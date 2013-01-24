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تقوية الركبتين والكاحلين من دون الضغط عليها
تحدد آلة 7.0 R ذات الوضعية الممدّدة المعيار لتوفير تمارين رياضية مريحة وفعالة في الوقت نفسه. يسمح المقعد الدوّار للمستخدمين بركوب الدراجة والنزول عنها بسهولة تامة. يمكن مساعدة المرضى لاتخاذ الوضعية المناسبة لإجراء التمارين.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تقوية الركبتين والكاحلين من دون الضغط عليها
تحدد آلة 7.0 R ذات الوضعية الممدّدة المعيار لتوفير تمارين رياضية مريحة وفعالة في الوقت نفسه. يسمح المقعد الدوّار للمستخدمين بركوب الدراجة والنزول عنها بسهولة تامة. يمكن مساعدة المرضى لاتخاذ الوضعية المناسبة لإجراء التمارين.
تقوية الركبتين والكاحلين من دون الضغط عليها
تحدد آلة 7.0 R ذات الوضعية الممدّدة المعيار لتوفير تمارين رياضية مريحة وفعالة في الوقت نفسه. يسمح المقعد الدوّار للمستخدمين بركوب الدراجة والنزول عنها بسهولة تامة. يمكن مساعدة المرضى لاتخاذ الوضعية المناسبة لإجراء التمارين.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تقوية الركبتين والكاحلين من دون الضغط عليها
تحدد آلة 7.0 R ذات الوضعية الممدّدة المعيار لتوفير تمارين رياضية مريحة وفعالة في الوقت نفسه. يسمح المقعد الدوّار للمستخدمين بركوب الدراجة والنزول عنها بسهولة تامة. يمكن مساعدة المرضى لاتخاذ الوضعية المناسبة لإجراء التمارين.
تسهّل نوافذ LED الساطعة والكبيرة على المرضى والأطباء السريريين عرض بيانات التمارين الرياضية المهمة بلمح البصر.
يمكن للمرضى توثيق إعداد دراجتهم باستخدام تعديلات ذراع التدوير ومسافة المقعد المفهرسة. وبواسطة الأرقام الموثقة، يمكنك إعادة ضبط وضعية هذه الميزات بسهولة لتلائم تمرينك الرياضي التالي أو جلسة إعادة التأهيل التالية.
يمكن للمرضى والأطباء السريريين رؤية معلومات الأداء الأساسية في الوقت الحقيقي بسرعة، كما تتوفر إمكانية بث بيانات المرضى في الوقت الحقيقي ليقوم الأطباء السريريون بتنزيلها. وتعرض النوافذ الوقت، والدورات في الدقيقة، والواط، والسعرات الحرارية، والمكافئ الاستقلابي، ومعدل ضربات القلب، والقوة.
لمساعدة المرضى الذين يشكون من صعوبة في الحركة أو من إصابات، يمكن تحريك الدواستَين على طول ذراع التدوير لملاءمة نطاق الحركة الصغير جدًا الذي يبلغ 15 درجة. وتوفر الدرجات الأصغر حركات دائرية أصغر في الجزء السفلي من الجسم، ليتمكّن المرضى من إكمال ضغطة كاملة بمقدار 360 درجة أثناء مرحلة إعادة التأهيل. وتتم فهرسة ذراعَي التدوير لتعقب مدى تحسّن المرضى، بالإضافة إلى التكرار الدقيق.
يتميّز المقعد المبطّن بمنحنيات محددة الشكل لتوفير أفضل مستوى من الثبات والراحة، ما يساعد الأشخاص الذين يشكون من قوة محدودة وهؤلاء الذين يحتاجون إلى المساعدة في تحسين وضعيتهم أثناء الجلوس. ويتحرك المقعد إلى الأمام والخلف لملاءمة الطول المختلف، ويمكن إمالته أيضًا ليلائم زوايا الورك المتعددة.
بالنسبة إلى المرضى الذين يشكون من عدم تماثل ويحتاجون إلى تقوية الساق الأضعف، يسمح برنامج التماثل للأطباء السريريين بالاحتفاظ بالسجلات وقياس تحسّن المرضى.
التوافق
الحد الأقصى لوزن المستخدم
الوزن الصافي
الأبعاد الإجمالية
طاقة التيار المتردد
مجموعة نقل القدرة
CSAFE
نبض اليد
البرامج
المقاومة
المقاومة عند البدء
نطاق العمل