إن إشعار الخصوصية هذا مصمم لمساعدتك على فهم ممارسات الخصوصية التي نتّبعها عندما تستخدم خدماتنا، بما في ذلك المعلومات والبيانات الشخصية التي نجمعها وسبب جمعنا لها وكيفية التصرف بها بالإضافة إلى حقوقك الفردية. ينطبق إشعار الخصوصية هذا على البيانات الشخصية التي يتم جمعها أو معالجتها من قبل التطبيق، والتي يتم التحكم بها من قبل شركة Philips Consumer Lifestyle B.V. أو أي من الشركات الفرعية أو التابعة لها (يُشار إليها باسم "Philips" أو ضمير الملكية أو "نحن" أو الضمير المتصل "نا")، أو تخضع لها.
يرجى أيضًا قراءة إشعار ملفات تعريف الارتباط وشروط الاستخدام التي تصف الشروط التي تستخدم خدماتنا بموجبها.
البيانات الشخصية الحساسة
قبل أن نجمع البيانات الشخصية الحساسة، سنعلمك بذلك ونطلب منك موافقتك الصريحة
وفقًا للمادة 9.2 (أ) من القانون (EU) 2016/679. قد تتضمّن هذه البيانات ما يلي:
نستخدم هذه البيانات لتقديم خدماتنا، بما في ذلك تقديم نصائح مخصصة حول التسريح والحلاقة. نقوم بذلك من خلال إرسال رسائل بريد إلكتروني والإعلامات
المنبثقة ومحتويات داخل التطبيق ورسائل داخل التطبيق. كذلك، نقدّم لك إعدادات جهاز مخصصة.
إذا لم توافق على ذلك، ستبقى هذه البيانات في جهازك المحمول، ولن تتمكّن Philips من الاطّلاع عليها. في حال كنت تستخدم مستشعر SkinAnalyst (لهاتف iPhone)، فتجدر الإشارة إلى أن هاتف iPhone سيسجل صورة مفصّلة لبشرتك ويرسلها إلى التطبيق. يتم تخزين هذه الصورة على هاتف iPhone الخاص بك.
بخلاف ما هو مذكور أعلاه، نطلب منك عدم تزويدنا بأي بيانات شخصية حساسة أو الإفصاح عنها إلينا (على سبيل المثال، أرقام الضمان الاجتماعي، أو معلومات متعلقة بالأصل العرقي أو الإثني، أو الآراء السياسية، أو المعتقدات الدينية أو الفلسفية أو غيرها، أو الصحة، أو الحياة الجنسية أو التوجه الجنسي، أو القياسات الحيوية أو الخصائص الجينية، أو الخلفية الجنائية، أو العضوية في اتحاد تجاري) في التطبيق أو بواسطته أو بأي وسيلة أخرى.
بيانات الحساب
نجمع بياناتك الشخصية عندما تقوم بإنشاء حساب. يجوز لك تسجيل الدخول إلى التطبيق باستخدام حساب MyPhilips أو من خلال استخدام ملف التعريف الخاص بك على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك حساب Apple الخاص بك.
وبما أننا نستخدم بيانات حسابك لتقديم الخدمات، نعتبر هذه المعالجة ضرورية لتنفيذ العقد الذي تُعدّ طرفًا فيه ومُلزمًا به قانونيًا بموجب المادة 6.1 (ب) من القانون (EU) 2016/679.
بملفات تعريف الارتباط والتحليلات
نستخدم ملفات تعريف الارتباط أو العلامات أو تقنيات مشابهة أخرى ("ملفات تعريف الارتباط") لتشغيل خدماتنا وتوفيرها وتحسينها وفهمها وتخصيصها. وتسمح لنا ملفات تعريف الارتباط بالتعرّف على جهازك المحمول وجمع المعلومات والبيانات الشخصية، بما فيها رقم جهاز المستخدم الفريد أو عنوان IP الخاص بجهازك المحمول، أو نوع مستعرض الإنترنت للأجهزة المحمولة أو نظام التشغيل الذي تستخدمه، أو بيانات حول الجلسة والاستخدام، أو معلومات متعلقة بأداء الخدمة، وهي معلومات حول استخدامك للتطبيق. يجوز لنا أن نعرض لك أيضًا محتوى خاصًا بالبلد (بما في ذلك، المعلومات بلغتك المحلية)، بالاستناد إلى عنوان IP الخاص بجهازك المحمول ومعلومات شركة الجوّال التي تنتمي إليها بطاقة SIM.
عند الموافقة على مشاركة بيانات التطبيق الخاصة بك للمساعدة على تحسين التطبيق وتلقي الخدمات المخصصة، سنقوم بجمع بيانات استخدام التطبيق ومعالجتها كما هو موضح أدناه. للقيام بذلك، يجوز لنا الاستعانة بموفري خدمات متعددين يقومون بمعالجة بيانات التطبيق الخاصة بك بالنيابة عنا ووفقًا لتعليماتنا. يستخدم موفرو الخدمة لدينا ملفات تعريف الارتباط لمساعدتنا على جمع معلوماتك:
يمكنك رفض جمع بيانات ملف تعريف الارتباط في التطبيق في أي وقت.
لمزيد من المعلومات حول استخدام ملفات تعريف الارتباط في هذا التطبيق، يرجى قراءة إشعار ملف تعريف الارتباط، الذي يمكن العثور عليه في إعدادات الخصوصية الخاصة بالتطبيق. بهدف تزويدك بتجربة مخصصة أكثر، تجدر الإشارة إلى أنه يجوز لنا معالجة بيانات التحليلات لعرض المحتوى المناسب لك وتزويدك بالتوصيات والرسائل داخل التطبيق والإعلامات المنبثقة. نستخدم أيضًا معلومات التحليلات وملف تعريف الارتباط الخاصة بك لنطرح عليك أسئلة أو لندعوك للمشاركة في استطلاعات الرأي أو المشاريع البحثية. عندما تقرر المشاركة، نقوم بمعالجة بيانات اعتماد حسابك وأجوبتك وآرائك وتجاربك. نستخدم المعلومات والبيانات الشخصية لتحسين الخدمات وتطوير منتجات جديدة لك في مجال أجهزة العناية بالمظهر للرجال. تجدر الإشارة إلى أننا لا نقوم بمعالجة معلومات التحليلات الخاصة بك إلا بعد الحصولعلى موافقتك وفقًا للمادة 6.1 (أ) من القانون (EU) 2016/679.
ببيانات المراجعات والتصنيفات
إذا كتبت مراجعة في متجر App store، سنقوم بمراجعة تعليقاتك ومعالجتها لأغراض تحسين المنتجات. ما لم تطلب منا القيام بذلك، فإننا لا نربط هذه المعلومات ببيانات اعتماد حسابك أو أي معلومات أخرى نحتفظ بها منك. لا يمكننا الاطّلاع سوى على اسم المستخدم الخاص بك وتعليقاتك فقط في متجر App store. في هذه الحالة، نتعامل مع معالجة بيانات دعم العملاء الخاصة بك على أنها تستند إلى مصلحة شرعية لشركة Philips وقانونية بموجب المادة 6.1.(و) من القانون (EU) 2016/679. عند الحاجة إلى دعم العملاء، سنوجهك عبر عملية دعم العملاء لدينا بما يتوافق مع قسم دعم العملاء الوارد أدناه بمزيد من التفصيل.
بيانات دعم العملاء
عندما تطلب دعم العملاء، قد تزوّدنا بمعلومات مرتبطة باستخدامك لخدماتنا، بما في ذلك تفاعلك مع Philips، وكيفية الاتصال بك لتزويدك بالدعم المطلوب. نحن نشغّل خدماتنا ونقدمها، بما في ذلك تقديم الدعم للعملاء، وتحسين خدماتنا وإصلاحها وتخصيصها. نستخدم معلوماتك أيضًا للرد عليك لدى الاتصال بنا. نعتبر معالجة بيانات الدعم الخاصة بك ضرورية لتنفيذ العقد الذي تُعدّ طرفًا فيه ومُلزمًا به قانونيًا بموجب المادة 6.1. (ب) من القانون (EU) 2016/679. في بعض الحالات، نتعامل مع معالجة بيانات دعم العملاء الخاصة بك على أنها تستند إلى مصلحة شرعية لشركة Philips وقانونية بموجب المادة 6.1.(و) من القانون (EU) 2016/679.
البيانات المجمّعة
يجوز لنا جمع بياناتك الشخصية، بما في ذلك بيانات الحساب وملفات تعريف الارتباط، إلخ، مع بيانات تم جمعها أثناء تفاعلاتك واستخدامك لقنوات Philips الرقمية، مثل وسائل التواصل الاجتماعي وموقع ويب ورسائل البريد الإلكتروني والتطبيقات والمنتجات المتصلة، بما في ذلك عناوين IP وملفات تعريف الارتباط ومعلومات حول الجهاز المحمول والمراسلات التي تنقر فوقها أو تضغط عليها والتفاصيل حول الموقع ومواقع ويب التي تزورها.
إذا وافقت على تلقي مراسلات ترويجية حول منتجات Philips وخدماتها وفعالياتها وعروضها الترويجية التي قد تهمّك بالاستناد إلى تفضيلاتك وسلوكك عبر الإنترنت، فقد نرسل إليك مراسلات ترويجية وتسويقية عبر البريد الإلكتروني، والهاتف وغيرها من القنوات الرقمية، مثل تطبيقات الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي. لكي نتمكّن من تخصيص المراسلات بحسب تفضيلاتك وسلوكك، وبهدف تزويدك بتجربة مخصصة ومناسبة أكثر لك، يجوز لنا تحليل بياناتك المجمّعة. يمكنك اختيار إلغاء الاشتراك وعدم تلقي هذه المراسلات في أي وقت.
مزوّدو خدمات Master
يقدّم هؤلاء المزوّدون خدمات محدّدة لـ Master مثل calculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
الدفع
يتعامل هؤلاء المزوّدون مع البيانات المالية المتصلة بـ online purchases, your program fee.
مزوّدو خدمات تكنولوجيا المعلومات
يعمد أولئك المزوّدون إلى تقديم الأجهزة اللازمة والبرامج والشبكات وخدمة التخزين وخدمات المعاملات و/أو التكنولوجيا ذات الصلة المطلوبة لتشغيل التطبيق أو الخدمات المقدمة.
مزوّدو خدمة السحابة
يقدّم أولئك المزوّدون خدمات تخزين البيانات. تلتزم شركة Philips بتخزين بياناتك الشخصية في منطقتك بواسطة خدمات السحابة في أوروبا أو الولايات المتحدة أو أمريكا اللاتينية أو طوكيو أو سيدني والصين.
مزوّدو خدمات Master
يقدّم هؤلاء المزوّدون خدمات محدّدة لـ Master مثل calculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
الدفع
يتعامل هؤلاء المزوّدون مع البيانات المالية المتصلة بـ online purchases, your program fee.
مزوّدو خدمات تكنولوجيا المعلومات
يعمد أولئك المزوّدون إلى تقديم الأجهزة اللازمة والبرامج والشبكات وخدمة التخزين وخدمات المعاملات و/أو التكنولوجيا ذات الصلة المطلوبة لتشغيل التطبيق أو الخدمات المقدمة.
مزوّدو خدمة السحابة
يقدّم أولئك المزوّدون خدمات تخزين البيانات. تلتزم شركة Philips بتخزين بياناتك الشخصية في منطقتك بواسطة خدمات السحابة في أوروبا أو الولايات المتحدة أو أمريكا اللاتينية أو طوكيو أو سيدني والصين.
مزوّدو خدمات Master
يقدّم هؤلاء المزوّدون خدمات محدّدة لـ Master مثل calculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
الدفع
يتعامل هؤلاء المزوّدون مع البيانات المالية المتصلة بـ online purchases, your program fee.
مزوّدو خدمات تكنولوجيا المعلومات
يعمد أولئك المزوّدون إلى تقديم الأجهزة اللازمة والبرامج والشبكات وخدمة التخزين وخدمات المعاملات و/أو التكنولوجيا ذات الصلة المطلوبة لتشغيل التطبيق أو الخدمات المقدمة.
مزوّدو خدمة السحابة
يقدّم أولئك المزوّدون خدمات تخزين البيانات. تلتزم شركة Philips بتخزين بياناتك الشخصية في منطقتك بواسطة خدمات السحابة في أوروبا أو الولايات المتحدة أو أمريكا اللاتينية أو طوكيو أو سيدني والصين.
مزوّدو خدمات Master
يقدّم هؤلاء المزوّدون خدمات محدّدة لـ Master مثل calculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
الدفع
يتعامل هؤلاء المزوّدون مع البيانات المالية المتصلة بـ online purchases, your program fee.
مزوّدو خدمات تكنولوجيا المعلومات
يعمد أولئك المزوّدون إلى تقديم الأجهزة اللازمة والبرامج والشبكات وخدمة التخزين وخدمات المعاملات و/أو التكنولوجيا ذات الصلة المطلوبة لتشغيل التطبيق أو الخدمات المقدمة.
مزوّدو خدمة السحابة
يقدّم أولئك المزوّدون خدمات تخزين البيانات. تلتزم شركة Philips بتخزين بياناتك الشخصية في منطقتك بواسطة خدمات السحابة في أوروبا أو الولايات المتحدة أو أمريكا اللاتينية أو طوكيو أو سيدني والصين.
مزوّدو خدمات Master
يقدّم هؤلاء المزوّدون خدمات محدّدة لـ Master مثل calculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
الدفع
يتعامل هؤلاء المزوّدون مع البيانات المالية المتصلة بـ online purchases, your program fee.
مزوّدو خدمات تكنولوجيا المعلومات
يعمد أولئك المزوّدون إلى تقديم الأجهزة اللازمة والبرامج والشبكات وخدمة التخزين وخدمات المعاملات و/أو التكنولوجيا ذات الصلة المطلوبة لتشغيل التطبيق أو الخدمات المقدمة.
مزوّدو خدمة السحابة
يقدّم أولئك المزوّدون خدمات تخزين البيانات. تلتزم شركة Philips بتخزين بياناتك الشخصية في منطقتك بواسطة خدمات السحابة في أوروبا أو الولايات المتحدة أو أمريكا اللاتينية أو طوكيو أو سيدني والصين.
مزوّدو خدمات Master
يقدّم هؤلاء المزوّدون خدمات محدّدة لـ Master مثل calculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
الدفع
يتعامل هؤلاء المزوّدون مع البيانات المالية المتصلة بـ online purchases, your program fee.
مزوّدو خدمات Master
يقدّم هؤلاء المزوّدون خدمات محدّدة لـ Master مثل calculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
مزوّدو خدمات Master
يقدّم هؤلاء المزوّدون خدمات محدّدة لـ Master مثل calculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
الأذونات
قد يطلب التطبيق إذنك للوصول إلى سعات التخزين لجهازك المحمول أو المستشعرات أو الميزات الأخرى (على سبيل المثال، الصور أو جدول الأعمال أو جهات الاتصال أو الكاميرا أو Wi-Fi أو الموقع الجغرافي أو Bluetooth). نحن لا نطلب الوصول إلا عند الضرورة القصوى لتوفير الخدمات على النحو الموضّح بالتفصيل أدناه.
مع من نشارك بياناتك الشخصية؟
قد تفصح شركة Philips عن بياناتك الشخصية إلى موفّري الخدمات أو شركاء الأعمال من الجهات الخارجية، أو جهات خارجية أخرى بموجب إشعار الخصوصية هذا و/أو القانون المطبّق.
موفرو الخدمات
نحن نعمل مع موفّري خدمات من الجهات الخارجية لمساعدتنا في تشغيل خدماتنا وتوفيرها وتحسينها وفهمها وتخصيصها ودعمها وتسويقها.
قد نشارك بياناتك الشخصية مع موفّري الخدمات التالين:
تطلب شركة Philips من موفّري الخدمات لديها توفير مستوى مناسب لحماية بياناتك الشخصية ويجب أن يكون مماثلاً للمستوى الذي نقدّمه. ونحن نلزم موفّري الخدمات لدينا بمعالجة بياناتك الشخصية بما يتوافق مع إرشاداتنا وللأهداف المذكورة أعلاه فحسب، بهدف إمكانية الوصول إلى أقل كمية من البيانات الضرورية ليتمكّنوا من توفير خدمة محددة، ولحماية أمن بياناتك الشخصية.
جهات خارجية أخرى
قد تعمل Philips مع جهات خارجية تهتمّ بمعالجة بياناتك الشخصية لأغراضها الخاصة. في حال قامت Philips بمشاركة بياناتك الشخصية مع جهات خارجية تستخدم بياناتك الشخصية لأغراضها الخاصة، ستحرص Philips على إبلاغك و/أو الحصول على موافقتك بما يتوافق مع القوانين المطبّقة قبل مشاركة بياناتك الشخصية. في هذه الحالة، يُرجى قراءة إشعارات الخصوصية الخاصة بهذه الجهات بدقة لمعرفة ممارسات الخصوصية التي تتّبعها، بما في ذلك نوع البيانات الشخصية التي تجمعها وكيفية استخدامها ومعالجتها وحمايتها.
تبيع أحيانًا Philips شركة أو جزءًا من شركة معيّنة إلى شركة أخرى. وقد تشمل عملية نقل الملكية هذه نقل بياناتك الشخصية المتعلّقة مباشرةً بتلك الشركة إلى الشركة الشارية. إن كل حقوقنا وواجباتنا بموجب إشعار الخصوصية قابلة للإحالة من قبل شركة Philips إلى أي من الشركات التابعة لنا والمرتبطة بعملية دمج، أو شراء أو إعادة هيكلة، أو بيع أصول، أو عن طريق تشغيل القانون، أو خلافه، وقد ننقل بياناتك الشخصية إلى أي من الشركات التابعة لنا أو الكيانات اللاحقة أو إلى المالك الجديد.
نزولاً عند طلبك، يجوز أن نشارك بياناتك الشخصية مع الجهات الخارجية التالية: Amazon (إذا توفرت Amazon DRS في بلدك – راجع التفاصيل الإضافية أدناه). يجوز أن تزودك هذه الجهات
الخارجية بخدماتها الخاصة. ويجوز لنا مشاركة بياناتك الشخصية مع هذه الجهات الخارجية عند طلبك و/أو بما يتوافق مع القوانين المطبقة.
عند تسجيل الدخول إلى التطبيق من خلال Facebook SDK، تجدر الإشارة إلى أنك تسمح لـ Facebook بجمع المعلومات التالية من خلال SDK:
يجوز لـ Facebook أيضًا جمع بيانات التحليلات الخاصة باستخدام SDK والمعلومات المتعلقة باسم التطبيق الذي تستخدمه وتاريخ تخويل تسجيل الدخول وأي عنوان URL مرتبط بتسجيل الدخول. يمكنك معرفة المزيد حول كيفية استخدام Facebook معلوماتك من خلال قراءة سياسة البيانات الخاصة بتطبيق Facebook. تجدر الإشارة إلى أن وظائف تسجيل الدخول إلى Facebook اختيارية بالكامل، وسنسمح لك دائمًا بتسجيل الدخول باستخدام حساب MyPhilips.
Amazon Alexa/خدمات تجديد Amazon Dash (DRS).
تتيح مهارة استخدام خرطوشة تنظيف آلة الحلاقة من Philips (يُشار إليها باسم "المهارة") توصيل حساب Philips بحساب Amazon والاستمتاع بخدمات تجديد Amazon Dash (DRS)، وهي خدمة توفرها Amazon.
عند توصيل الحسابين، تعتمد Philips وAmazon التدابير الفنية بشكل مستقل للمصادقة على هويتك. تشارك Philips معرّفات حسابك ولكن لا تشارك بيانات الاعتماد الخاصة به، بما في ذلك الاسم أو عنوان البريد الإلكتروني مع Amazon. كذلك، لا نقوم بجمع أي معلومات صوتية أو معالجتها أو مشاركتها مع Amazon.
في حال تمكين DRS، ستسمح لك Philips بمشاركة معلومات آلة الحلاقة مع Amazon (الرقم التسلسلي لآلة الحلاقة وطرازها) واستخدام سائل CleanPod المجمّع يوميًا، حتى تتمكن Amazon من وضع الطلبات التلقائية لخراطيش تنظيف آلة الحلاقة من Philips. يمكنك في أي وقت إيقاف أي طلب مؤقتًا أو تغييره أو إلغاؤه من خلال Amazon.
أنت تدرك أن معلومات آلة الحلاقة هي بمثابة بيانات شخصية. أنت تدرك أيضًا أن Amazon توفر لك خدماتها الخاصة بها، ومن خلال تقديم الموافقة، أنت تسمح لنا بمشاركة بياناتك الشخصية مع Amazon. يجوز لشركة Amazon معالجة بياناتك الشخصية في بلدان خارج البلد الذي تقيم فيه، مما قد لا يوفر الحماية المناسبة للبيانات الشخصية. يمكنك سحب موافقتك في أي وقت من خلال تعطيل المهارة. يُرجى قراءة إشعار الخصوصية وشروط الاستخدام الخاصة بشركة Amazon للحصول على مزيد من المعلومات.
نقل خارج الحدود
قد يتم تخزين بياناتك الشخصية ومعالجتها في أي من البلدان التي نملك فيها منشآت أو التي نتعاطى فيها مع موفّري خدمات، ومن خلال استخدام الخدمات، أنت تقرّ بنقل المعلومات (إن وجدت) إلى بلدان خارج البلد الذي تقيم فيه، والتي يمكن أن تخضع لقوانين حماية البيانات مختلفة عن تلك المطبّقة في بلدك. في بعض الحالات، من الممكن أن تكون المحاكم، أو وكالات تطبيق القانون أو الوكالات التنظيمية أو السلطات الأمنية في تلك البلدان الأخرى مخوّلة للوصول إلى بياناتك الشخصية.
إذا كنت تقيم في أحد بلدان المنطقة الاقتصادية الأوروبية، يجوز نقل بياناتك الشخصية إلى الشركات التابعة لنا أو إلى موفري الخدمات في بلدان خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية، والذين تعترف بهم المفوّضية الأوروبية على أنهم يوفرون مستوى مناسبًا من حماية البيانات وفقًا لمعايير المنطقة الاقتصادية الأوروبية (تتوفر القائمة الكاملة بأسماء هذه البلدان هنا ).
بالنسبة إلى عمليات نقل البيانات من بلدان المنطقة الاقتصادية الأوروبية إلى بلدان لا تعتبرها المفوّضية الأوروبية مناسبة مثل الولايات المتحدة، فقد اتخذنا تدابير مناسبة مثل قوانين الشركة الملزمة الخاصة ببيانات العملاء والمورّدين وشركاء الأعمال و/أو بنود تعاقدية قياسية تعتمدها المفوّضية الأوروبية لحماية بياناتك الشخصية. يمكنك الحصول على نسخة من هذه التدابير من خلال اتباع الارتباط أعلاه أو من خلال التواصل معنا هنا.
مزوّدو خدمات تكنولوجيا المعلومات
يعمد أولئك المزوّدون إلى تقديم الأجهزة اللازمة والبرامج والشبكات وخدمة التخزين وخدمات المعاملات و/أو التكنولوجيا ذات الصلة المطلوبة لتشغيل التطبيق أو الخدمات المقدمة.
مزوّدو خدمة السحابة
يقدّم أولئك المزوّدون خدمات تخزين البيانات. تلتزم شركة Philips بتخزين بياناتك الشخصية في منطقتك بواسطة خدمات السحابة في أوروبا أو الولايات المتحدة أو أمريكا اللاتينية أو طوكيو أو سيدني والصين.
مزوّدو خدمات Master
يقدّم هؤلاء المزوّدون خدمات محدّدة لـ Master مثل calculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
الدفع
يتعامل هؤلاء المزوّدون مع البيانات المالية المتصلة بـ online purchases, your program fee.
مزوّدو خدمات تكنولوجيا المعلومات
يعمد أولئك المزوّدون إلى تقديم الأجهزة اللازمة والبرامج والشبكات وخدمة التخزين وخدمات المعاملات و/أو التكنولوجيا ذات الصلة المطلوبة لتشغيل التطبيق أو الخدمات المقدمة.
مزوّدو خدمة السحابة
يقدّم أولئك المزوّدون خدمات تخزين البيانات. تلتزم شركة Philips بتخزين بياناتك الشخصية في منطقتك بواسطة خدمات السحابة في أوروبا أو الولايات المتحدة أو أمريكا اللاتينية أو طوكيو أو سيدني والصين.
مزوّدو خدمات Master
يقدّم هؤلاء المزوّدون خدمات محدّدة لـ Master مثل calculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
الدفع
يتعامل هؤلاء المزوّدون مع البيانات المالية المتصلة بـ online purchases, your program fee.
مزوّدو خدمات تكنولوجيا المعلومات
يعمد أولئك المزوّدون إلى تقديم الأجهزة اللازمة والبرامج والشبكات وخدمة التخزين وخدمات المعاملات و/أو التكنولوجيا ذات الصلة المطلوبة لتشغيل التطبيق أو الخدمات المقدمة.
مزوّدو خدمة السحابة
يقدّم أولئك المزوّدون خدمات تخزين البيانات. تلتزم شركة Philips بتخزين بياناتك الشخصية في منطقتك بواسطة خدمات السحابة في أوروبا أو الولايات المتحدة أو أمريكا اللاتينية أو طوكيو أو سيدني والصين.
مزوّدو خدمات Master
يقدّم هؤلاء المزوّدون خدمات محدّدة لـ Master مثل calculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
الدفع
يتعامل هؤلاء المزوّدون مع البيانات المالية المتصلة بـ online purchases, your program fee.
مزوّدو خدمات تكنولوجيا المعلومات
يعمد أولئك المزوّدون إلى تقديم الأجهزة اللازمة والبرامج والشبكات وخدمة التخزين وخدمات المعاملات و/أو التكنولوجيا ذات الصلة المطلوبة لتشغيل التطبيق أو الخدمات المقدمة.
مزوّدو خدمة السحابة
يقدّم أولئك المزوّدون خدمات تخزين البيانات. تلتزم شركة Philips بتخزين بياناتك الشخصية في منطقتك بواسطة خدمات السحابة في أوروبا أو الولايات المتحدة أو أمريكا اللاتينية أو طوكيو أو سيدني والصين.
مزوّدو خدمات Master
يقدّم هؤلاء المزوّدون خدمات محدّدة لـ Master مثل calculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
الدفع
يتعامل هؤلاء المزوّدون مع البيانات المالية المتصلة بـ online purchases, your program fee.
مزوّدو خدمات تكنولوجيا المعلومات
يعمد أولئك المزوّدون إلى تقديم الأجهزة اللازمة والبرامج والشبكات وخدمة التخزين وخدمات المعاملات و/أو التكنولوجيا ذات الصلة المطلوبة لتشغيل التطبيق أو الخدمات المقدمة.
مزوّدو خدمة السحابة
يقدّم أولئك المزوّدون خدمات تخزين البيانات. تلتزم شركة Philips بتخزين بياناتك الشخصية في منطقتك بواسطة خدمات السحابة في أوروبا أو الولايات المتحدة أو أمريكا اللاتينية أو طوكيو أو سيدني والصين.
مزوّدو خدمات Master
يقدّم هؤلاء المزوّدون خدمات محدّدة لـ Master مثل calculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
الدفع
يتعامل هؤلاء المزوّدون مع البيانات المالية المتصلة بـ online purchases, your program fee.
مزوّدو خدمات تكنولوجيا المعلومات
يعمد أولئك المزوّدون إلى تقديم الأجهزة اللازمة والبرامج والشبكات وخدمة التخزين وخدمات المعاملات و/أو التكنولوجيا ذات الصلة المطلوبة لتشغيل التطبيق أو الخدمات المقدمة.
مزوّدو خدمة السحابة
يقدّم أولئك المزوّدون خدمات تخزين البيانات. تلتزم شركة Philips بتخزين بياناتك الشخصية في منطقتك بواسطة خدمات السحابة في أوروبا أو الولايات المتحدة أو أمريكا اللاتينية أو طوكيو أو سيدني والصين.
مزوّدو خدمات Master
يقدّم هؤلاء المزوّدون خدمات محدّدة لـ Master مثل calculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
الدفع
يتعامل هؤلاء المزوّدون مع البيانات المالية المتصلة بـ online purchases, your program fee.
مزوّدو خدمات Master
يقدّم هؤلاء المزوّدون خدمات محدّدة لـ Master مثل calculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
مزوّدو خدمات Master
يقدّم هؤلاء المزوّدون خدمات محدّدة لـ Master مثل calculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
الأذونات
قد يطلب التطبيق إذنك للوصول إلى سعات التخزين لجهازك المحمول أو المستشعرات أو الميزات الأخرى (على سبيل المثال، الصور أو جدول الأعمال أو جهات الاتصال أو الكاميرا أو Wi-Fi أو الموقع الجغرافي أو Bluetooth). نحن لا نطلب الوصول إلا عند الضرورة القصوى لتوفير الخدمات على النحو الموضّح بالتفصيل أدناه.
ما هي مدة الاحتفاظ ببياناتك؟
سنحتفظ ببياناتك الشخصية طوال الفترة الضرورية أو المسموح بها مع الأخذ في عين الاعتبار الغرض (الأغراض) الذي تم جمع البيانات من أجله. أما المعايير التي نتّبعها لتحديد فترة الاحتفاظ بالبيانات فتتضمّن: (1) مدة استخدامك للتطبيق والخدمات؛ (2) أو في حال كان هناك التزام قانوني نخضع له؛ (3) أو في حال كان الاحتفاظ بالبيانات مستحسنًا في ضوء موقعنا القانوني (مثلاً بخصوص القوانين المرعية الإجراء حول القيود أو الدعاوى أو التحقيقات التنظيمية).
خياراتك وحقوقك
إذا أردت تقديم طلب للوصول إلى البيانات الشخصية التي سبق وقدّمتها لنا أو تصحيحها أو حذفها أو تقييدها أو الاعتراض على معالجتها، أو إذا أردت تقديم طلب لتلقي نسخة إلكترونية من بياناتك الشخصية لأغراض نقلها إلى شركة أخرى (بالقدر الذي يسمح به القانون المطبّق عند منحك هذا الحق لنقل البيانات)، فيمكنك التواصل معنا هنا.
ملاحظات:
إذا كان أحد الوالدَين أو الوصي على علم بأن طفله زوّدنا ببياناته الشخصية من دون موافقته، فيُرجى التواصل معنا هنا. وإذا علمنا بأن طفلاً قد زوّدنا ببيانات شخصية، فسنعمد إلى حذف هذه البيانات من ملفاتنا.
قد تتغيّر الخدمات التي نقدّمها من وقت إلى آخر من دون إشعار مسبق. لذلك، نحتفظ بحق تعديل إشعار الخصوصية هذا أو تحديثه من وقت إلى آخر. عندما نقوم بتحديث إشعار الخصوصية هذا، سنقوم بتحديث التاريخ المذكور في بداية إشعار الخصوصية هذا أيضًا.
نشجّعك على مراجعة آخر إصدار لإشعار الخصوصية هذا بشكل منتظم.
يصبح إشعار الخصوصية الجديد ساري المفعول لدى نشره على الفور. إذا كنت لا توافق على الإشعار المنقّح، فيتعيّن عليك تعديل تفضيلاتك أو التفكير في التوقف عن استخدام خدماتنا. ولكن، إذا استمريت بالوصول إلى خدماتنا أو استخدامها بعد أن تدخل هذه التغييرات حيّز التنفيذ، فهذا يعني أنك على علم بإشعار الخصوصية المنقّح وتوافق عليه.
التواصل معنا
إذا كانت لديك أي أسئلة حول إشعار الخصوصية هذا أو حول طريقة استخدام Philips لبياناتك الشخصية، فيمكنك التواصل مع Philips ومع/مسؤول حماية البيانات لدينا هنا. في المقابل، يحق لك تقديم شكوى لدى السلطات الرقابية المختّصة في بلدك أو منطقتك.
Philips Consumer Lifestyle B.V.
High Tech Campus 5, 5656 AE
Eindhoven, The Netherlands