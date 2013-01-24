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ReCare الدراجة في الوضعية المستقيمة

PTE7000MU/37
التصنيف الإجمالي / 5
  • بناء القوة والتكييف للجزء السفلي من الجسم بناء القوة والتكييف للجزء السفلي من الجسم بناء القوة والتكييف للجزء السفلي من الجسم
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    ReCare الدراجة في الوضعية المستقيمة

    PTE7000MU/37

    بناء القوة والتكييف للجزء السفلي من الجسم

    يمكن للمرضى الاستمتاع بالمقعد الكبير والمبطّن مع إمكانية تحديد الوضعية الدقيقة لإجراء التمارين براحة تامة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأطباء السريريين مساعدة المستخدمين بشكل أفضل بفضل إعدادات الطول القابلة للضبط لذراع التدوير لإجراء نطاق حركات أصغر، وقياسات المكافئ الاستقلابي، وبيانات ممارسة التمارين الرياضية التي يمكن تنزيلها.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    ReCare الدراجة في الوضعية المستقيمة

    بناء القوة والتكييف للجزء السفلي من الجسم

    يمكن للمرضى الاستمتاع بالمقعد الكبير والمبطّن مع إمكانية تحديد الوضعية الدقيقة لإجراء التمارين براحة تامة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأطباء السريريين مساعدة المستخدمين بشكل أفضل بفضل إعدادات الطول القابلة للضبط لذراع التدوير لإجراء نطاق حركات أصغر، وقياسات المكافئ الاستقلابي، وبيانات ممارسة التمارين الرياضية التي يمكن تنزيلها.

    بناء القوة والتكييف للجزء السفلي من الجسم

    يمكن للمرضى الاستمتاع بالمقعد الكبير والمبطّن مع إمكانية تحديد الوضعية الدقيقة لإجراء التمارين براحة تامة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأطباء السريريين مساعدة المستخدمين بشكل أفضل بفضل إعدادات الطول القابلة للضبط لذراع التدوير لإجراء نطاق حركات أصغر، وقياسات المكافئ الاستقلابي، وبيانات ممارسة التمارين الرياضية التي يمكن تنزيلها.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    ReCare الدراجة في الوضعية المستقيمة

    بناء القوة والتكييف للجزء السفلي من الجسم

    يمكن للمرضى الاستمتاع بالمقعد الكبير والمبطّن مع إمكانية تحديد الوضعية الدقيقة لإجراء التمارين براحة تامة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأطباء السريريين مساعدة المستخدمين بشكل أفضل بفضل إعدادات الطول القابلة للضبط لذراع التدوير لإجراء نطاق حركات أصغر، وقياسات المكافئ الاستقلابي، وبيانات ممارسة التمارين الرياضية التي يمكن تنزيلها.

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      بناء القوة والتكييف للجزء السفلي من الجسم

      تصميم مريح

      تعرض وحدة التحكّم بيانات ممارسة التمارين الرياضية

      تعرض وحدة التحكّم بيانات ممارسة التمارين الرياضية

      تعرض وحدة التحكّم معلومات أداء المريض الأساسية في الوقت الحقيقي، كما يمكن بث بيانات المريض في الوقت نفسه. وتعرض النوافذ الوقت، والدورات في الدقيقة، والواط، والسعرات الحرارية، والمكافئ الاستقلابي، ومعدل ضربات القلب، والقوة.

      تتميّز وحدة التحكّم بشاشة سهلة القراءة

      تتميّز وحدة التحكّم بشاشة سهلة القراءة

      تسهّل نوافذ LED الساطعة والكبيرة على المستخدمين والأطباء السريريين مراقبة بيانات التمارين الرياضية المهمة بلمح البصر.

      ضبط طول ذراع التدوير لملاءمة نطاق الحركة

      ضبط طول ذراع التدوير لملاءمة نطاق الحركة

      لمساعدة المرضى الذين يشكون من صعوبة في الحركة أو من إصابات، يمكن تحريك الدواستَين على طول ذراع التدوير لملاءمة نطاق الحركة الصغير جدًا الذي يبلغ 15 درجة. وتوفر الدرجات الأصغر حركات دائرية أصغر في الجزء السفلي من الجسم، ليتمكّن المرضى من إكمال ضغطة كاملة بمقدار 360 درجة أثناء مرحلة إعادة التأهيل. وتتم فهرسة ذراعَي التدوير لتعقب مدى تحسّنك، ولتكرار دقيق.

      تتوفر تعديلات مرقمة للمقعد والدواستَين

      تتوفر تعديلات مرقمة للمقعد والدواستَين

      من خلال توثيق التعديلات المرقمة، يمكن للمرضى إعداد الدراجة بسرعة وسهولة بواسطة إعدادات ذراع التدوير ومسافة المقعد المفهرسة.

      ضبط المقعد إلى الأعلى، أو الأسفل، أو الأمام أو الخلف

      ضبط المقعد إلى الأعلى، أو الأسفل، أو الأمام أو الخلف

      لتوفير أفضل وضعية للجسم وأعلى مستوى من الراحة، يمكن ضبط المقعد عموديًا وأفقيًا كما يمكن تثبيته عبر مسامير قفل. بالإضافة إلى ذلك، تمت فهرسة الإعدادات لتوفير إعداد متّسق لكل تمرين رياضي.

      تقيس وحدة التحكّم إدخال القوة في الجانبَين الأيسر والأيمن

      يسمح برنامج التماثل للأطباء السريريين بقياس مدى تحسّن المرضى الذين يعملون على تقوية الساق الأضعف.

      المواصفات التقنية

      • التوافق

        الشهادات
        • CAN/CSA-C22.2 رقم ‎60601-1:14
        • ANSI/AAMI
        • ES60601-1:2005 وA2‏ (R2012) وA1
        • IEC 60601-1-2:2014
        • EN 60601-1-2:2015
        • IEC 60601-1:2015+A1:2012
        • EN 60601-1:2006
        • ‎+A1:2013، ‏‎+A12:2014
        • EN ISO 20957:2013
        • MDD 93/42/EEC الفئة Im،
        • NB: 0123

      • الحد الأقصى لوزن المستخدم

        رطل
        440
        كلغ
        200

      • الوزن الصافي

        رطل
        142.2
        كلغ
        65

      • الأبعاد الإجمالية

        بوصات
        47.7x25x55
        سم
        121x64x140

      • طاقة التيار المتردد

        فولت
        التيار المتردد 100-240 فولت

      • مجموعة نقل القدرة

        متينة
        • حزام مضلّع على شكل حرف V مع 8 أخاديد
        • مع دارات مضغوطة بنابض

      • CSAFE

        نعم
        -

      • نبض اليد

        نعم
        -

      • البرامج

        تتضمن
        • مخصص
        • مرتفَع
        • معدل ضربات القلب
        • ملفات تعريف الفواصل
        • تمارين السرعة الثابتة
          مقاومة مستندة إلى السرعة لأداء تمارين السرعة الثابتة (من 25 إلى 100 دورة في الدقيقة)
        • يدوي
        • هضبة
        • التماثل
        • VO2

      • المقاومة

        المستوى
        من 1 إلى 50
        النوع
        نظام المقاومة المغنطيسية

      • المقاومة عند البدء

        واط
        5

      • نطاق العمل

        واط
        من 5 إلى 750

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