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ثبات إضافي للمستخدمين
يسمح هذا الملحق للمرضى الذين يشكون من قبضة ضعيفة بتكييف الجزء العلوي من الجسم مع قبضة قوية. ومع تقليل نقاط الضغط، يمكن للمرضى المصابين بمشاكل عصبية والذين يشكون من قبضة ضعيفة، الاستمتاع بفوائد أجهزة صعود الدرج الرياضية ReCare.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ثبات إضافي للمستخدمين
يسمح هذا الملحق للمرضى الذين يشكون من قبضة ضعيفة بتكييف الجزء العلوي من الجسم مع قبضة قوية. ومع تقليل نقاط الضغط، يمكن للمرضى المصابين بمشاكل عصبية والذين يشكون من قبضة ضعيفة، الاستمتاع بفوائد أجهزة صعود الدرج الرياضية ReCare.
ثبات إضافي للمستخدمين
يسمح هذا الملحق للمرضى الذين يشكون من قبضة ضعيفة بتكييف الجزء العلوي من الجسم مع قبضة قوية. ومع تقليل نقاط الضغط، يمكن للمرضى المصابين بمشاكل عصبية والذين يشكون من قبضة ضعيفة، الاستمتاع بفوائد أجهزة صعود الدرج الرياضية ReCare.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ثبات إضافي للمستخدمين
يسمح هذا الملحق للمرضى الذين يشكون من قبضة ضعيفة بتكييف الجزء العلوي من الجسم مع قبضة قوية. ومع تقليل نقاط الضغط، يمكن للمرضى المصابين بمشاكل عصبية والذين يشكون من قبضة ضعيفة، الاستمتاع بفوائد أجهزة صعود الدرج الرياضية ReCare.
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