Mobile application privacy notice

إشعار الخصوصية الخاص بتطبيق Clean Home+ من Philips

تم إجراء آخر تحديث لإشعار الخصوصية هذا في 3 سبتمبر 2019.

يسمح لك تطبيق Clean Home+ من Philips (المشار إليه بعبارة "التطبيق")، بالتحكّم بأجهزة تنقية الهواء والمكانس الكهربائية الآلية من Philips (المشار إليها جماعيًا بعبارة "الأجهزة") ومراقبتها وإدارتها من أي مكان وفي أي وقت (ما يُشار إليه بعبارة "الخدمات").

 

 يتم التحكّم بالتطبيق والأجهزة من قبل Philips Consumer Lifestyle B.V. أو أي من الشركات المنتسبة أو التابعة لها (المشار إليها بعبارة "Philips" أو "نحن"). ونحن نعالج البيانات الشخصية التي يتم جمعها من خلال التطبيق و/أو أي جهاز تقرر إقرانه بالتطبيق.

 

 يطبّق إشعار الخصوصية هذا على البيانات الشخصية التي تم جمعها أو معالجتها باستخدام الجهاز و/أو التطبيق. نهدف من خلال إشعار الخصوصية هذا إلى مساعدتك في فهم ممارسات الخصوصية التي نتّبعها عندما تستخدم التطبيق، بما في ذلك البيانات التي نجمعها وسبب جمعها ووجهة استخدامها، بالإضافة إلى حقوقك الفردية.

 

 يُرجى قراءة إشعار ملفات تعريف الارتباط وشروط الاستخدام أيضًا.

البيانات الشخصية التي يتم جمعها والغايات منها

نحن نتلقى البيانات الشخصية أو نجمعها، كما هو موضّح بالتفصيل أدناه، عندما نقدّم خدماتنا، بما في ذلك عندما تقوم بالوصول إلى التطبيق وتنزيله وتثبيته.
account data

بيانات الحساب

يمكنك تسجيل الدخول إلى التطبيق باستخدام حساب MyPhilips أو ملف تعريفك على وسائل التواصل الاجتماعي. ويمكن للمستخدمين في الصين أن يسجلوا دخولهم باستخدام أرقام هواتفهم.


 

  • عندما تسجّل دخولك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قد تشمل البيانات الشخصية التي نجمعها ملف تعريفك العام الأساسي (مثل صورة ملفك الشخصي ومعرّفك وجنسك وعنوان URL الخاص بملف التعريف وتاريخ ميلادك وصفحتك الرئيسية وموقعك الجغرافي) وعنوان بريدك الإلكتروني. أما في الصين، فيمكنك تسجيل دخولك باستخدام حساب Wechat. عندما تستخدم حساب Wechat الخاص بك، نجمع معرّف حسابك على Wechat وملفك التعريفي العام، بما في ذلك اسمك وصورة ملفك الشخصي. تجدر الإشارة إلى أنه من الممكن أن يجمع موفّر منصات وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بأنك تستخدم التطبيق وتسجّل دخولك باستخدام حسابك على وسائل التواصل الاجتماعي. يُرجى قراءة إشعار الخصوصية الخاص بموفّر منصات وسائل التواصل الاجتماعي (مثل Facebook وGoogle) لمعرفة ممارسات الخصوصية التي يطبّقها.

  • عندما تنشئ حساب MyPhilips، قد تشمل البيانات الشخصية التي نجمعها اسمك واسم المستخدم وعنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور. في هذه الحالة، سنرسل إليك رسالة إلكترونية للترحيب بك وللتحقق من اسم المستخدم وكلمة المرور أو للتواصل معك رداً على أسئلتك أو لإرسال إعلانات لها علاقة مباشرة بالخدمة أو لإرسال مراسلات تسويقية في حال اخترت الاشتراك لتلقّيها. يمكنك أيضًا استخدام حسابك MyPhilips لطلب منتج أو خدمة من Philips والمشاركة في عرض ترويجي أو لعبة والمشاركة في نشاط على وسائل التواصل الاجتماعي مرتبط بعرض ترويجي من Philips (مثلاً، النقر فوق "أعجبني" أو "مشاركة")، والمشاركة في تجربة المنتجات أو الإجابة عن استطلاعات الرأي الخاصة بها

  • نستخدم بيانات حسابك لإنشاء حسابك وإدارته. وبما أننا نستخدم بيانات حسابك لتوفير الخدمات، نعتبر هذه المعالجة ضرورية لتنفيذ العقد الذي تُعدّ طرفًا فيه ومُلزمًا به قانونيًا بموجب المادة 6.1. (ب)‏ من القانون ‎(EU) 2016/679.
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Data filled in by you

بيانات الجهاز

عندما تقرن جهازك بالتطبيق، نجمع المعلومات التالية:


  •   أجهزة تنقية الهواء.

(I)              بيانات الجهاز، بما فيها معرّف الجهاز ووضع التشغيل والتشغيل وإيقاف التشغيل والوضع وسرعة المروحة وأداة الجدولة وأوامر التحكم.

(II)            بيانات عامة عن جودة الهواء، بما فيها مؤشر مسببات الحساسية في الداخل

  • PM2.5 والحرارة ومستوى الغاز والرطوبة.

§ أجهزة المكنسة الكهربائية الآلية.

(I)              بيانات الجهاز، بما فيها معرّف الجهاز، وبيانات خاصة بأداة الجدول، وعدد الدورات ومدة التنظيف.

 نجمع أيضًا عنوان IP الخاص بالموجّه المتّصل بجهازك.

نستخدم هذه البيانات لتزويدك بالخدمات وزيادة وعي الجهاز لمحيطه وتحسين الجهاز والخدمات ولكي نسمح لك بالتفاعل أكثر مع الجهاز والخدمات التي يقدّمها.

وبما أنّ بيانات الجهاز لا تعالَج إلا عند اختيارك إقران الجهاز بالتطبيق بهدف الاستفادة من الخدمات، نعتبر هذه المعالجة ضرورية لتنفيذ عقد أنت تشكل أحد أطرافه، وقانونية بموجب المادة 6.1. (ب)‏ من القانون ‎(EU) 2016/679.

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Devices data

البيانات الأخرى التي يتم توفيرها

وحسب طراز جهاز تنقية الهواء الذي تستخدمه، قد يعرض التطبيق استمارة أسئلة صغيرة مرتبطة بتساؤلاتك حول جودة الهواء في الداخل، والمدة التي مضت على انتقالك إلى المنزل أو الغرفة، والغرفة التي تضع فيها الجهاز. يستخدم التطبيق إجاباتك لتحديد وضع التشغيل الأنسب لجهازك.

 

وبما أن البيانات الأخرى التي تم توفيرها لا تعالَج إلا عند اختيارك إقران الجهاز أو الأجهزة بالتطبيق بهدف الاستفادة من الخدمات، نحن نعتبر هذه المعالجة ضرورية لتنفيذ عقد أنت تشكل أحد أطرافه، وقانونية بموجب المادة 6.1. (ب)‏ من القانون ‎(EU) 2016/679

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Cookies

ملفات تعريف الارتباط

نستخدم ملفات تعريف الارتباط أو العلامات أو تقنيات مشابهة أخرى ("ملفات تعريف الارتباط") لتشغيل خدماتنا وتوفيرها وتحسينها وفهمها وتخصيصها. وتسمح لنا ملفات تعريف الارتباط بالتعرّف على جهازك المحمول وجمع بياناتك الشخصية، بما فيها رقم جهاز المستخدم الفريد أو عنوان IP الخاص بجهازك المحمول، أو نوع مستعرض الإنترنت للأجهزة المحمولة أو نظام التشغيل الذي تستخدمه، أو بيانات حول الجلسة والاستخدام، أو معلومات متعلقة بأداء الخدمة، وهي معلومات حول استخدامك للتطبيق

 

سنطلب موافقتك قبل استخدام ملفات تعريف الارتباط. لمزيد من المعلومات حول استخدام ملفات تعريف الارتباط في هذا التطبيق، يرجى قراءة إشعار ملف تعريف الارتباط، الذي يمكن العثور عليه في إعدادات الخصوصية الخاصة بالتطبيق.

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دعم العملاء

نحن نشغّل خدماتنا ونقدمها، بما في ذلك تقديم الدعم للعملاء، وتحسين خدماتنا وإصلاحها وتخصيصها. عندما تطلب دعم العملاء، قد تزوّدنا بمعلومات مرتبطة باستخدام خدماتنا، بما في ذلك تفاعلك مع Philips، وكيفية الاتصال بك لتزويدك بالدعم المطلوب. نستخدم معلوماتك أيضًا للرد عليك لدى الاتصال بنا.

 

نعتبر معالجة بيانات الدعم الخاصة بالعملاء ضرورية لتنفيذ العقد الذي أنت تشكل أحد أطرافه، وقانونية بموجب المادة 6.1. (ب)‏ من القانون ‎(EU) 2016/679.

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Combined data

البيانات المجمّعة

قد نجمّع بياناتك الشخصية، بما في ذلك بيانات الحساب وبيانات الجهاز وملفات تعريف الارتباط مع بيانات تم جمعها أثناء تفاعلك واستخدامك لقنوات Philips الرقمية، مثل وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والرسائل الإلكترونية والتطبيقات والمنتجات المتصلة، بما في ذلك عنوان IP وملفات تعريف الارتباط ومعلومات حول الجهاز المحمول والمراسلات التي تنقر فوقها أو تضغط عليها والتفاصيل حول الموقع والمواقع الإلكترونية التي تزورها.

 

ونقوم بتحليل هذه البيانات المجمّعة لتزويدك بخدمات مخصصة. بالإضافة إلى ذلك، تساعد هذه البيانات على تحسين محتوى التطبيق والجهاز أو الأجهزة والخدمات ووظيفتها واستخدامها، ولتطوير منتجات وخدمات جديدة. في هذه الحالة، نعتبر أن معالجة البيانات المجمّعة تستند إلى مصلحة شرعية وقانونية لشركة Philips بموجب المادة 6.1. (ف)‏ من القانون ‎(EU) 2016/679.
 

إذا اخترت الاشتراك لتلقي مراسلات ترويجية حول منتجات Philips وخدماتها وفعالياتها وعروضها الترويجية التي قد تهمّك بالاستناد إلى تفضيلاتك وسلوكك على الإنترنت، يمكننا أن نرسل إليك مراسلات ترويجية وتسويقية عبر البريد الإلكتروني والهاتف وغيرها من القنوات الرقمية، مثل تطبيقات الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي. لكي نتمكّن من تخصيص المراسلات حسب تفضيلاتك وسلوكك، وبهدف تزويدك بتجربة مخصصة ومناسبة أكثر لك، قد نحلل بياناتك المجمّعة. قبل إرسال مراسلات ترويجية إليك، سنطلب إذنك وموافقتك.

Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.
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Third parties
الأذونات
عندما يتطلب التطبيق إذنك للوصول إلى مستشعرات جهازك المحمول (مثل الكاميرا أو شبكة Wi-Fi أو الموقع الجغرافي أو Bluetooth) أو أي بيانات أخرى (مثل الصور) لأغراض خاصة بالخدمات، سنطلب موافقتك على ذلك. نحن لا نستخدم هذه البيانات إلا عند الحاجة إليها لتزويدك بالخدمات، وبعد الحصول على موافقتك.

 

  1. أذونات عامة
  • Wi-Fi. لإعداد إقران جهازك أو أجهزتك.
  •  الكاميرا. لمسح رمز QR لبدء عملية إقران الجهاز أو الأجهزة.
  •   الصور. لتفعيل وظيفة مشاركة الصور، التي تسمح لك بأخذ لقطات سريعة لجودة الهواء في الداخل أو الخارج ومشاركتها عبر رسالة قصيرة/Wechat أو غيرها من قنوات التواصل الاجتماعي.
  •  الاتصال. للسماح لك بالاتصال بدعم العملاء لدى Philips من خلال التطبيق.
  •  الموقع الجغرافي التقريبي والموقع.
  •  إقران الجهاز. تتطلب أنظمة التشغيل Android تحديد الموقع الجغرافي التقريبي لوصل التطبيق بالجهاز. أما نظام التشغيل iOS، فيتطلب الوصول إلى بيانات الموقع لمعرفة الأوقات التي يكون فيها التطبيق والجهاز أو الأجهزة في مكان قريب. مع ذلك، لا تعالج Philips هذه البيانات على الإطلاق. يتم تخزين البيانات في جهازك المحمول، حيث لا يمكن لشركة Philips الوصول إليها. وإذا قمت بحذف ملفك التعريفي أو التطبيق، سيتم حذف هذه البيانات بالتالي عن جهازك.
  •  العثور على مركز تابع لشركة Philips بالقرب منك. عندما تقوم بتمكين هذه الوظيفة، نستخدم بيانات الموقع الجغرافي لإرشادك إلى متجر أو مركز رعاية المستهلك بالقرب منك.
  •   الملفات. يتطلب التطبيق الوصول إلى ملفات الجهاز المحمول لتخزين تكوينات اللغة وغيرها من الملفات التي يستخدمها التطبيق لكي يعمل (مثل الرسوميات أو ملفات الوسائط أو غيرها من أصول البرامج الكبيرة). وإذا قمت بحذف التطبيق، سيتم حذف هذه البيانات عن جهازك.
     

2. الأذونات الخاصة بأجهزة تنقية الهواء.

  •   معلومات حول الأحوال الجوية وجودة الهواء. عند تمكين هذا الإذن، يشارك التطبيق بيانات الموقع الجغرافي المجهولة (على مستوى المدينة) مع جهة خارجية لتزويدك بخريطة الموقع الجغرافي ومعلومات عن جودة الهواء في صفحة التطبيق الرئيسية.
     

 ويمكنك في أي وقت حظر أذونات التطبيق من خلال الإعدادات في جهازك المحمول.

ü  Informações meteorológicas e de qualidade do ar. Quando esta permissão é ativada, a Aplicação partilha os dados de localização anónimos (ao nível de cidade) do utilizador com terceiros para lhe fornecer um mapa de localização com informações de qualidade do ar na página inicial da Aplicação. IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
 
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Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in أوروبا أو الولايات المتحدة أو أمريكا اللاتينية أو طوكيو أو سيدني والصين.
 
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Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
 
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Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in أوروبا أو الولايات المتحدة أو أمريكا اللاتينية أو طوكيو أو سيدني والصين.
 
Spacer
 

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
 
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Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in أوروبا أو الولايات المتحدة أو أمريكا اللاتينية أو طوكيو أو سيدني والصين.
 
Spacer
 

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

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مع من تتم مشاركة البيانات الشخصية؟

قد تفصح شركة Philips عن بياناتك الشخصية إلى مزوّدي الخدمات أو شركاء الأعمال من الجهات الخارجية، أو جهات خارجية أخرى بموجب إشعار الخصوصية هذا و/أو القانون المطبّق.
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مزوّدو الخدمات

نحن نعمل مع موفّري خدمات من الجهات الخارجية لمساعدتنا في تشغيل خدماتنا وتوفيرها وتحسينها وفهمها وتخصيصها ودعمها وتسويقها.
 

قد نشارك بياناتك الشخصية مع مزوّدي الخدمات التاليين:

 

  •           مزوّدو خدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات السحابة

يقدّم مزوّدو الخدمات هؤلاء الأجهزة و/أو البرامج و/أو الشبكات و/أو خدمات التخزين و/أو خدمات المعاملات و/أو التقنيات ذات الصلة المطلوبة لتشغيل التطبيق أو لتوفير الخدمات.
 

 تطلب شركة Philips من موفّري الخدمات لديها توفير مستوى مناسب لحماية بياناتك الشخصية ويجب أن يكون مماثلاً للمستوى الذي نقدّمه. ونحن نلزم موفّري الخدمات لدينا بمعالجة بياناتك الشخصية بما يتوافق مع إرشاداتنا وللأهداف المذكورة أعلاه فحسب، بهدف إمكانية الوصول إلى أقل كمية من البيانات الضرورية ليتمكّنوا من توفير خدمة محددة، ولحماية أمن بياناتك الشخصية.

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جهات خارجية أخرى

قد تعمل Philips مع جهات خارجية تهتمّ بمعالجة بياناتك الشخصية لأغراضها الخاصة. في حال قامت Philips بمشاركة بياناتك الشخصية مع جهات خارجية تستخدم بياناتك الشخصية لأغراضها الخاصة، ستحرص Philips على إبلاغك و/أو الحصول على موافقتك بما يتوافق مع القوانين المطبّقة قبل مشاركة بياناتك الشخصية. في هذه الحالة، يُرجى قراءة إشعارات الخصوصية الخاصة بهذه الجهات بدقة لمعرفة ممارسات الخصوصية التي تتّبعها، بما في ذلك نوع البيانات الشخصية التي تجمعها وكيفية استخدامها ومعالجتها وحمايتها.

تبيع أحيانًا Philips شركة أو جزءًا من شركة معينة إلى شركة أخرى. وقد تشمل عملية نقل الملكية نقل بياناتك الشخصية، التي تتعلق مباشرةً بتلك الشركة، إلى الشركة الشارية. إن كل حقوقنا وواجباتنا بموجب إشعار الخصوصية قابلة للإحالة من قبل شركة Philips إلى أي من الشركات التابعة لنا والمرتبطة بعملية دمج، أو شراء أو إعادة هيكلة، أو بيع أصول، أو عن طريق تشغيل القانون، أو خلافه، وقد ننقل بياناتك الشخصية إلى أي من الشركات التابعة لنا أو الكيانات اللاحقة أو إلى المالك الجديد.
 

Amazon Alexa

نحن ندعم مهارة تنقية الهواء المتوفّرة من Philips في بعض البلدان. إذا قمت بتمكين هذه المهارة، ستتمكن من التحكّم بجهازك أو أجهزتك من خلال Amazon Alexa. وعندما تقوم بتمكين Amazon Alexa، ستزوّدك Amazon بخدماتها الخاصة. نرجو منك قراءة الشروط والأحكام وإشعار الخصوصية الخاص بـ Amazon Alexa.

 

 Tmall Genie

في الصين، نحن ندعم مهارة تنقية الهواء المتوفّرة من Philips في تطبيق Tmall Genie. إذا قمت بتمكين هذه المهارة، ستتمكن من التحكّم بجهازك من خلال Tmall Genie. وفي هذه الحالة، ستزودك Tmall Genie بخدماتها الخاصة. نرجو منك قراءةالشروط والأحكام وإشعار الخصوصية الخاص بـ Tmall Genie.
 

نقل خارج الحدود

قد يتم تخزين بياناتك الشخصية ومعالجتها في أي من البلدان التي نملك فيها منشآت أو التي نتعاطى فيها مع موفّري خدمات، ومن خلال استخدام الخدمات، أنت تقرّ بنقل المعلومات (إن وجدت) إلى بلدان خارج البلد الذي تقيم فيه، والتي يمكن أن تخضع لقوانين حماية البيانات مختلفة عن تلك المطبّقة في بلدك. في بعض الحالات، من الممكن أن تكون المحاكم، أو وكالات تطبيق القانون أو الوكالات التنظيمية أو السلطات الأمنية في تلك البلدان الأخرى مخوّلة للوصول إلى بياناتك الشخصية.

 إذا كنت تقيم في أحد بلدان المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فقد يتم نقل بياناتك الشخصية إلى الشركات التابعة لنا أو إلى موفّري الخدمات في بلدان خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية، والذين تعترف بهم المفوّضية الأوروبية على أنهم يوفّرون مستوى مناسبًا من حماية البيانات، بالتوافق مع معايير المنطقة الاقتصادية الأوروبية (تتوفر القائمة الكاملة بأسماء هذه البلدان هنا http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). للانتقال من بلدان المنطقة الاقتصادية الأوروبية إلى بلدان تعتبر غير متوافقة مع المفوضية الأوروبية، مثل الولايات المتحدة، وضعنا تدابير مناسبة، مثل قوانين الشركة الملزمة الخاصة ببيانات العملاء والمورّدين وشركاء الأعمالو/أو بنود تعاقدية قياسية تعتمدها المفوّضية الأوروبية لحماية بياناتك الشخصية. يمكنك الحصول على نسخة من هذه التدابير من خلال اتباع الارتباط أعلاه أو عبر إرسال بريد إلكتروني إلى privacy@philips.com.

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ما هي مدة الاحتفاظ ببياناتك؟


سنحتفظ ببياناتك الشخصية طوال الفترة الضرورية أو المسموح بها مع الأخذ في عين الاعتبار الغرض (الأغراض) الذي تم جمع البيانات من أجله. أما المعايير التي نتّبعها لتحديد فترة الاحتفاظ بالبيانات فتتضمّن: (1) مدة استخدامك للتطبيق والخدمات؛ (2) أو في حال كان هناك التزام قانوني نخضع له؛ (3) أو في حال كان الاحتفاظ بالبيانات مستحسنًا في ضوء موقعنا القانوني (مثلاً بخصوص القوانين المرعية الإجراء حول القيود أو الدعاوى أو التحقيقات التنظيمية).
Special information for parents

اختياراتك وحقوقك

إذا أردت تقديم طلب للوصول إلى البيانات الشخصية التي سبق وقدّمتها لنا أو تصحيحها أو حذفها أو تقييدها أو الاعتراض على معالجتها، أو إذا أردت تقديم طلب لتلقي نسخة إلكترونية من بياناتك الشخصية لأغراض نقلها إلى شركة أخرى (في حال كان القانون المطبّق يمنحك الحق بنقل هذه المعلومات)، فيمكنك التواصل معنا على privacy@philips.com. وسنردّ على طلبك بما يتوافق مع القانون المطبّق.

يُرجى التوضيح في طلبك البيانات الشخصية التي تود الوصول إليها أو تصحيحها أو حذفها أو تقييدها أو الاعتراض على معالجتها. ولحمايتك، قد لا ننفّذ سوى الطلبات المتعلقة بالبيانات الشخصية المرتبطة بحسابك أو عنوان بريدك الإلكتروني أو معلومات خاصة بحساب آخر، والتي تستخدمها لإرسال طلبك إلينا، وقد نحتاج إلى التأكد من هويتك قبل تنفيذ طلبك. وسنحاول الامتثال لطلبك في أسرع وقت ممكن.

 

في الحالات التي نعتمد فيها على موافقتك لجمع بياناتك الشخصية و/أو معالجتها، يمكنك سحب موافقتك في أي وقت من دون أن يؤثر ذلك في شرعية المعالجة بالاستناد إلى الموافقة التي منحتنا إياها قبل سحبها.

 

 تجدر الإشارة إلى أنك في حال استخدمت (بعض) خياراتك وحقوقك، قد لا تتمكن من استخدام خدماتنا بالكامل أو جزئيًا، بعد ذلك.

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Special information for parents
نحمي بياناتك الشخصية

من واجبنا حماية البيانات التي تعهد بها إلى شركة Philips من التعديل أو الفقدان أو إساءة الاستخدام أو الإفصاح عنها أو الوصول إليها بطريقة عرضية أو غير مصرّح بها، ونحن نأخذ هذا الواجب على محمل الجد. تستخدم Philips مجموعة من تقنيات الأمان والتدابير التقنية والتنظيمية للمساعدة في حماية بياناتك. ولهذا الغرض، نطبّق إجراءات التحكم بالوصول ونستخدم جدران الحماية والبروتوكولات الآمنة من بين غيرها من الإجراءات

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Special information for parents
معلومات خاصة للآباء

في حين أن الخدمات ليست مخصصة للأطفال، بحسب ما هو محدد بموجب القانون المطبّق، إلا أن سياسة Philips تفرض الامتثال للقانون عندما يتطلب الحصول على إذن الأهل أو الوصي قبل جمع بيانات شخصية عن الأطفال أو استخدامها أو الإفصاح عنها. ونحن ملتزمون بحماية احتياجات الخصوصية لدى الأطفال ونشجّع الأهل والأوصياء بشدة على الاضطلاع بدور فعال في ما يتعلّق بأنشطة أطفالهم واهتماماتهم عبر الإنترنت.
 

إذا كان أحد الوالدَين أو الوصي على علم بأن طفله زوّدنا ببياناته الشخصية بدون موافقته، فيُرجى التواصل معنا على privacy@philips.com. وإذا علمنا بأن طفلاً قد زوّدنا ببيانات شخصية، فسنعمد إلى حذف هذه البيانات من ملفاتنا.

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Changes to the privacy notice
معلومات محلية محددة: حقوق الخصوصية في كاليفورنيا (الولايات المتحدة فقط)

إن القانون المدني في كاليفورنيا القسم 1798.83، يسمح لعملائنا المقيمين في كاليفورنيا بالطلب منا والحصول على معلومات حول البيانات الشخصية (إن وجدت) التي أفصحنا عنها لجهات خارجية لأغراض تسويقية مباشرة في السنة التقويمية السابقة، وذلك بصورة مجانية ولمرة واحدة في السنة فقط. عندما يكون ذلك مطبقًا، ستشمل هذه المعلومات قائمة بفئات المعلومات الشخصية التي تمت مشاركتها وأسماء وعناوين كل الجهات الخارجية التي تمت مشاركة البيانات معها في السنة التقويمية السابقة. إذا كنت تقيم في كاليفورنيا وتريد التقدم بطلب مماثل، فيرجى زيارة موقع الويب الخاص بالخصوصية: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html

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Changes to the privacy notice
التغييرات التي تتم على إشعار الخصوصية هذا

قد تتغيّر الخدمات التي نقدّمها من وقت إلى آخر من دون إشعار مسبق. لذلك، نحتفظ بحق تعديل إشعار الخصوصية هذا أو تحديثه من وقت إلى آخر. عندما نقوم بتحديث إشعار الخصوصية هذا، سنقوم بتحديث التاريخ المذكور في بداية إشعار الخصوصية هذا أيضًا.
 

نشجّعك على مراجعة آخر إصدار لإشعار الخصوصية هذا بشكل منتظم.
 

 يصبح إشعار الخصوصية الجديد ساري المفعول لدى نشره على الفور. إذا كنت لا توافق على الإشعار المنقّح، فيتعيّن عليك تعديل تفضيلاتك أو التفكير في التوقف عن استخدام خدماتنا. ولكن، إذا استمريت بالوصول إلى خدماتنا أو استخدامها بعد أن تدخل هذه التغييرات حيّز التنفيذ، فهذا يعني أنك على علم بإشعار الخصوصية المنقّح وتوافق عليه.

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Contact

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول إشعار الخصوصية هذا أو حول طريقة استخدام Philips لبياناتك الشخصية، فيرجى التواصل مع مسؤول حماية البيانات لدينا على privacy@philips.com. في المقابل، يحق لك تقديم شكوى لدى السلطات الرقابية المختّصة في بلدك أو منطقتك.

 

Philips Consumer Lifestyle B.V.

 High Tech Campus 5, 5656 AE,‎

 آيندهوفن، هولندا

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ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

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