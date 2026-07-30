Skip to main content
Professional healthcare
Select your preferred language
English
العربية
United Arab Emirates (English)
Change Country/Region
Products & Services
Inspiration
Support & Contact
Shop
Ultrasound
D2cwc Transducer
D2cwc Transducer
Doppler imaging transducer
Ultrasound
D2cwc Transducer
Doppler imaging transducer
Ultrasound
Learn more about the Philips D2cwc Doppler imaging transducer in the specification table below.
Contact sales
Doppler imaging technology
2 MHz frequency range
Specifications
Specifications
Technology
Doppler imaging
Frequency range
2 MHz
Array Type
Non-imaging
Modes
Dedicated 2 MHz continuous wave Doppler
Applications
Adult cardiology applications
Biopsy capable
No
Image Fusion Navigation capable
No
Disclaimer
Available in select countries. Please consult your Philips representative for further details.
Philips - D2cwc Doppler imaging transducer - Philips