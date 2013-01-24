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الارتقاء بالدراجات لتناسب جميع المستخدمين
أصبحت ممارسة التمارين بنطاق حركات أصغر ممكنًا على الدراجات، بفضل مجموعة ذراع التدوير القابلة للضبط. ويوفر هذا الملحق مستوى سلامة إضافيًا وإمكانية وصول أكبر للمستخدمين الذين يشكون من صعوبة في الحركة كما يساعد في تقليص الخوف من الألم.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
الارتقاء بالدراجات لتناسب جميع المستخدمين
أصبحت ممارسة التمارين بنطاق حركات أصغر ممكنًا على الدراجات، بفضل مجموعة ذراع التدوير القابلة للضبط. ويوفر هذا الملحق مستوى سلامة إضافيًا وإمكانية وصول أكبر للمستخدمين الذين يشكون من صعوبة في الحركة كما يساعد في تقليص الخوف من الألم.
الارتقاء بالدراجات لتناسب جميع المستخدمين
أصبحت ممارسة التمارين بنطاق حركات أصغر ممكنًا على الدراجات، بفضل مجموعة ذراع التدوير القابلة للضبط. ويوفر هذا الملحق مستوى سلامة إضافيًا وإمكانية وصول أكبر للمستخدمين الذين يشكون من صعوبة في الحركة كما يساعد في تقليص الخوف من الألم.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
الارتقاء بالدراجات لتناسب جميع المستخدمين
أصبحت ممارسة التمارين بنطاق حركات أصغر ممكنًا على الدراجات، بفضل مجموعة ذراع التدوير القابلة للضبط. ويوفر هذا الملحق مستوى سلامة إضافيًا وإمكانية وصول أكبر للمستخدمين الذين يشكون من صعوبة في الحركة كما يساعد في تقليص الخوف من الألم.
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