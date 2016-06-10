Mobile application privacy notice

نحن لا نبيع ولم نَبِع المعلومات الشخصية خلال الـ 12 شهرًا السابقة، حيث تم تعريف "البيع" في قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA). نحن لا نبيع المعلومات الشخصية الخاصة بالقُصَّر الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا.
الحقوق والطلبات الفردية
إذا كنت مقيمًا في كاليفورنيا، يمكنك أن تطلب منا:
• الإفصاح لك عن المعلومات التالية التي تغطي الـ 12 شهرًا السابقة لطلبك:
o فئات المعلومات الشخصية التي جمعناها عنك وفئات المصادر التي جمعنا منها هذه المعلومات الشخصية؛ و
o الأجزاء المحددة من المعلومات الشخصية التي جمعناها عنك؛ و
o غرض الأعمال أو الغرض التجاري لجمع (إن أمكن) معلومات شخصية عنك؛ و
o فئات المعلومات الشخصية الخاصة بك التي شاركناها أو كشفنا عنها بطريقة أخرى، وفئات الجهات الخارجية التي شاركناها أو كشفنا لها هذه المعلومات الشخصية (إن أمكن).
• حذف المعلومات الشخصية التي جمعناها منك.
لتقديم طلب للإفصاح أو الحذف الموضح أعلاه، يُرجى الاتصال بنا على: domesticappliances.philips.com/privacy. سوف نتحقق من طلبك ونرد عليه كما هو موضح أعلاه في "اختياراتك وحقوقك" وبما يتفق مع القانون المعمول به، مع مراعاة نوع وحساسية المعلومات الشخصية الخاضعة للطلب. قد نحتاج إلى طلب معلومات شخصية إضافية منك، مثل عنوان البريد الإلكتروني أو العنوان البريدي أو رقم الهاتف للتحقق من هويتك والحماية من الطلبات الاحتيالية. إذا قمت بتقديم طلب حذف، فقد نطلب منك التحقق من طلبك قبل حذف معلوماتك الشخصية.
لديك الحق في التحرر من التمييز غير القانوني لممارسة حقوقك بموجب CCPA.
الوكلاء المعتمدون
إذا كنت ترغب في تقديم طلب بصفتك وكيلًا معتمدًا نيابة عن أحد المقيمين في كاليفورنيا، يمكنك استخدام طرق الإرسال المذكورة أعلاه. كجزء من عملية التحقق لدينا، قد نطلب منك، حسب الاقتضاء، تقديم:
• إثبات تسجيلك لدى كبير مسؤولي ولاية كاليفورنيا لممارسة الأعمال التجارية في كاليفورنيا؛
• توكيل رسمي من أحد سكان كاليفورنيا طبقًا لقسم الوصايا القانوني 4000-4465؛
• إذن كتابي بأن المقيم في كاليفورنيا قد أذن لك بتقديم طلب نيابة عنه. يجب التوقيع على هذا الإذن (عبر التوقيع المادي أو الإلكتروني) من قبل المقيم في كاليفورنيا.
إذا كنت تقدم طلبًا نيابةً عن أحد المقيمين في كاليفورنيا ولم تزودنا بتوكيل رسمي من المقيم وفقًا لقسم الوصايا العارم 4000-4465، فقد نطلب من المقيم أيضًا:
• تزويدك بإذن كتابي موقع من قبل المقيم لتقديم الطلب نيابةً عنه؛
• التحقق من هوية المقيم مباشرةً معنا؛
• التأكيد معنا مباشرةً بأن المقيم قد منحك الإذن بتقديم الطلب