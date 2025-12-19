يتمثل هدفنا في فيليبس في تحسين صحة الأفراد ورفاههممن خلال الابتكار الهادف. ونسعى إلى تحسين حياة 2.5 مليار شخص سنوياً بحلول عام2030، من بينهم 400 مليون في المجتمعات التي تعاني من نقص الخدمات. بصفتنا شركة تعمل في مجال التكنولوجيا، فإننا نسعى، إلى جانب أصحاب تراخيص علامتنا التجارية، للابتكار من أجل الإنسان انطلاقاً منإيماننا الراسخ بأن هناك دائماً طريقة لتحسين الحياة.