياناتك الشخصية المتعلّقة مباشرةً بتلك الشركة إلى الشركة الشارية. إن كل حقوقنا وواجباتنا بموجب إشعار الخصوصية قابلة للإحالة من قبل شركة Philips إلى أي من الشركات التابعة لنا والمرتبطة بعملية دمج، أو شراء أو إعادة هيكلة، أو بيع أصول، أو عن طريق تشغيل القانون، أو خلافه، وقد ننقل بياناتك الشخصية إلى أي من الشركات التابعة لنا أو الكيانات اللاحقة أو إلى المالك الجديد.

نزولاً عند طلبك، يجوز أن نشارك بياناتك الشخصية مع الجهات الخارجية التالية: Amazon (إذا توفرت Amazon DRS في بلدك – راجع التفاصيل الإضافية أدناه). يجوز أن تزودك هذه الجهات

الخارجية بخدماتها الخاصة. ويجوز لنا مشاركة بياناتك الشخصية مع هذه الجهات الخارجية عند طلبك و/أو بما يتوافق مع القوانين المطبقة.

عند تسجيل الدخول إلى التطبيق من خلال Facebook SDK، تجدر الإشارة إلى أنك تسمح لـ Facebook بجمع المعلومات التالية من خلال SDK:

أحداث التطبيق: يشمل ذلك أحداث التطبيق العامة (على سبيل المثال، تثبيت التطبيق، تشغيل التطبيق) وعمليات التسجيل الأخرى القياسية الخاصة بمقاييس المنتج (على سبيل المثال، تحميل SDK وأداء SDK).

بيانات التكوين: بعد أن يقوم مستخدم بتسجيل الدخول، تقدم SDK طلبات خلفية دورية لإدارة فترة استهلاك الرمز المميّز للوصول تلقائيًا.

معلومات الخطأ: تلتقط SDK معلومات الخطأ، بما في ذلك أثناء تهيئة SDK، التي قد تتضمن معرّف مستخدم للأفراد الذين قاموا بتسجيل الدخول إلى Facebook.

البيانات القصيرة المدى: تقوم SDK بقياس بعض أنشطة المستخدم لأغراض التعامل مع حالات الاحتيال والانتهاك. ويتم الاحتفاظ بهذه البيانات لمدة قصيرة جدًا فقط بالنسبة إلى الأشخاص الذين لم يسجلوا الدخول إلى Facebook.

يجوز لـ Facebook أيضًا جمع بيانات التحليلات الخاصة باستخدام SDK والمعلومات المتعلقة باسم التطبيق الذي تستخدمه وتاريخ تخويل تسجيل الدخول وأي عنوان URL مرتبط بتسجيل الدخول. يمكنك معرفة المزيد حول كيفية استخدام Facebook معلوماتك من خلال قراءة سياسة البيانات الخاصة بتطبيق Facebook. تجدر الإشارة إلى أن وظائف تسجيل الدخول إلى Facebook اختيارية بالكامل، وسنسمح لك دائمًا بتسجيل الدخول باستخدام حساب MyPhilips.

Amazon Alexa/خدمات تجديد Amazon Dash ‏(DRS).

تتيح مهارة استخدام خرطوشة تنظيف آلة الحلاقة من Philips (يُشار إليها باسم "المهارة") توصيل حساب Philips بحساب Amazon والاستمتاع بخدمات تجديد Amazon Dash ‏(DRS)، وهي خدمة توفرها Amazon.

عند توصيل الحسابين، تعتمد Philips وAmazon التدابير الفنية بشكل مستقل للمصادقة على هويتك. تشارك Philips معرّفات حسابك ولكن لا تشارك بيانات الاعتماد الخاصة به، بما في ذلك الاسم أو عنوان البريد الإلكتروني مع Amazon. كذلك، لا نقوم بجمع أي معلومات صوتية أو معالجتها أو مشاركتها مع Amazon.

في حال تمكين DRS، ستسمح لك Philips بمشاركة معلومات آلة الحلاقة مع Amazon (الرقم التسلسلي لآلة الحلاقة وطرازها) واستخدام سائل CleanPod المجمّع يوميًا، حتى تتمكن Amazon من وضع الطلبات التلقائية لخراطيش تنظيف آلة الحلاقة من Philips. يمكنك في أي وقت إيقاف أي طلب مؤقتًا أو تغييره أو إلغاؤه من خلال Amazon.

أنت تدرك أن معلومات آلة الحلاقة هي بمثابة بيانات شخصية. أنت تدرك أيضًا أن Amazon توفر لك خدماتها الخاصة بها، ومن خلال تقديم الموافقة، أنت تسمح لنا بمشاركة بياناتك الشخصية مع Amazon. يجوز لشركة Amazon معالجة بياناتك الشخصية في بلدان خارج البلد الذي تقيم فيه، مما قد لا يوفر الحماية المناسبة للبيانات الشخصية. يمكنك سحب موافقتك في أي وقت من خلال تعطيل المهارة. يُرجى قراءة إشعار الخصوصية وشروط الاستخدام الخاصة بشركة Amazon للحصول على مزيد من المعلومات.

نقل خارج الحدود

قد يتم تخزين بياناتك الشخصية ومعالجتها في أي من البلدان التي نملك فيها منشآت أو التي نتعاطى فيها مع موفّري خدمات، ومن خلال استخدام الخدمات، أنت تقرّ بنقل المعلومات (إن وجدت) إلى بلدان خارج البلد الذي تقيم فيه، والتي يمكن أن تخضع لقوانين حماية البيانات مختلفة عن تلك المطبّقة في بلدك. في بعض الحالات، من الممكن أن تكون المحاكم، أو وكالات تطبيق القانون أو الوكالات التنظيمية أو السلطات الأمنية في تلك البلدان الأخرى مخوّلة للوصول إلى بياناتك الشخصية.

إذا كنت تقيم في أحد بلدان المنطقة الاقتصادية الأوروبية، يجوز نقل بياناتك الشخصية إلى الشركات التابعة لنا أو إلى موفري الخدمات في بلدان خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية، والذين تعترف بهم المفوّضية الأوروبية على أنهم يوفرون مستوى مناسبًا من حماية البيانات وفقًا لمعايير المنطقة الاقتصادية الأوروبية (تتوفر القائمة الكاملة بأسماء هذه البلدان هنا ).

بالنسبة إلى عمليات نقل البيانات من بلدان المنطقة الاقتصادية الأوروبية إلى بلدان لا تعتبرها المفوّضية الأوروبية مناسبة مثل الولايات المتحدة، فقد اتخذنا تدابير مناسبة مثل قوانين الشركة الملزمة الخاصة ببيانات العملاء والمورّدين وشركاء الأعمال و/أو بنود تعاقدية قياسية تعتمدها المفوّضية الأوروبية لحماية بياناتك الشخصية. يمكنك الحصول على نسخة من هذه التدابير من خلال اتباع الارتباط أعلاه أو من خلال التواصل معنا هنا.

مزوّدو خدمات تكنولوجيا المعلومات يعمد أولئك المزوّدون إلى تقديم الأجهزة اللازمة والبرامج والشبكات وخدمة التخزين وخدمات المعاملات و/أو التكنولوجيا ذات الصلة المطلوبة لتشغيل التطبيق أو الخدمات المقدمة. مزوّدو خدمة السحابة يقدّم أولئك المزوّدون خدمات تخزين البيانات. تلتزم شركة Philips بتخزين بياناتك الشخصية في منطقتك بواسطة خدمات السحابة في أوروبا أو الولايات المتحدة أو أمريكا اللاتينية أو طوكيو أو سيدني والصين. مزوّدو خدمات Master يقدّم هؤلاء المزوّدون خدمات محدّدة لـ Master مثل calculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). الدفع يتعامل هؤلاء المزوّدون مع البيانات المالية المتصلة بـ online purchases, your program fee.

مزوّدو خدمات تكنولوجيا المعلومات يعمد أولئك المزوّدون إلى تقديم الأجهزة اللازمة والبرامج والشبكات وخدمة التخزين وخدمات المعاملات و/أو التكنولوجيا ذات الصلة المطلوبة لتشغيل التطبيق أو الخدمات المقدمة. مزوّدو خدمة السحابة يقدّم أولئك المزوّدون خدمات تخزين البيانات. تلتزم شركة Philips بتخزين بياناتك الشخصية في منطقتك بواسطة خدمات السحابة في أوروبا أو الولايات المتحدة أو أمريكا اللاتينية أو طوكيو أو سيدني والصين. مزوّدو خدمات Master يقدّم هؤلاء المزوّدون خدمات محدّدة لـ Master مثل calculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). الدفع يتعامل هؤلاء المزوّدون مع البيانات المالية المتصلة بـ online purchases, your program fee.

مزوّدو خدمات تكنولوجيا المعلومات يعمد أولئك المزوّدون إلى تقديم الأجهزة اللازمة والبرامج والشبكات وخدمة التخزين وخدمات المعاملات و/أو التكنولوجيا ذات الصلة المطلوبة لتشغيل التطبيق أو الخدمات المقدمة. مزوّدو خدمة السحابة يقدّم أولئك المزوّدون خدمات تخزين البيانات. تلتزم شركة Philips بتخزين بياناتك الشخصية في منطقتك بواسطة خدمات السحابة في أوروبا أو الولايات المتحدة أو أمريكا اللاتينية أو طوكيو أو سيدني والصين. مزوّدو خدمات Master يقدّم هؤلاء المزوّدون خدمات محدّدة لـ Master مثل calculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). الدفع يتعامل هؤلاء المزوّدون مع البيانات المالية المتصلة بـ online purchases, your program fee.

مزوّدو خدمات تكنولوجيا المعلومات يعمد أولئك المزوّدون إلى تقديم الأجهزة اللازمة والبرامج والشبكات وخدمة التخزين وخدمات المعاملات و/أو التكنولوجيا ذات الصلة المطلوبة لتشغيل التطبيق أو الخدمات المقدمة. مزوّدو خدمة السحابة يقدّم أولئك المزوّدون خدمات تخزين البيانات. تلتزم شركة Philips بتخزين بياناتك الشخصية في منطقتك بواسطة خدمات السحابة في أوروبا أو الولايات المتحدة أو أمريكا اللاتينية أو طوكيو أو سيدني والصين. مزوّدو خدمات Master يقدّم هؤلاء المزوّدون خدمات محدّدة لـ Master مثل calculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). الدفع يتعامل هؤلاء المزوّدون مع البيانات المالية المتصلة بـ online purchases, your program fee.

مزوّدو خدمات تكنولوجيا المعلومات يعمد أولئك المزوّدون إلى تقديم الأجهزة اللازمة والبرامج والشبكات وخدمة التخزين وخدمات المعاملات و/أو التكنولوجيا ذات الصلة المطلوبة لتشغيل التطبيق أو الخدمات المقدمة. مزوّدو خدمة السحابة يقدّم أولئك المزوّدون خدمات تخزين البيانات. تلتزم شركة Philips بتخزين بياناتك الشخصية في منطقتك بواسطة خدمات السحابة في أوروبا أو الولايات المتحدة أو أمريكا اللاتينية أو طوكيو أو سيدني والصين. مزوّدو خدمات Master يقدّم هؤلاء المزوّدون خدمات محدّدة لـ Master مثل calculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). الدفع يتعامل هؤلاء المزوّدون مع البيانات المالية المتصلة بـ online purchases, your program fee.

مزوّدو خدمات تكنولوجيا المعلومات يعمد أولئك المزوّدون إلى تقديم الأجهزة اللازمة والبرامج والشبكات وخدمة التخزين وخدمات المعاملات و/أو التكنولوجيا ذات الصلة المطلوبة لتشغيل التطبيق أو الخدمات المقدمة. مزوّدو خدمة السحابة يقدّم أولئك المزوّدون خدمات تخزين البيانات. تلتزم شركة Philips بتخزين بياناتك الشخصية في منطقتك بواسطة خدمات السحابة في أوروبا أو الولايات المتحدة أو أمريكا اللاتينية أو طوكيو أو سيدني والصين. مزوّدو خدمات Master يقدّم هؤلاء المزوّدون خدمات محدّدة لـ Master مثل calculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). الدفع يتعامل هؤلاء المزوّدون مع البيانات المالية المتصلة بـ online purchases, your program fee.

مزوّدو خدمات Master يقدّم هؤلاء المزوّدون خدمات محدّدة لـ Master مثل calculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).