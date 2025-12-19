على مدار العقد الماضي، تحولنا إلى شركة رائدة فيمجال التكنولوجيا الصحية.
يتمثل هدفنا في فيليبس في تحسين صحة الأفراد ورفاههممن خلال الابتكار الهادف. ونسعى إلى تحسين حياة 2.5 مليار شخص سنوياً بحلول عام2030، من بينهم 400 مليون في المجتمعات التي تعاني من نقص الخدمات. بصفتنا شركة تعمل في مجال التكنولوجيا، فإننا نسعى، إلى جانب أصحاب تراخيص علامتنا التجارية، للابتكار من أجل الإنسان انطلاقاً منإيماننا الراسخ بأن هناك دائماً طريقة لتحسين الحياة.
في فيليبس، نسعى إلى خلق قيمة طويلة الأمد لعملائنا ومساهمينا، مع الاضطلاع بالمسؤولية الواجبة تجاه كوكبنا ومجتمعنا، بالشراكة مع أصحاب المصلحة.
الابتكار لمواجهة التحديات الصحية العالمية
نعتز بإرثنا منالابتكارات الرائدة التي يمتد تاريخها إلى نحو 130 عاماً.نحرص على أن يظل الابتكار الهادف، الذي يركز على احتياجات عملائنا،المحور الرئيسي لأعمالنا.
~9%of sales invested in R&D in 2025
Transforming healthcare deliveryPhilips was named a Clarivate Top 100 Global Innovator ™ 13th year in a row.اقرأ المزيد
676Medtech patent applications with the European Patent Office in 2025
MedTech patent filingsPhilips was the #1 company with European Patent Office in 2025.اقرأ المزيد
~50%software/data science focus in R&D in 2025
Trust and innovation go hand in hand79% of healthcare professionals are optimistic that AI could improve patient outcomes, but trust in the technology must be earned – so how to do this?اقرأ المزيد
53,000patent rights
People- and patient-centric innovationWe focus on innovations in monitoring, interventional, imaging, enterprise informatics and personal health.اقرأ المزيد
مع ذلك، في قطاع متسارعكالقطاع التكنولوجي، نادراً ما يمكننا الابتكار بمعزل عن غيرنا، ما يحتم علينا،وبشكل متزايد، عقد الشراكات مع مقدمي الرعاية الصحية والشركات الناشئة والجامعات(خاصة المستشفيات الجامعية) وغيرها من المؤسسات.
بصفتنا شركة مسؤولة،فإننا نعمل بشكل يراعي الاستدامة ووفقاً لمعايير بيئية واجتماعية وحوكمة عالية . وسنواصل دمج الاستدامة بشكل أعمق في الطريقة التي نؤدي بها أعمالنا، سواء فيعملياتنا الخاصة أو خارجها، يداً بيد مع شركائنا.
يعتمد النجاح المستمر لشركتنا على شعور كل موظفبالتقدير والاحترام وتمكينه لكي يعمل بكامل قدراته.
يجمع هيكل إدارتنا بين القيادة المسؤولة والإشرافالمستقل
تركيزهاعلى أمر واحد: استحداث ابتكارات هادفة لتحسين صحة الناس ورفاههم
في فيليبس، نريد أن يتمتع الأشخاص بصحة جيدة وأن يعيشوا بشكل جيد وأنيستمتعوا بحياتهم. نحن شركة تكنولوجيا تهتم بالناس والكوكب.