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Mobile application privacy notice
Privacy notice

إشعار الخصوصية الخاص بتطبيق Versuni Air+‎

تم إجراء آخر تحديث لإشعار الخصوصية هذا في مارس2024.

يسمح لك تطبيق Versuni Air+‎ (المشار إليه بـ "التطبيق")، بالتحكّم بأجهزة تنقية الهواء والمكانس الكهربائية الآلية (المشار إليها جماعيًا بـ "الأجهزة") ومراقبتها وإدارتها من أي مكان وفي أي وقت (ما يُشار إليه بـ "الخدمات"). يُرجى ملاحظة أنه ليس كل الأجهزة تدعم التحكم من خلال التطبيق. 

 

يتم التحكّم بالتطبيق والأجهزة من قبل .Versuni Netherlands B.V أو أي من الشركات المنتسبة أو التابعة لها (المشار إليها بعبارة "Versuni" أو "نحن").

 

يطبّق إشعار الخصوصية هذا على البيانات الشخصية التي تم جمعها أو معالجتها باستخدام الجهاز و/أو التطبيق. نهدف من خلال إشعار الخصوصية هذا إلى مساعدتك في فهم ممارسات الخصوصية التي نتّبعها عندما تستخدم التطبيق، بما في ذلك البيانات التي نجمعها وسبب جمعها ووجهة استخدامها، بالإضافة إلى حقوقك الفردية.

ما هي البيانات الشخصية التي نجمعها ولأي غرض؟

نحن نتلقى البيانات الشخصية أو نجمعها، كما هو موضّح بالتفصيل أدناه، عندما نقدّم خدماتنا، بما في ذلك عندما تقوم بالوصول إلى التطبيق وتنزيله وتثبيته.

بيانات الحساب

بيانات الحساب

بالاستناد إلى بلدك، يمكنك تسجيل الدخول إلى التطبيق باستخدام حساب Versuni، أو من خلال ملف تعريفك على مواقع التواصل الإجتماعي أو باستخدام رقم هاتفك.

 

  • عندما تسجّل دخولك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قد تشمل البيانات الشخصية التي نجمعها ملف تعريفك العام الأساسي (مثل صورة ملفك الشخصي ومعرّفك وجنسك وعنوان URL الخاص بملف التعريف وتاريخ ميلادك وصفحتك الرئيسية وموقعك الجغرافي) وعنوان بريدك الإلكتروني. أما في الصين، فيمكنك تسجيل دخولك باستخدام حساب Wechat الخاص بك. عندما تستخدم حساب WeChat الخاص بك، نجمع معرّف حسابك على WeChat وملفك التعريفي العام، بما في ذلك اسمك وصورة ملفك الشخصي. تجدر الإشارة إلى أنه من الممكن أن يجمع موفّر منصات وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بأنك تستخدم التطبيق وتسجّل دخولك باستخدام حسابك على وسائل التواصل الاجتماعي. تُرجى قراءة إشعار الخصوصية الخاص بموفّر وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة ممارسات الخصوصية التي يطبّقها.
  • عندما تنشئ حساب Versuni، قد تشمل البيانات الشخصية التي نجمعها اسمك واسم المستخدم الخاص بك و/أو عنوان بريدك الإلكتروني. في هذه الحالة، سنرسل إليك رسالة إلكترونية ترحيبية للتحقق من إنشاء حسابك أو للتواصل معك رداً على أسئلتك أو لإرسال إعلانات لها علاقة مباشرة بالخدمة أو لإرسال مراسلات تسويقية في حال اخترت الاشتراك لتلقّيها. يمكنك أيضًا استخدام حساب Versuni الخاص بك لطلب منتج أو جهاز أو خدمة من Philips أو Versuni والمشاركة في عرض ترويجي أو لعبة والمشاركة في نشاط على مواقع التواصل الاجتماعي مرتبط بعرض ترويجي من Philips أو Versuni (مثلاً، النقر فوق "إعجاب" أو "مشاركة")، والمشاركة في اختبار المنتجات أو الإجابة عن استطلاعات الرأي.
 

نستخدم بيانات حسابك لإنشاء حسابك وإدارته. وبما أننا نستخدم بيانات حسابك لتوفير الخدمات، نعتبر هذه المعالجة ضرورية لتنفيذ العقد الذي تُعدّ طرفًا فيه.

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البيانات التي تم ملؤها من قبلك

بيانات الجهاز

عندما تقوم بإقران جهازك بالتطبيق، فإننا نجمع عنوان IP الخاص بالموجّه الذي يتصل بجهازك. علاوة على ذلك، قد نجمع المعلومات التالية:


  •  أجهزة تنقية الهواء.

(I)             بيانات الجهاز، بما فيها معرّف الجهاز ووضع التشغيل وحالة التشغيل وإيقاف التشغيل والوضع وسرعة المروحة وأداة الجدولة وأوامر التحكم.

(II)           بيانات عامة عن جودة الهواء، بما فيها مؤشر مسببات الحساسية في الداخل وPM2.5 والحرارة ومستوى الغاز والرطوبة.

  • أجهزة المكنسة الكهربائية الآلية.

(I)              بيانات الجهاز، بما فيها معرّف الجهاز، وبيانات خاصة بأداة الجدول، وعدد الدورات ومدة التنظيف. 

 

قد نستخدم هذه البيانات لتوفير الخدمات وزيادة وعي الجهاز بمحيطه وتحسين الأجهزة والخدمات ولكي نسمح لك بالتفاعل مع الجهاز والخدمات التي يقدّمها.

 

وبما أنّ بيانات الجهاز لا تعالَج إلا عند اختيارك إقران الجهاز بالتطبيق لتحقيق الأغراض من الخدمات، نعتبر هذه المعالجة ضرورية لتنفيذ عقد أنت تشكل أحد أطرافه

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بيانات الأجهزة

البيانات الأخرى التي يتم توفيرها

وحسب طراز جهاز تنقية الهواء الذي تستخدمه، قد يعرض التطبيق استمارة أسئلة قصيرة مرتبطة بتساؤلاتك حول جودة الهواء في الداخل، والمدة التي مضت على انتقالك إلى المنزل أو الغرفة، والغرفة التي تضع فيها الجهاز. يستخدم التطبيق إجاباتك لتحديد وضع التشغيل الأنسب لجهازك. قد نقوم أيضًا بمعالجة الردود على هذا الاستبيان لإجراء التحليلات وقد نستخدم النتائج لتحسين المنتج أو تطويره و/أو تسويقه.

 

وبما أن البيانات الأخرى التي تم توفيرها لا تعالَج إلا عند اختيارك إقران الجهاز (الأجهزة) بالتطبيق لتحقيق الأغراض من الخدمات، نحن نعتبر هذه المعالجة ضرورية لتنفيذ عقد أنت تشكل أحد أطرافه، وإلى الحد الذي تتم فيه معالجة البيانات لإجراء التحليلات، على أساس مصلحتنا المشروعة.

صورة ملفات تعريف الارتباط

ملفات تعريف الارتباط وبيانات التحليلات

نستخدم ملفات تعريف الارتباط أو العلامات أو تقنيات مشابهة أخرى ("ملفات تعريف الارتباط") لتشغيل خدماتنا وتوفيرها وتحسينها وفهمها وتخصيصها. وتسمح لنا ملفات تعريف الارتباط بالتعرّف على جهازك المحمول وجمع بياناتك الشخصية، بما فيها رقم جهاز المستخدم الفريد أو عنوان IP الخاص بجهازك المحمول، أو نوع مستعرض الإنترنت للأجهزة المحمولة أو نظام التشغيل الذي تستخدمه، أو بيانات حول الجلسة والاستخدام، أو معلومات متعلقة بأداء الخدمة، وهي معلومات حول استخدامك للتطبيق. 

 

عند الموافقة على مشاركة بيانات التطبيق الخاصة بك للمساعدة على تحسين التطبيق وتلقي الخدمات المخصصة، سنقوم بجمع بيانات استخدام التطبيق ومعالجتها كما هو موضح أدناه. للقيام بذلك، نستعين بموفري خدمات متعددين يقومون بمعالجة بيانات التطبيق الخاصة بك بالنيابة عنا ووفقًا لتعليماتنا. يستخدم موفرو الخدمة لدينا ملفات تعريف الارتباط لمساعدتنا على جمع معلوماتك.

 

يستخدم هذا التطبيق خدمة التحليلات Google Firebase التي تقدّمها Google. تستخدم Google Firebase ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة، لمساعدة التطبيق في تحليل إجمالي أنماط نسبة استخدام الشبكة عبر التطبيق الخاص بنا. من خلال نقل المعلومات التي يولّدها ملف تعريف الارتباط إلى Google حول استخدام التطبيق، تضمن Google بقاء عنوان IP مجهول الهوية قبل إمكانية استخدام اكتشاف الموقع الجغرافي واستبداله بعنوان IP عام قبل التخزين. قد تستخدم Google هذه المعلومات لتقييم استخدامك للتطبيق، ولتجميع تقارير حول نشاط التطبيق لنا، ولتزويدنا بخدمات أخرى متعلّقة بنشاط التطبيق واستخدامه.

 

للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام ملفات تعريف الارتباط في هذا التطبيق، تُرجى قراءة إشعار ملف تعريف الارتباط الخاص بنا، الموجود ضمن إعدادات الخصوصية الخاصة بالتطبيق. تُرجى ملاحظة أننا لا نقوم بمعالجة ملفات تعريف الارتباط وبيانات التحليلات الخاصة بك إلا بعد الحصول على موافقتك.

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بيانات المراجعات والتصنيفات

إذا قمت بكتابة مراجعة أو تقييم التطبيق في متاجر التطبيقات، فقد نقوم بمعالجة هذه المعلومات للرد على تعليقاتك وأسئلتك، وفهم ما تشعر به عند استخدام التطبيق، والتعرف على تصورك العام للتطبيق وعلامتنا التجارية، واستخدم هذه الأفكار لتحسين التطبيق و/أو منتجاتنا وخدماتنا. يمكننا فقط رؤية اسم المستخدم الخاص بك على متجر التطبيقات، والتقييمات، والتعليقات، وأي تفاصيل أخرى تقررين مشاركتها معنا أو إتاحتها للجمهور. ما لم تطلبي منا القيام بذلك، فإننا لا نربط هذه المعلومات ببيانات اعتماد حسابك أو أي معلومات أخرى نحتفظ بها منك. عند الحاجة إلى دعم العملاء، قد نستخدم بياناتك لمتابعة حالتك وتوجيهك عبر عملية دعم العملاء لدينا بما يتوافق مع قسم دعم العملاء الوارد أدناه بمزيد من التفصيل.

 

نعتبر أن معالجة بيانات التصنيفات والمراجعات الخاصة بك تستند إلى مصلحتنا المشروعة.

البيانات المجمعة

دعم العملاء

نحن نشغّل خدماتنا ونقدمها، بما في ذلك تقديم الدعم للعملاء، وتحسين خدماتنا وإصلاحها وتخصيصها. عندما تطلب دعم العملاء، قد تزوّدنا بمعلومات مرتبطة باستخدام خدماتنا، بما في ذلك تفاعلك مع Versuni، وكيفية الاتصال بك لتزويدك بالدعم المطلوب. يجوز لنا استخدام معلوماتك أيضًا للرد عليك لدى الاتصال بنا.

 

نعتبر معالجة بيانات دعم العملاء الخاصة بك ضرورية لتنفيذ عقد تشكل أنت أحد أطرافه.

 

البيانات المجمّعة

 

قد نجمع بياناتك الشخصية، بما في ذلك بيانات الحساب وبيانات الجهاز وبيانات ملفات تعريف الارتباط مع البيانات التي تم جمعها في أثناء تفاعلك واستخدامك للقنوات الرقمية الخاصة بنا، مثل مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والرسائل الإلكترونية والتطبيقات والمنتجات المتصلة، بما في ذلك عناوين IP الخاصة بك وملفات تعريف الارتباط ومعلومات حول الجهاز المحمول والمراسلات التي تنقر فوقها أو تضغط عليها والتفاصيل حول الموقع والمواقع الإلكترونية التي تزورها.
 

وقد نقوم بتحليل هذه البيانات المجمّعة لتزويدك بخدمات مخصصة. تساعد هذه البيانات أيضًا في تحسين محتوى التطبيق والجهاز (الأجهزة) والخدمات ووظيفتها واستخدامها، بالإضافة إلى تطوير منتجات وخدمات جديدة. نعتبر أن معالجة البيانات المُجمَّعة تستند إلى مصلحتنا المشروعة.

 

إذا اخترت الاشتراك لتلقي مراسلات ترويجية حول منتجاتنا وخدماتنا وفعالياتنا وعروضنا الترويجية التي قد تهمّك بالاستناد إلى تفضيلاتك وسلوكك على الإنترنت، يمكننا أن نرسل إليك مراسلات ترويجية وتسويقية عبر البريد الإلكتروني والقنوات الرقمية الأخرى، مثل تطبيقات الأجهزة المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي. لكي نتمكّن من تخصيص المراسلات حسب تفضيلاتك وسلوكك، ولتزويدك بتجربة مخصصة ومناسبة أكثر لك، قد نحلل بياناتك المجمّعة. قبل إرسال مراسلات ترويجية إليك، سنطلب إذنك وموافقتك.

Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.
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الأطراف الثالثة

الأذونات
عندما يتطلب التطبيق إذنك للوصول إلى مستشعرات جهازك المحمول (مثل الكاميرا أو شبكة Wi-Fi أو الموقع الجغرافي أو Bluetooth) أو أي بيانات أخرى (مثل الصور) لأغراض خاصة بالخدمات، سنطلب موافقتك على ذلك. نحن لا نستخدم هذه البيانات إلا عند الحاجة إليها لتزويدك بالخدمات، وبعد الحصول على موافقتك.

 

  1. أذونات عامة
  • Wi-Fi. لإعداد إقران جهازك أو أجهزتك.
  •  الكاميرا. لمسح رمز QR لبدء عملية إقران الجهاز أو الأجهزة.
  •   الصور. لتفعيل وظيفة مشاركة الصور، التي تسمح لك بأخذ لقطات سريعة لجودة الهواء في الداخل أو الخارج ومشاركتها عبر رسالة قصيرة/WeChat أو غير ذلك من قنوات التواصل الاجتماعي.
  •  الاتصال. للسماح لك بالاتصال بدعم العملاء لدينا من خلال التطبيق.
  •  الموقع الجغرافي التقريبي والموقع.
  •  إقران الجهاز. تتطلب أنظمة التشغيل Android تحديد الموقع الجغرافي التقريبي لوصل التطبيق بالجهاز. أما نظام التشغيل iOS، فيتطلب الوصول إلى بيانات الموقع لمعرفة الأوقات التي يكون فيها التطبيق والجهاز أو الأجهزة في مكان قريب. مع ذلك، لا نعالج هذه البيانات على الإطلاق. يتم تخزين البيانات في جهازك المحمول، حيث لا يمكننا الوصول إليها. وإذا قمت بحذف ملفك التعريفي أو التطبيق، فسيتم حذف هذه البيانات بالتالي عن جهازك المحمول.
  •  اعثر على مركز تابع لشركة Versuni بالقرب منك. عندما تقوم بتمكين هذه الوظيفة، نستخدم بيانات الموقع الجغرافي لإرشادك إلى متجر أو مركز رعاية المستهلك بالقرب منك.
  •   الوضع التلقائي المتقدم. إذا قمت بمشاركة موقعك، فسنزودك بمعلومات جودة الهواء في الوقت الفعلي في التطبيق. وإذا قمت بتمكين الوضع التلقائي المتقدم، فسيقوم الجهاز بتخصيص أدائه (سرعة المروحة) استنادًا إلى معلومات جودة الهواء الداخلي وجودة الهواء الخارجي في الوقت الفعلي تلقائيًا. يأخذ الوضع التلقائي المتقدم نمط استخدامك للجهاز في الاعتبار أيضًا. وقد يؤدي ذلك إلى تقديم أداء أفضل و/أو خفض استهلاك جهازك للطاقة. ويمكنك تمكين الوضع التلقائي المتقدم وتعطيله من إعدادات التطبيق في أي وقت.
  • الملفات. يتطلب التطبيق الوصول إلى ملفات الجهاز المحمول لتخزين تكوينات اللغة وغيرها من الملفات التي يستخدمها التطبيق لكي يعمل (مثل الرسوميات أو ملفات الوسائط أو غيرها من أصول البرامج الكبيرة). وإذا قمت بحذف التطبيق، فسيتم حذف هذه البيانات من جهازك.  

2. الأذونات الخاصة بأجهزة تنقية الهواء.

  •   معلومات حول الأحوال الجوية وجودة الهواء. عند تمكين هذا الإذن، يشارك التطبيق بيانات الموقع الجغرافي الخاصة بك (استنادًا إلى نظام تحديد المواقع (GPS)، وخطوط الطول والعرض) مع جهة خارجية لتزويدك بخريطة الموقع الجغرافي ومعلومات عن جودة الهواء في صفحة التطبيق الرئيسية. هذه الجهة الخارجية هي AirMatters.
     

 ويمكنك في أي وقت حظر أذونات التطبيق من خلال الإعدادات في جهازك المحمول. تجدر الإشارة إلى أنه إذا قررت الحظر، فقد لا تتمكن من استخدام خدماتنا، كليًا أو جزئيًا.

ü  Informações meteorológicas e de qualidade do ar. Quando esta permissão é ativada, a Aplicação partilha os dados de localização anónimos (ao nível de cidade) do utilizador com terceiros para lhe fornecer um mapa de localização com informações de qualidade do ar na página inicial da Aplicação. IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
 
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Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in أوروبا أو الولايات المتحدة أو أمريكا اللاتينية أو طوكيو أو سيدني والصين.
 
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Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in أوروبا أو الولايات المتحدة أو أمريكا اللاتينية أو طوكيو أو سيدني والصين.
 
Spacer
 

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in أوروبا أو الولايات المتحدة أو أمريكا اللاتينية أو طوكيو أو سيدني والصين.
 
Spacer
 

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

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مع من تتم مشاركة البيانات الشخصية؟

قد نفصح عن بياناتك الشخصية لموفّري الخدمات أو شركاء الأعمال من الجهات الخارجية، أو جهات خارجية أخرى بموجب إشعار الخصوصية هذا و/أو القانون المعمول به.

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مزوّدو الخدمات

نحن نعمل مع موفّري خدمات من الجهات الخارجية لمساعدتنا في تشغيل خدماتنا وتوفيرها وتحسينها وفهمها وتخصيصها ودعمها وتسويقها.
 

قد نشارك بياناتك الشخصية مع مزوّدي الخدمات التاليين:

 

  •           مزوّدو خدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات السحابة

يقدّم موفّرو الخدمات هؤلاء الأجهزة و/أو البرامج و/أو الشبكات و/أو خدمات التخزين و/أو خدمات المعاملات و/أو التقنيات ذات الصلة المطلوبة لتشغيل التطبيق أو لتوفير الخدمات.

 

  • موفّرو خدمة التحليلات. 

يقدم موفّرو الخدمات هؤلاء الأجهزة والبرامج والشبكات والتخزين و/أو التكنولوجيا ذات الصلة التي نحتاجها لإجراء تحليلات التطبيقات.  نطلب من موفّري الخدمات لدينا توفير مستوى مناسب لحماية بياناتك الشخصية يكون مماثلاً للمستوى الذي نقدّمه. ونحن نلزم موفّري الخدمات لدينا بمعالجة بياناتك الشخصية بما يتوافق مع إرشاداتنا وللأهداف المذكورة أعلاه فحسب، بهدف إمكانية الوصول إلى أقل كمية من البيانات الضرورية ليتمكّنوا من توفير خدمة محددة، ولحماية أمن بياناتك الشخصية.

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جهات خارجية أخرى

قد تعمل Versuni مع جهات خارجية تهتمّ بمعالجة بياناتك الشخصية لأغراضها الخاصة. في حال قمنا بمشاركة بياناتك الشخصية مع جهات خارجية قد تستخدم بياناتك الشخصية لأغراضها الخاصة، سنحرص على إبلاغك و/أو الحصول على موافقتك بما يتوافق مع القوانين المعمول بها قبل مشاركة بياناتك الشخصية. في هذه الحالة، تُرجى قراءة إشعارات الخصوصية الخاصة بهذه الجهات بدقة لمعرفة ممارسات الخصوصية التي تتّبعها، بما في ذلك نوع البيانات الشخصية التي تجمعها وكيفية استخدامها ومعالجتها وحمايتها.

 

تبيع Versuni أحيانًا شركة أو جزءًا من شركة معينة إلى شركة أخرى. وقد تشمل عملية نقل الملكية نقل بياناتك الشخصية، التي تتعلق مباشرةً بتلك الشركة، إلى الشركة الشارية. إن كل حقوقنا وواجباتنا بموجب إشعار الخصوصية هذا قابلة للإحالة من قبلنا إلى أي من الشركات التابعة لنا والمرتبطة بعملية دمج، أو شراء أو إعادة هيكلة، أو بيع أصول، أو بموجب القانون، أو غيرها، وقد ننقل بياناتك الشخصية إلى أي من الشركات التابعة لنا أو الكيانات اللاحقة أو إلى المالك الجديد.

 

إذا كان جهازك يدعم التحكم الصوتي، يُرجى تحديد القسم ذي الصلة وقراءته لمعالجة بيانات التحكم الصوتي أدناه. يُرجى الاتصال بدعم العملاء ([email protected]) إذا كنت لا تعرف المساعد الصوتي الذي يشمله جهازك.

 

Amazon Alexa

في بعض البلدان، تتيح لك مهارة جهاز تنقية الهواء من Philips التحكم في جهازك باستخدام Amazon Alexa. إذا قمت بتمكين المهارة، فإن Versuni تسمح لك بربط حساب Amazon الخاص بك بحساب Versuni الخاص بك. عند ربط الحسابين، تعتمد Versuni وAmazon التدابير التقنية بشكل مستقل للتحقق من هويتك. تشارك Versuni معرّفات حسابك ولكنها لا تشارك بيانات الاعتماد الخاصة به، بما في ذلك الاسم أو عنوان البريد الإلكتروني مع Amazon. 

 

عندما تتحدث إلى Alexa، ترسل Amazon نسخة مكتوبة من أوامرك الصوتية إلى معرّف فريد. نقوم بمعالجة هذه المعلومات لتنفيذ أوامرك وإصدار استجابة وفقًا لإشعار الخصوصية الخاص بنا. نشارك ردنا المكتوب مع Amazon حتى تتمكن Amazon من إخبارك بنتيجة الأمر وفقًا لإشعار خصوصية Amazon وشروط الاستخدام. قد تتبادل Versuni وAlexa أيضًا معلومات حول الجهاز (الأجهزة) الذي تقرر التحكم به من خلال المهارة، بما في ذلك توقيت تحديث الجهاز أو تغييره أو إزالته.

 

أنت تدرك أن أوامرك وردودك قد تصل إلى حد البيانات الشخصية. أنت تدرك أيضًا أن Amazon توفر لك خدماتها الخاصة ومن خلال تمكين المهارة، فأنت تسمح لنا بمشاركة بياناتك الشخصية مع Amazon. يجوز لشركة Amazon معالجة بياناتك الشخصية في بلدان خارج البلد الذي تقيم فيه، والذي قد يكون له إطار قانوني مختلف لحماية البيانات الشخصية. يمكنك سحب موافقتك في أي وقت من خلال تعطيل المهارة. يُرجى قراءة إشعار الخصوصية وشروط الاستخدام الخاصة بشركة Amazon للحصول على مزيد من المعلومات. الأحكام والشروط وإشعار الخصوصية

 

Google Assistant

في بعض البلدان، تتيح لك مهارة جهاز تنقية الهواء من Philips التحكم في جهازك باستخدام Google Assistant. إذا قمت بتمكين المهارة، فإن Versuni تسمح لك بربط حساب Google بحساب Versuni الخاص بك. عند ربط الحسابين، تعتمد Versuni وGoogle التدابير التقنية بشكل مستقل للتحقق من هويتك. نشارك معرّفات حسابك، لكنّنا لا نشارك بيانات الاعتماد الخاصة به، بما في ذلك الاسم أو عنوان البريد الإلكتروني مع Google.

 

عندما تتحدث إلى Google Assistant، ترسل Google نسخة مكتوبة من أوامرك الصوتية إلينا مع معرّف فريد. نقوم بمعالجة هذه المعلومات لتنفيذ أوامرك وإصدار استجابة وفقًا لإشعار الخصوصية الخاص بنا. نشارك ردنا المكتوب مع Google حتى تتمكن Google من إخبارك بنتيجة الأمر وفقًا لإشعار خصوصية Google وشروط الاستخدام. قد تتبادلVersuni  وGoogle أيضًا معلومات حول الجهاز (الأجهزة) الذي تقرر التحكم به من خلال المهارة، بما في ذلك توقيت تحديث الجهاز أو تغييره أو إزالته.

 

أنت تدرك أن أوامرك وردودك قد تصل إلى حد البيانات الشخصية. أنت تدرك أيضًا أن Google توفر لك خدماتها الخاصة ومن خلال تمكين المهارة، فأنت تسمح لنا بمشاركة بياناتك الشخصية مع Google. يجوز لشركة Google معالجة بياناتك الشخصية في بلدان خارج البلد الذي تقيم فيه، والذي قد يكون له إطار قانوني مختلف لحماية البيانات الشخصية. يمكنك سحب موافقتك في أي وقت من خلال تعطيل المهارة. يُرجى قراءة إشعار الخصوصية وشروط الاستخدام الخاصين بـ Google Assistant للحصول على مزيد من المعلومات

 

نقل خارج الحدود

قد يتم تخزين بياناتك الشخصية ومعالجتها في أي من البلدان التي نملك فيها منشآت أو التي نتعاطى فيها مع موفّري خدمات، ومن خلال استخدام التطبيق و/أو الخدمات، أنت تقرّ بنقل المعلومات (إن وجدت) إلى بلدان خارج البلد الذي تقيم فيه، والتي يمكن أن تخضع لقوانين حماية بيانات مختلفة عن تلك المطبّقة في بلدك. في بعض الحالات، من الممكن أن تكون المحاكم، أو وكالات تطبيق القانون أو الوكالات التنظيمية أو السلطات الأمنية في تلك البلدان الأخرى مخوّلة للوصول إلى بياناتك الشخصية.

 

قد يتم نقل بياناتك الشخصية إلى الشركات التابعة لنا أو موفّري الخدمات الذين تعترف المفوضية الأوروبية بأنهم يوفرون مستوى مناسبًا لحماية البيانات وفقًا لمعايير المنطقة الاقتصادية الأوروبية. وبالنسبة إلى عمليات النقل إلى البلدان التي لا تعتبرها المفوضية الأوروبية توفر مستوى مناسبًا، فقد اتخذنا تدابير مناسبة، مثل البنود التعاقدية القياسية التي اعتمدتها المفوضية الأوروبية لحماية بياناتك الشخصية.

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ما هي مدة الاحتفاظ ببياناتك؟


سنحتفظ ببياناتك الشخصية طوال الفترة الضرورية أو المسموح بها مع الأخذ في عين الاعتبار الغرض (الأغراض) الذي تم جمع البيانات من أجله، وسنحذفها بعد ذلك وفقًا للمتطلبات بموجب القانون المعمول به. أما المعايير التي نتّبعها لتحديد فترة الاحتفاظ بالبيانات فتتضمّن: (1) استخدامك للتطبيق و/أو الخدمات؛ (2) أو ما إذا كان ثمة التزام قانوني نخضع له؛ (3) أو ما إذا كان الاحتفاظ بالبيانات مستحسنًا في ضوء وضعنا القانوني (مثلاً في ما يتعلق بالقوانين المطبّقة والمتعلقة بالقيود أو الدعاوى أو التحقيقات التنظيمية).

معلومات خاصة للآباء والأمهات

اختياراتك وحقوقك

إذا أردت تقديم طلب للوصول إلى البيانات الشخصية التي سبق وقدّمتها لنا أو قمت بتصحيحها أو حذفها أو تقييدها أو الاعتراض على معالجتها، أو إذا أردت تقديم طلب لتلقي نسخة إلكترونية من بياناتك الشخصية لأغراض نقلها إلى شركة أخرى (إلى الحد الذي يسمح لك القانون المعمول به بإمكانية نقل هذه البيانات)، يمكنك التواصل معنا على تواصل معنا | Versuni. وسنردّ على طلبك بما يتوافق مع القانون المطبّق.

 

يُرجى التوضيح في طلبك البيانات الشخصية التي تودّين الوصول إليها أو تصحيحها أو حذفها أو تقييدها أو الاعتراض على معالجتها. ولحمايتك، قد لا ننفّذ سوى الطلبات المتعلقة بالبيانات الشخصية المرتبطة بحسابك أو عنوان بريدك الإلكتروني أو معلومات خاصة بحساب آخر، والتي تستخدمينها لإرسال طلبك إلينا، وقد نحتاج إلى التأكد من هويتك قبل تنفيذ طلبك. وسنحاول الامتثال لطلبك في أسرع وقت ممكن عمليًا ومتوافقًا مع القانون المعمول به.

 

في الحالات التي نعتمد فيها على موافقتك لجمع بياناتك الشخصية و/أو معالجتها، يمكنك سحب موافقتك في أي وقت من دون أن يؤثر ذلك في شرعية المعالجة بالاستناد إلى الموافقة التي منحتنا إياها قبل سحبها. 

 

تجدر الإشارة إلى أنك في حال استخدمت (بعض) خياراتك وحقوقك، قد لا تتمكن من استخدام التطبيق أو الخدمات التي نقدمها بالكامل أو جزئيًا، بعد ذلك.

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حماية البيانات

نحمي بياناتك الشخصية

نقدِّر خصوصيتك ونلتزم بحماية البيانات التي تعهد بها إلينا من التعديل أو الفقدان أو إساءة الاستخدام أو الإفصاح عنها أو الوصول إليها بطريقة عرضية أو غير مصرّح بها. نستخدم مجموعة من تقنيات الأمان والتدابير التقنية والتنظيمية للمساعدة في حماية بياناتك. ولهذا الغرض، نطبّق إجراءات التحكم بالوصول ونستخدم جدران الحماية والبروتوكولات الآمنة من بين غيرها من الإجراءات.

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معلومات خاصة للآباء

معلومات خاصة للآباء

رغم أن التطبيق والخدمات التي نقدمها ليست موجَّهة للقصر، كما هو محدد بموجب القانون المعمول به، فإننا نعتزم عدم معالجة البيانات الشخصية للقصر. ونهيب بالوالدين والأوصياء بالاضطلاع بدور فعال في ما يتعلّق بأنشطة أطفالهم واهتماماتهم عبر الإنترنت.
 

إذا أصبح أحد الوالدَين أو الوصي على علمٍ بأن طفله زوّدنا ببياناته الشخصية بدون موافقته، فيُرجى التواصل معنا على تواصل معنا | Versuni. وإذا علمنا بأن قاصرًا قد زوّدنا ببيانات شخصية، فقد نحذف هذه البيانات من ملفاتنا.

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التغييرات في إشعار الخصوصية

التغييرات التي تتم على إشعار الخصوصية هذا

نحتفظ بالحق في تعديل إشعار الخصوصية هذا أو تحديثه من آن لآخر. عندما نقوم بتحديث إشعار الخصوصية هذا، سنقوم بتحديث التاريخ المذكور في بداية إشعار الخصوصية هذا أيضًا. 

 

نشجّعك على مراجعة آخر إصدار لإشعار الخصوصية هذا بشكل منتظم. 
 

يصبح إشعار الخصوصية الجديد ساري المفعول لدى نشره على الفور. إذا كنت لا توافق على الإشعار المنقّح، فيجب عليك تعديل تفضيلاتك أو التوقف عن استخدام التطبيق و/أو الخدمات التي نقدمها. بالاستمرار في الوصول إلى التطبيق/الخدمات التي نقدمها أو استخدامها، أنت تقر بأنك على علم بإشعار الخصوصية المنقّح وتوافق عليه.

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صورة جهة الاتصال

تواصل معنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول إشعار الخصوصية هذا أو حول الطريقة التي قد نستخدم بها بياناتك الشخصية، فيُرجى التواصل معنا على تواصل معنا | Versuni. في المقابل، يحق لك تقديم شكوى لدى السلطات الرقابية المختّصة في بلدك أو منطقتك.

 

.Versuni Netherlands B.V 

 Claude Debussylaan 88, 1082 MD,

 Amsterdam, The Netherlands

معلومات إضافية للمقيمين في كاليفورنيا

 

إن القانون المدني في كاليفورنيا القسم 1798.83 يسمح لعملائنا المقيمين في كاليفورنيا بالطلب منا والحصول على معلومات حول المعلومات الشخصية (إن وجدت) التي أفصحنا عنها لجهات خارجية لأغراض تسويقية مباشرة في السنة التقويمية السابقة، وذلك بصورة مجانية ولمرة واحدة في السنة فقط. في حال كان ذلك ممكنًا، ستشمل المعلومات لائحة بفئات البيانات الشخصية التي تمت مشاركتها وأسماء وعناوين الجهات الخارجية كافة التي تمت مشاركة البيانات معها في السنة التقويمية السابقة.  إذا كنت مقيمًا في كاليفورنيا وتريد التقدّم بطلبٍ مماثل، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالخصوصية: domesticappliances.philips.com/privacy

 

وفقًا لقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا لعام 2018 ("CCPA")، نقدم التفاصيل التالية في ما يتعلق بفئات المعلومات الشخصية التي نجمعها ونعالجها عن سكان كاليفورنيا عبر الجهاز و/أو الآلة.  للحصول على تفاصيل حول كيفية تعاملنا مع المعلومات الشخصية وفقًا لقانون حماية خصوصية المستهلك في سياقات أخرى، يُرجى الانتقال هنا..  بموجب قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا، "المعلومات الشخصية" هي المعلومات التي تحدد أو ترتبط أو يمكن ربطها بشكل معقول بمقيم أو أسرة معينة في كاليفورنيا.

مصادر المعلومات الشخصية 

 

نقوم بجمع المعلومات الشخصية من:


• تفاعلاتنا معك من خلال الجهاز و/أو الآلة؛ و 

• الشركات التابعة لنا وشركاء التسويق المشترك و/أو شركاء الأعمال.


جمع المعلومات الشخصية وإفشاؤها 

يوضح الرسم البياني التالي فئات المعلومات الشخصية حول المقيمين في كاليفورنيا التي نخطط لجمعها، بالإضافة إلى فئات المعلومات الشخصية التي جمعناها وكشفنا عنها لأغراض أعمالنا التشغيلية في الأشهر الـ 12 السابقة.

فئات المعلومات الشخصية

فئات المعلومات الشخصية تم الإفصاح عن فئات الجهات الخارجية لأغراض الأعمال التشغيلية 

المعرّفات، مثل الاسم ومعلومات الاتصال وعنوان IP ومعرّفات الإنترنت الأخرى.

الشركات التابعة لنا والشركات التابعة لنا؛ مزودو خدمات الجهات الخارجية الموثوق بهم؛ شركاء العمل؛ موفرو حساب الوسائط الاجتماعية الخاصون بك، في ما يتعلق بالمشاركة الاجتماعية التي تختار استخدامها وفقًا لإشعار الخصوصية هذا. 

المعلومات الشخصية على النحو المحدد في قانون سجلات العملاء في كاليفورنيا، مثل الاسم ومعلومات الاتصال.

الشركات التابعة لنا وشركاتنا الفرعية؛ موفرو خدمات الجهات الخارجية الموثوق بهم وفقًا لإشعار الخصوصية هذا. 

خصائص التصنيفات المحمية بموجب قانون كاليفورنيا أو القانون الفيدرالي، مثل اللغة الأساسية.

الشركات التابعة لنا وشركاتنا الفرعية؛ موفرو خدمات الجهات الخارجية الموثوق بهم وفقًا لإشعار الخصوصية هذا.

معلومات نشاط الإنترنت أو الشبكة، مثل محفوظات التصفح والتفاعلات مع خدماتنا عبر الإنترنت

الشركات التابعة لنا، وشركاتنا الفرعية؛ مزودو خدمات الجهات الخارجية الموثوق بهم؛ وشركاء الأعمال، بما يتوافق مع اختياراتك وفقًا لإشعار الخصوصية هذا.

بيانات الموقع الجغرافي، مثل موقع الجهاز.

الشركات التابعة لنا وشركاتنا الفرعية؛ موفرو خدمات الجهات الخارجية الموثوق بهم وفقًا لإشعار الخصوصية هذا.

الاستدلالات المستمدة من أي من المعلومات الشخصية المذكورة أعلاه لإنشاء ملف تعريف حول، على سبيل المثال، تفضيلات الفرد وسلوكه وخصائصه 

الشركات التابعة لنا وشركاتنا الفرعية؛ موفرو خدمات الجهات الخارجية الموثوق بهم وفقًا لإشعار الخصوصية هذا.

استخدام المعلومات الشخصية

نستخدم هذه الفئات من المعلومات الشخصية لأغراض تشغيل أعمالنا وإدارتها وصيانتها، وتوفير منتجاتنا وخدماتنا، وتحقيق أغراض وأهداف أعمالنا، كما هو موضح أعلاه تحت عنوان "ما البيانات الشخصية التي نجمعها ولأي غرض؟"  

نحن لا نبيع ولم نَبِع المعلومات الشخصية خلال الـ 12 شهرًا السابقة، حيث تم تعريف "البيع" في قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA). نحن لا نبيع المعلومات الشخصية الخاصة بالقُصَّر الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا.

 

الحقوق والطلبات الفردية 

 

إذا كنت مقيمًا في كاليفورنيا، يمكنك أن تطلب منا: 

 

• الإفصاح لك عن المعلومات التالية التي تغطي الـ 12 شهرًا السابقة لطلبك:

o فئات المعلومات الشخصية التي جمعناها عنك وفئات المصادر التي جمعنا منها هذه المعلومات الشخصية؛ و 

o الأجزاء المحددة من المعلومات الشخصية التي جمعناها عنك؛ و   

o غرض الأعمال أو الغرض التجاري لجمع (إن أمكن) معلومات شخصية عنك؛ و 

o فئات المعلومات الشخصية الخاصة بك التي شاركناها أو كشفنا عنها بطريقة أخرى، وفئات الجهات الخارجية التي شاركناها أو كشفنا لها هذه المعلومات الشخصية (إن أمكن). 


• حذف المعلومات الشخصية التي جمعناها منك.  


لتقديم طلب للإفصاح أو الحذف الموضح أعلاه، يُرجى الاتصال بنا على:  domesticappliances.philips.com/privacy.  سوف نتحقق من طلبك ونرد عليه كما هو موضح أعلاه في "اختياراتك وحقوقك" وبما يتفق مع القانون المعمول به، مع مراعاة نوع وحساسية المعلومات الشخصية الخاضعة للطلب.  قد نحتاج إلى طلب معلومات شخصية إضافية منك، مثل عنوان البريد الإلكتروني أو العنوان البريدي أو رقم الهاتف للتحقق من هويتك والحماية من الطلبات الاحتيالية. إذا قمت بتقديم طلب حذف، فقد نطلب منك التحقق من طلبك قبل حذف معلوماتك الشخصية.


لديك الحق في التحرر من التمييز غير القانوني لممارسة حقوقك بموجب CCPA. 

الوكلاء المعتمدون

إذا كنت ترغب في تقديم طلب بصفتك وكيلًا معتمدًا نيابة عن أحد المقيمين في كاليفورنيا، يمكنك استخدام طرق الإرسال المذكورة أعلاه.  كجزء من عملية التحقق لدينا، قد نطلب منك، حسب الاقتضاء، تقديم: 


• إثبات تسجيلك لدى كبير مسؤولي ولاية كاليفورنيا لممارسة الأعمال التجارية في كاليفورنيا؛

• توكيل رسمي من أحد سكان كاليفورنيا طبقًا لقسم الوصايا القانوني ‎4000-4465؛  

• إذن كتابي بأن المقيم في كاليفورنيا قد أذن لك بتقديم طلب نيابة عنه.  يجب التوقيع على هذا الإذن (عبر التوقيع المادي أو الإلكتروني) من قبل المقيم في كاليفورنيا.   


إذا كنت تقدم طلبًا نيابةً عن أحد المقيمين في كاليفورنيا ولم تزودنا بتوكيل رسمي من المقيم وفقًا لقسم الوصايا العارم ‎4000-4465، فقد نطلب من المقيم أيضًا:  


• تزويدك بإذن كتابي موقع من قبل المقيم لتقديم الطلب نيابةً عنه؛ 

• التحقق من هوية المقيم مباشرةً معنا؛ 

• التأكيد معنا مباشرةً بأن المقيم قد منحك الإذن بتقديم الطلب

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