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Signage Solutions شاشة H-Line

55BDL3202H/00
التصنيف الإجمالي / 5
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    Signage Solutions شاشة H-Line

    55BDL3202H/00

    الفت الأنظار

    اعرض محتوياتك على مدار الساعة مع الشاشة الاحترافية H-Line من Philips بدقة Full HD وسطوع مرتفع. فهي تتميّز بمستوى نقاوة وتباين مذهل، ما يجعلها الحل المثالي لواجهات العرض والأماكن الساطعة؛ بدءًا من المتاحف ووصولاً إلى متاجر البيع بالتجزئة.

    Signage Solutions شاشة H-Line

    الفت الأنظار

    اعرض محتوياتك على مدار الساعة مع الشاشة الاحترافية H-Line من Philips بدقة Full HD وسطوع مرتفع. فهي تتميّز بمستوى نقاوة وتباين مذهل، ما يجعلها الحل المثالي لواجهات العرض والأماكن الساطعة؛ بدءًا من المتاحف ووصولاً إلى متاجر البيع بالتجزئة.

    الفت الأنظار

    اعرض محتوياتك على مدار الساعة مع الشاشة الاحترافية H-Line من Philips بدقة Full HD وسطوع مرتفع. فهي تتميّز بمستوى نقاوة وتباين مذهل، ما يجعلها الحل المثالي لواجهات العرض والأماكن الساطعة؛ بدءًا من المتاحف ووصولاً إلى متاجر البيع بالتجزئة.

    Signage Solutions شاشة H-Line

    الفت الأنظار

    اعرض محتوياتك على مدار الساعة مع الشاشة الاحترافية H-Line من Philips بدقة Full HD وسطوع مرتفع. فهي تتميّز بمستوى نقاوة وتباين مذهل، ما يجعلها الحل المثالي لواجهات العرض والأماكن الساطعة؛ بدءًا من المتاحف ووصولاً إلى متاجر البيع بالتجزئة.

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      الفت الأنظار

      شاشة 24/7 بمستوى سطوع مرتفع

      • 55 بوصة
      • 2500 شمعة بالمتر المربع
      • تقنية Full HD
      التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

      التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

      شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.

      CMND & Create. قم بإنشاء محتوياتك الخاصة وشغّلها

      CMND & Create. قم بإنشاء محتوياتك الخاصة وشغّلها

      تحكّم بمحتوياتك مع CMND & Create. فبفضل واجهة بميزة السحب والإفلات، أصبح من السهل نشر محتوياتك الخاصة، سواء أكنت ترغب في نشر المكونات المميّزة اليومية، أم معلومات خاصة بالشركة تحمل العلامة التجارية. كذلك، تضمن النماذج المحمّلة مسبقًا والتطبيقات المصغّرة والمضمّنة عرض الصور الثابتة والنصوص ومقاطع الفيديو التي تريدها وتشغيلها على الفور.

      تضمن ميزة FailOver تشغيل المحتوى باستمرار

      تضمن ميزة FailOver تشغيل المحتوى باستمرار

      وداعًا للشاشة الفارغة، بدءًا من غرفة الانتظار ووصولاً إلى غرفة الاجتماع. تسمح ميزة FailOver لشاشة Philips الاحترافية بالتبديل تلقائيًا بين الإدخالات الأساسية والثانوية، لضمان تشغيل المحتوى حتى لو توقفّ المصدر الأساسي عن التشغيل. ما عليك سوى تحديد قائمة بالإدخالات البديلة للحرص على استمرارية أعمالك.

      تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي من دون الحاجة إلى كبلات

      تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي من دون الحاجة إلى كبلات

      قم بتضمين كمبيوتر شخصي بقوة كاملة أو وحدة CRD50 مشغّلة بواسطة Android مباشرةً في شاشة Philips الاحترافية. تحتوي فتحة OPS على كل التوصيلات الضرورية لتشغيل الأداة التي يتم إدخالها عبر الفتحة، بما في ذلك مأخذ الطاقة.

      عزز طاقة المعالجة في Android مع وحدة CRD50 اختيارية

      زوّد شاشة Philips الاحترافية بنظام على شريحة (SoC) من Android. تشكّل وحدة CRD50 الاختيارية جهاز OPS يمكّن قوة المعالجة في Android من دون الحاجة إلى كبلات. فيكفي أن تضع الوحدة في فتحة OPS التي تحتوي على كل التوصيلات الضرورية لتشغيلها (بما فيها مأخذ الطاقة).

      إدارة النظام عن بُعد من خلال CMND

      تحكّم بشبكة شاشات Philips الاحترافية. تسمح لك ميزة CMND بالتحكم والتحديث والصيانة واللعب عبر واجهة واحدة سهلة الاستخدام. استمتع بتحكّم شامل، بدءًا من التثبيت ووصولاً إلى عمليات التشغيل اليومية.

      سطوع مرتفع (2500 شمعة/م2). مناسبة للاستخدام في الأماكن شبه الخارجية

      فليكن تأثيرك مدوٍّ في الأماكن الساطعة أو شبه الخارجية. تتميّز هذه الشاشة بسطوع مرتفع يبلغ 2500 شمعة/م2، وهي توفر صورًا رائعة في المناطق التي تكون عرضة للإضاءة المحيطة العالية. مثالية لواجهات العرض وأماكن المعلومات العامة.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        54,6  بوصة
        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        138,7  سم
        الدقة المثلى
        1920‏ × 1080 @ 60 هرتز
        السطوع
        2500  cd/m²
        نسبة التباين (نموذجي)
        5000:1
        معدل التباين الديناميكي
        500,000:1
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        6  ملي ث
        دقة البكسل
        0.63 x‏ 0.63 ملم
        ألوان الشاشة
        16,7 ملايين (8 بت)
        زاوية العرض (أفقية)
        178  درجة
        زاوية العرض (عمودية)
        178  درجة
        دقة اللوحة
        1920x1080 بكسل

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الفيديو
        • مركّب (المكوّن المشترك Y)
        • Display Port1.2 (عدد 1)
        • DVI - D (عدد 1)
        • HDMI 1.4 ‏(عدد 2)
        • VGA ‏(D-Sub تناظري) (عدد 1)
        • مكوّن BNC (عدد 3)
        إخراج الفيديو
        • DisplayPort 1.2 (عدد 1)
        • DVI-I (عدد 1)
        إدخال الصوت
        • مقبس مقاس 3,5 مم
        • الصوت اليسار/اليمين (RCA)
        إخراج الصوت
        الصوت اليسار/اليمين (RCA)
        تحكم خارجي
        • مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
        • RJ45
        • مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم
        توصيلات أخرى
        • OPS
        • USB

      • الأبعاد

        عرض الإطار الخارجي
        15,80 مم (إطار خارجي متساوٍ)
        تعيين العرض
        1243,2  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        714,0  ملليمترًا
        تعيين العمق
        137,9  ملليمترًا
        تعيين العرض (بوصة)
        48,9  بوصة
        تعيين الارتفاع (بوصة)
        28,1  بوصة
        تعيين العمق (بوصة)
        5,43  بوصة
        دعامة التثبيت VESA
        400 x ‏400 مم، M6
        وزن المنتج
        32,2  كلغ
        وزن المنتج (لِبرة)
        70,99  رطل
        ارتفاع الإدخال الذكي
        200  ملليمترًا
        عرض الإدخال الذكي
        100  ملليمترًا
        دعامة الإدخال الذكي
        100 x‏ 100 مم، 100 x‏ 200 مم

      • الراحة

        الوضعية
        • أفقي
        • عمودي
        قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
        • RS232
        • HDMI (سلك واحد)
        • LAN ‏(RJ45)
        التوصيل الحلقي للإشارة
        • RS232
        • توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
        • DisplayPort
        • RJ45
        وظائف توفير استهلاك الطاقة
        الطاقة الذكية
        إشارة التحكم عن بعد
        قابلة للإقفال
        التحكم بلوحة المفاتيح
        • مخفية
        • قابلة للإقفال
        سهولة التثبيت
        • الإدخال الذكي
        • مقابض الحمل
        تسهيلات أخرى
        مقابض الحمل
        وظائف حفظ الشاشة
        نقل البكسل، مستوى سطوع منخفض
        أداء الصورة
        تحكم متقدم في الألوان

      • الطاقة

        استهلاك الطاقة (نموذجي)
        280  واط
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0.5 واط
        الاستهلاك (الحد الأقصى)
        508 واط

      • الصوت

        مكبرات صوت مضمّنة
        2 × 10 واط (RMS)

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        0 ~ 40  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        -20 ~ 60  درجة مئوية
        الرطوبة النسبية
        20 ~ 80 (عند التشغيل)، 5 - 95% (عند التخزين)  %
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        50,000  ساعة (ساعات)
        الارتفاع
        0 ~ 3000 م

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • سلك طاقة التيار المتناوب
        • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
        • دليل البدء السريع
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • كبل RS232
        الملحقات المضمّنة
        • كبل سلسلة تعاقبية RS232
        • مجموعة محاذاة الأطراف (1) - قطعة واحدة
        • مجموعة محاذاة الأطراف (2) - قطعتان
        • شعار Philips
        • برغي ملولب إبهامي (8 قطع)

      • متفرقات

        لغات العرض على الشاشة
        • الإنكليزية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • الإيطالية
        • البولندية
        • الروسية
        • الأسبانية
        • التركية
        • الصينية المبسطة
        • الصينية التقليدية
        • العربية
        • اليابانية
        • البرتغالية
        • الهولندية
        الموافقات التنظيمية
        • CB
        • CE
        • UL/cUL
        • EAC
        • EMF
        • FCC، الفئة أ
        • PSB
        • PSE
        • VCCI
        الكفالة
        ضمان لمدة 3 سنوات

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تشغيل صوت USB
        • AAC
        • LPCM
        • M4A
        • MP3
        • WMA
        تشغيل صور USB
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • PNG
        تشغيل فيديو USB
        • ISM
        • M2TS
        • M4V
        • Manifest
        • MK3D
        • MKV
        • MP4
        • MPD
        • MPEG
        • MPG
        • MTS
        • TS
        • TTS
        • VOB

      • دقة الشاشة المعتمدة

        تنسيقات الكمبيوتر
        • 1024 ‏× 768،‏ 60‏، 75 هرتز
        • 1280‏ × 1024، 60 هرتز
        • 1280‏ × 768، 60 هرتز
        • 1280‏ × 800، 60 هرتز
        • 1360‏ × 768، 60 هرتز
        • 1600‏ × 1200، 60 هرتز
        • 1920‏ × 1080، 60 هرتز
        • 640 ‏× 480،‏ 60‏، 72‏، 75 هرتز
        • 720 x ‏400، 70 هرتز
        • 800 ‏× 600،‏ 60‏، 75 هرتز
        تنسيقات الفيديو
        • 1080 بوصة،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 1080 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 480 بوصة،‏ 60 هرتز
        • 480 بكسل،‏ 60 هرتز
        • 576 بوصة،‏ 50 هرتز
        • 576 بكسل،‏ 50 هرتز
        • 720 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • سلك طاقة التيار المتناوب
      • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
      • دليل البدء السريع
      • جهاز تحكم عن بُعد
      • كبل RS232

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