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Signage Solutions شاشة D-Line

55BDL4150D/00
التصنيف الإجمالي / 5
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    Signage Solutions شاشة D-Line

    55BDL4150D/00

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    اجعل محتواك محطّ الأنظار مع شاشة D-Line الاحترافية بدقة 4K UHD من Philips. تضمن جودة الصور الممتازة من Philips تزويدك بألوان واقعية وتباين شديد. يمكنك عرض المحتوى من مصادر متعددة على شاشة واحدة بسهولة تامة.

    Signage Solutions شاشة D-Line

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    اجعل محتواك محطّ الأنظار مع شاشة D-Line الاحترافية بدقة 4K UHD من Philips. تضمن جودة الصور الممتازة من Philips تزويدك بألوان واقعية وتباين شديد. يمكنك عرض المحتوى من مصادر متعددة على شاشة واحدة بسهولة تامة.

    اعرض المزيد من المحتوى

    اجعل محتواك محطّ الأنظار مع شاشة D-Line الاحترافية بدقة 4K UHD من Philips. تضمن جودة الصور الممتازة من Philips تزويدك بألوان واقعية وتباين شديد. يمكنك عرض المحتوى من مصادر متعددة على شاشة واحدة بسهولة تامة.

    Signage Solutions شاشة D-Line

    اعرض المزيد من المحتوى

    اجعل محتواك محطّ الأنظار مع شاشة D-Line الاحترافية بدقة 4K UHD من Philips. تضمن جودة الصور الممتازة من Philips تزويدك بألوان واقعية وتباين شديد. يمكنك عرض المحتوى من مصادر متعددة على شاشة واحدة بسهولة تامة.

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      شاشة ذكية وسريعة مشغَّلة على مدار الساعة.

      • 55 بوصة
      • مشغّل بواسطة نظام Android
      • 500 شمعة/متر مربع
      التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

      التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

      شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.

      CMND & Create. قم بإنشاء محتوياتك الخاصة وشغّلها

      CMND & Create. قم بإنشاء محتوياتك الخاصة وشغّلها

      تحكّم بمحتوياتك مع CMND & Create. فبفضل واجهة بميزة السحب والإفلات، أصبح من السهل نشر محتوياتك الخاصة، سواء أكنت ترغب في نشر المكونات المميّزة اليومية، أم معلومات خاصة بالشركة تحمل العلامة التجارية. كذلك، تضمن النماذج المحمّلة مسبقًا والتطبيقات المصغّرة والمضمّنة عرض الصور الثابتة والنصوص ومقاطع الفيديو التي تريدها وتشغيلها على الفور.

      تضمن ميزة FailOver تشغيل المحتوى باستمرار

      تضمن ميزة FailOver تشغيل المحتوى باستمرار

      وداعًا للشاشة الفارغة، بدءًا من غرفة الانتظار ووصولاً إلى غرفة الاجتماع. تسمح ميزة FailOver لشاشة Philips الاحترافية بالتبديل تلقائيًا بين الإدخالات الأساسية والثانوية، لضمان تشغيل المحتوى حتى لو توقفّ المصدر الأساسي عن التشغيل. ما عليك سوى تحديد قائمة بالإدخالات البديلة للحرص على استمرارية أعمالك.

      QuadViewer. شغّل إشارات من أربعة مصادر على شاشة واحدة.

      QuadViewer. شغّل إشارات من أربعة مصادر على شاشة واحدة.

      حوّل شاشة Philips احترافية واحدة إلى جدار فيديو مقاس 2x2 بدون إطار خارجي. فمن خلال توصيل أربعة مصادر مستقلّة، يمكنك تشغيل قنوات متعددة معاً بسهولة تامة. وما عليك سوى أن تحدد للشاشة المنطقة والمحتوى الذي ستشغّله. تعتبر هذه الشاشة مثالية لغرف التحكّم بالبث، حيث يجب أن يكون البث من كاميرات متعددة واضحًا بالكامل.

      متصفّح HTML5 مضمّن. شغّل المحتويات عبر الإنترنت وتحكّم بها

      متصفّح HTML5 مضمّن. شغّل المحتويات عبر الإنترنت وتحكّم بها

      Android 7. معالج Android مخصص

      تحكّم بشاشة Philips الاحترافية من خلال اتصال بالإنترنت. يسمح لك نظام التشغيل Android المضمّن (SoC) بتثبيت تطبيقات Android الأصلية والتطبيقات عبر الويب مباشرةً على الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، تسهّل أداة الجدولة المضمّنة تشغيل التطبيقات والمحتويات بالاستناد إلى الوقت في اليوم أو بحسب المستخدم.

      CMND & Deploy. قم بتثبيت التطبيقات وتشغيلها عن بُعد

      أصبح بإمكانك تثبيت أي تطبيق وتشغيله بسرعة، حتى عندما لا تكون متواجدًا في الموقع وتعمل عن بُعد. تسمح لك ميزة CMND & Deploy بإضافة تطبيقاتك الخاصة وتحديثها بالإضافة إلى تطبيقات من متجر App store الخاص بشاشة Philips الاحترافية. ما عليك سوى مسح رمز QR وتسجيل دخولك إلى المتجر، والنقر فوق التطبيق الذي تريد تثبيته، فيتم تنزيله وتشغيله تلقائيًا.

      فتحة mPCIe مضمّنة لوحدة 4G/LTE اختيارية

      يمكنك توصيل وحدات 4G/LTE بسهولة بشاشة Philips الاحترافية. تسمح فتحة mPCIe المضمّنة لشاشتك بالتواصل مع أجهزة أخرى تتشارك الاتصال اللاسلكي نفسه. وهي ميزة قيّمة جدًا إذا كنت تركّب شاشات في مواقع مثل المصارف أو المباني الحكومية، حيث لا يمكنك الوصول إلى الشبكة المحلية.

      دليل التشغيل لمحتويات Android. كن على اطّلاع حول المحتوى الذي يتم تشغيله

      تأكّد من أن شاشة Philips الاحترافية المشغّلة بواسطة Android تعرض المحتوى المناسب، حتى عندما لا تكون متواجدًا. عند تشغيل المحتوى عبر مشغّل الوسائط المضمّن، يمكنك إعداد شاشتك لأخذ لقطات شاشة تلقائيًا في فترات زمنية منتظمة. ويتم تخزين لقطات الشاشة هذه في ذاكرة الشاشة الداخلية كما يمكنك اختيار تلقيها عبر البريد الإلكتروني.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        54,6  بوصة
        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        138,7  سم
        دقة اللوحة
        3840 x‏ 2160
        الدقة المثلى
        3840‏ × 2160 @ 60 هرتز
        السطوع
        500  cd/m²
        نسبة التباين (نموذجي)
        1100:1
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        8,0  ملي ث
        دقة البكسل
        0,315 [مم] × 0,315 [مم]
        ألوان الشاشة
        1.07 مليار
        زاوية العرض (أفقية)
        178  درجة
        زاوية العرض (عمودية)
        178  درجة
        نظام التشغيل
        Android 7.1.2

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الفيديو
        • DVI-D
        • VGA ‏(D-Sub تناظري)
        • DisplayPort (1,2)‎‏‎
        • HDMI 2.0 (عدد 3)
        إخراج الفيديو
        DisplayPort 1.2 (عدد 1)
        إدخال الصوت
        مقبس مقاس 3,5 مم
        إخراج الصوت
        • SPDIF
        • وصلة مقاس 3.5 ملم
        • وصلة مكبر الصوت
        توصيلات أخرى
        • Micro USB (x1)‎ ‏(OTG)
        • USB 2.0
        • USB 3.0
        • mPCIe
        تحكم خارجي
        • RJ45
        • مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
        • مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم

      • دقة الشاشة المعتمدة

        تنسيقات الكمبيوتر
        • 4096‏ × 2160، 24 هرتز
        • 3840‏ × 2160، 24، 25، 30، 60 هرتز
        • 1920‏ × 1200، 60 هرتز
        • 1920‏ × 1080، 60 هرتز
        • 1680‏ × 1050، 60 هرتز
        • 1600‏ × 1200، 60 هرتز
        • ‎1600 x 900‏، 60 هرتز
        • 1440‏ × 1050، 60 هرتز
        • 1440 ‏× 900،‏ 60‏، 75 هرتز
        • 1400 ‏× 1050،‏60‏، 75 هرتز
        • 1366‏ × 768، 60 هرتز
        • 1360‏ × 768، 60 هرتز
        • 1280‏x‏1024،‏ 60، 67، 75 هرتز
        • 1280 x ‏960، 60 هرتز
        • 1280‏ × 800، 60، ‏75 هرتز
        • 1280‏ × 768، ‏60 هرتز، 75 هرتز
        • 1280‏ × 720، 60،‏ 70 هرتز
        • 1024‏x‏768، ‏60، 70 هرتز
        • 1152‏ × 900، ‏66 هرتز
        • 1152 ‏× 864،‏ 60‏، 70، 75 هرتز
        • 960‏x‏720، ‏75 هرتز
        • 848‏ × 480، 60 هرتز
        • 832‏ × 624، ‏75 هرتز
        • 800‏×600،‏ 56‏، 60‏، 72‏ ، 75 هرتز
        • 720 x ‏400، 70 هرتز
        • 640‏×480،‏ 60‏، 67‏، 72‏، 75 هرتز
        • 640‏ × 350، 70 هرتز
        تنسيقات الفيديو
        • 4K ‏x ‏2K، ‏50، 60 هرتز
        • 1080 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 1080 بوصة،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 720 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 576 بكسل،‏ 50 هرتز
        • 576 بوصة،‏ 50 هرتز
        • 480 بكسل،‏ 60 هرتز
        • 480 بوصة،‏ 60 هرتز

      • الأبعاد

        تعيين العرض
        10,41  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        10,41  ملليمترًا
        تعيين العمق
        64,4 مم (تركيب على الحائط) / 69,6 مم (مسكة)  ملليمترًا
        تعيين العرض (بوصة)
        10,41  بوصة
        تعيين الارتفاع (بوصة)
        10,41  بوصة
        تعيين العمق (بوصة)
        2,54 بوصة (تركيب على الحائط) / 2,74 بوصة (مسكة)  بوصة
        عرض الإطار الخارجي
        12,2 مم (الجهة العلوية)؛ 12,7 مم(الجهة اليسرى/اليمنى)؛ 15,8 مم (الجهة السفلية)
        وزن المنتج (لِبرة)
        10,41  رطل
        وزن المنتج
        25  كلغ
        دعامة التثبيت VESA
        400 x ‏400 مم، M6

      • الراحة

        الوضعية
        • أفقي
        • عمودي
        مصفوفة متجانبة
        لغاية 10‏ × 15
        التحكم بلوحة المفاتيح
        • مخفية
        • قابلة للإقفال
        التوصيل الحلقي للإشارة
        • توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
        • DisplayPort
        قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
        • RJ45
        • RS232
        وظائف حفظ الشاشة
        نقل البكسل، سطوع منخفض

      • الطاقة

        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        0.5 واط
        مأخذ كهربائي رئيسي
        100 ~ 240 فولت للتيار المتردد، 50 ~ 60 هرتز
        استهلاك الطاقة (نموذجي)
        150  واط
        الاستهلاك (الحد الأقصى)
        211 واط

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        0 ~ 40  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        -20 ~ 60  درجة مئوية
        الارتفاع
        0 ~ 3000 م
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        50,000  ساعة (ساعات)
        نطاق الرطوبة (عند التشغيل) [رطوبة نسبية]
        20 ~ 80% (من دون تكثيف)
        نطاق الرطوبة (عند التخزين) [رطوبة نسبية]
        5 ~ 95% (من دون تكثيف)

      • الصوت

        مكبرات صوت مضمّنة
        2 × 10 واط (RMS)

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
        • دليل البدء السريع
        • كبل RS232
        • سلك طاقة التيار المتناوب
        الحامل
        BM05922(اختياري)
        الملحقات المضمّنة
        • برغي M2 (عدد 2)
        • برغي M3 (عدد 1)
        • شعار Philips ‏(x1)
        • كبل سلسلة تعاقبية RS232 ‏(1,8 م)
        • غطاء بطاقة SD (عدد 1)
        • هوائي ثنائي القطب (عدد 2)
        • كبل مع مستشعر بالأشعة تحت الحمراء (1,8 م)

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تشغيل صوت USB
        • AAC
        • M4A
        • WMA
        • MP3
        تشغيل صور USB
        • BMP
        • JPEG
        • JPG
        • PNG
        تشغيل فيديو USB
        • AVI
        • DAT
        • FLV
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • TS
        • VOB

      • متفرقات

        لغات العرض على الشاشة
        • الإنكليزية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • الأسبانية
        • البولندية
        • التركية
        • الروسية
        • الإيطالية
        • الصينية المبسطة
        • الصينية التقليدية
        • العربية
        • اليابانية
        • الدانماركية
        • الهولندية
        • الفنلندية
        • النرويجية
        • البرتغالية
        • السويدية
        الموافقات التنظيمية
        • CE
        • UL/cUL
        • RoHS
        • BSMI
        • CB
        • وحدة الاتصال
        • EnergyStar 8.0
        • FCC، الفئة أ
        • PSB
        • EMC
        • EMF
        • VCCI
        • J-Moss
        • PSE
        الكفالة
        ضمان لمدة 3 سنوات

      • مشغّل داخلي

        CPU
        • ثنائي النواة، Cortex-A72 على 2 جيجاهرتز
        • رباعي النواة، Cortex-A53، ‏1,5 جيجاهرتز
        • RK3399
        GPU
        ARM Mali-T860 MP4
        الذاكرة
        DDR3 سعة 4 جيجابايت
        التخزين
        EMMC سعة 16 جيجابايت
        Wifi
        • 2T2R
        • ‎802.11 ac/a/b/g/n
        • WCT07R2201

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
      • دليل البدء السريع
      • كبل RS232
      • سلك طاقة التيار المتناوب

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