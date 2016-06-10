Mobile application privacy notice

قد تعمل Versuni مع جهات خارجية تهتمّ بمعالجة بياناتك الشخصية لأغراضها الخاصة. في حال قمنا بمشاركة بياناتك الشخصية مع جهات خارجية قد تستخدم بياناتك الشخصية لأغراضها الخاصة، سنحرص على إبلاغك و/أو الحصول على موافقتك بما يتوافق مع القوانين المعمول بها قبل مشاركة بياناتك الشخصية. في هذه الحالة، تُرجى قراءة إشعارات الخصوصية الخاصة بهذه الجهات بدقة لمعرفة ممارسات الخصوصية التي تتّبعها، بما في ذلك نوع البيانات الشخصية التي تجمعها وكيفية استخدامها ومعالجتها وحمايتها.

تبيع Versuni أحيانًا شركة أو جزءًا من شركة معينة إلى شركة أخرى. وقد تشمل عملية نقل الملكية نقل بياناتك الشخصية، التي تتعلق مباشرةً بتلك الشركة، إلى الشركة الشارية. إن كل حقوقنا وواجباتنا بموجب إشعار الخصوصية هذا قابلة للإحالة من قبلنا إلى أي من الشركات التابعة لنا والمرتبطة بعملية دمج، أو شراء أو إعادة هيكلة، أو بيع أصول، أو بموجب القانون، أو غيرها، وقد ننقل بياناتك الشخصية إلى أي من الشركات التابعة لنا أو الكيانات اللاحقة أو إلى المالك الجديد.

إذا كان جهازك يدعم التحكم الصوتي، يُرجى تحديد القسم ذي الصلة وقراءته لمعالجة بيانات التحكم الصوتي أدناه. يُرجى الاتصال بدعم العملاء ([email protected]) إذا كنت لا تعرف المساعد الصوتي الذي يشمله جهازك.

Amazon Alexa

في بعض البلدان، تتيح لك مهارة جهاز تنقية الهواء من Philips التحكم في جهازك باستخدام Amazon Alexa. إذا قمت بتمكين المهارة، فإن Versuni تسمح لك بربط حساب Amazon الخاص بك بحساب Versuni الخاص بك. عند ربط الحسابين، تعتمد Versuni وAmazon التدابير التقنية بشكل مستقل للتحقق من هويتك. تشارك Versuni معرّفات حسابك ولكنها لا تشارك بيانات الاعتماد الخاصة به، بما في ذلك الاسم أو عنوان البريد الإلكتروني مع Amazon.

عندما تتحدث إلى Alexa، ترسل Amazon نسخة مكتوبة من أوامرك الصوتية إلى معرّف فريد. نقوم بمعالجة هذه المعلومات لتنفيذ أوامرك وإصدار استجابة وفقًا لإشعار الخصوصية الخاص بنا. نشارك ردنا المكتوب مع Amazon حتى تتمكن Amazon من إخبارك بنتيجة الأمر وفقًا لإشعار خصوصية Amazon وشروط الاستخدام. قد تتبادل Versuni وAlexa أيضًا معلومات حول الجهاز (الأجهزة) الذي تقرر التحكم به من خلال المهارة، بما في ذلك توقيت تحديث الجهاز أو تغييره أو إزالته.

أنت تدرك أن أوامرك وردودك قد تصل إلى حد البيانات الشخصية. أنت تدرك أيضًا أن Amazon توفر لك خدماتها الخاصة ومن خلال تمكين المهارة، فأنت تسمح لنا بمشاركة بياناتك الشخصية مع Amazon. يجوز لشركة Amazon معالجة بياناتك الشخصية في بلدان خارج البلد الذي تقيم فيه، والذي قد يكون له إطار قانوني مختلف لحماية البيانات الشخصية. يمكنك سحب موافقتك في أي وقت من خلال تعطيل المهارة. يُرجى قراءة إشعار الخصوصية وشروط الاستخدام الخاصة بشركة Amazon للحصول على مزيد من المعلومات. الأحكام والشروط وإشعار الخصوصية.

Google Assistant

في بعض البلدان، تتيح لك مهارة جهاز تنقية الهواء من Philips التحكم في جهازك باستخدام Google Assistant. إذا قمت بتمكين المهارة، فإن Versuni تسمح لك بربط حساب Google بحساب Versuni الخاص بك. عند ربط الحسابين، تعتمد Versuni وGoogle التدابير التقنية بشكل مستقل للتحقق من هويتك. نشارك معرّفات حسابك، لكنّنا لا نشارك بيانات الاعتماد الخاصة به، بما في ذلك الاسم أو عنوان البريد الإلكتروني مع Google.

عندما تتحدث إلى Google Assistant، ترسل Google نسخة مكتوبة من أوامرك الصوتية إلينا مع معرّف فريد. نقوم بمعالجة هذه المعلومات لتنفيذ أوامرك وإصدار استجابة وفقًا لإشعار الخصوصية الخاص بنا. نشارك ردنا المكتوب مع Google حتى تتمكن Google من إخبارك بنتيجة الأمر وفقًا لإشعار خصوصية Google وشروط الاستخدام. قد تتبادلVersuni وGoogle أيضًا معلومات حول الجهاز (الأجهزة) الذي تقرر التحكم به من خلال المهارة، بما في ذلك توقيت تحديث الجهاز أو تغييره أو إزالته.

أنت تدرك أن أوامرك وردودك قد تصل إلى حد البيانات الشخصية. أنت تدرك أيضًا أن Google توفر لك خدماتها الخاصة ومن خلال تمكين المهارة، فأنت تسمح لنا بمشاركة بياناتك الشخصية مع Google. يجوز لشركة Google معالجة بياناتك الشخصية في بلدان خارج البلد الذي تقيم فيه، والذي قد يكون له إطار قانوني مختلف لحماية البيانات الشخصية. يمكنك سحب موافقتك في أي وقت من خلال تعطيل المهارة. يُرجى قراءة إشعار الخصوصية وشروط الاستخدام الخاصين بـ Google Assistant للحصول على مزيد من المعلومات



نقل خارج الحدود

قد يتم تخزين بياناتك الشخصية ومعالجتها في أي من البلدان التي نملك فيها منشآت أو التي نتعاطى فيها مع موفّري خدمات، ومن خلال استخدام التطبيق و/أو الخدمات، أنت تقرّ بنقل المعلومات (إن وجدت) إلى بلدان خارج البلد الذي تقيم فيه، والتي يمكن أن تخضع لقوانين حماية بيانات مختلفة عن تلك المطبّقة في بلدك. في بعض الحالات، من الممكن أن تكون المحاكم، أو وكالات تطبيق القانون أو الوكالات التنظيمية أو السلطات الأمنية في تلك البلدان الأخرى مخوّلة للوصول إلى بياناتك الشخصية.

قد يتم نقل بياناتك الشخصية إلى الشركات التابعة لنا أو موفّري الخدمات الذين تعترف المفوضية الأوروبية بأنهم يوفرون مستوى مناسبًا لحماية البيانات وفقًا لمعايير المنطقة الاقتصادية الأوروبية. وبالنسبة إلى عمليات النقل إلى البلدان التي لا تعتبرها المفوضية الأوروبية توفر مستوى مناسبًا، فقد اتخذنا تدابير مناسبة، مثل البنود التعاقدية القياسية التي اعتمدتها المفوضية الأوروبية لحماية بياناتك الشخصية.