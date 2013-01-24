الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

شاشة متعددة اللمس

43BDL4051T/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • اخطف أنظارهم اخطف أنظارهم اخطف أنظارهم
    -{discount-value}

    شاشة متعددة اللمس

    43BDL4051T/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    اخطف أنظارهم

    غزِّ روح التعاون وقدّم المعلومات. تتميّز هذه الشاشة الاحترافية من Philips بدقة Full HD، وهي متعددة اللمس وعالية الاستجابة، ما يجعلها مثالية للتطبيقات المتعددة اللمس والمتعددة المستخدمين، بدءًا من وسائل الاستدلال المكاني ووصولاً إلى العروض التقديمية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنشيط 10 نقاط لمس في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات

    شاشة متعددة اللمس

    اخطف أنظارهم

    غزِّ روح التعاون وقدّم المعلومات. تتميّز هذه الشاشة الاحترافية من Philips بدقة Full HD، وهي متعددة اللمس وعالية الاستجابة، ما يجعلها مثالية للتطبيقات المتعددة اللمس والمتعددة المستخدمين، بدءًا من وسائل الاستدلال المكاني ووصولاً إلى العروض التقديمية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنشيط 10 نقاط لمس في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات

    اخطف أنظارهم

    غزِّ روح التعاون وقدّم المعلومات. تتميّز هذه الشاشة الاحترافية من Philips بدقة Full HD، وهي متعددة اللمس وعالية الاستجابة، ما يجعلها مثالية للتطبيقات المتعددة اللمس والمتعددة المستخدمين، بدءًا من وسائل الاستدلال المكاني ووصولاً إلى العروض التقديمية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنشيط 10 نقاط لمس في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات

    شاشة متعددة اللمس

    اخطف أنظارهم

    غزِّ روح التعاون وقدّم المعلومات. تتميّز هذه الشاشة الاحترافية من Philips بدقة Full HD، وهي متعددة اللمس وعالية الاستجابة، ما يجعلها مثالية للتطبيقات المتعددة اللمس والمتعددة المستخدمين، بدءًا من وسائل الاستدلال المكاني ووصولاً إلى العروض التقديمية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنشيط 10 نقاط لمس في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل multi-touch-series

      اخطف أنظارهم

      شاشة متعددة اللمس في 10 نقاط.

      • 43 بوصة
      • مشغّل بواسطة نظام Android
      • تعمل باللمس المتعدد
      التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

      التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

      شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.

      CMND & Create. قم بإنشاء محتوياتك الخاصة وشغّلها

      CMND & Create. قم بإنشاء محتوياتك الخاصة وشغّلها

      تحكّم بمحتوياتك مع CMND & Create. فبفضل واجهة بميزة السحب والإفلات، أصبح من السهل نشر محتوياتك الخاصة، سواء أكنت ترغب في نشر المكونات المميّزة اليومية، أم معلومات خاصة بالشركة تحمل العلامة التجارية. كذلك، تضمن النماذج المحمّلة مسبقًا والتطبيقات المصغّرة والمضمّنة عرض الصور الثابتة والنصوص ومقاطع الفيديو التي تريدها وتشغيلها على الفور.

      تضمن ميزة FailOver تشغيل المحتوى باستمرار

      تضمن ميزة FailOver تشغيل المحتوى باستمرار

      وداعًا للشاشة الفارغة، بدءًا من غرفة الانتظار ووصولاً إلى غرفة الاجتماع. تسمح ميزة FailOver لشاشة Philips الاحترافية بالتبديل تلقائيًا بين الإدخالات الأساسية والثانوية، لضمان تشغيل المحتوى حتى لو توقفّ المصدر الأساسي عن التشغيل. ما عليك سوى تحديد قائمة بالإدخالات البديلة للحرص على استمرارية أعمالك.

      معالج SoC مشغّل بواسطة Android. تطبيقات أصلية وتطبيقات على ويب

      تحكّم بشاشتك من خلال اتصال بالإنترنت. تم تحسين شاشات Philips الاحترافية المشغّلة بواسطة Android لتشغيل تطبيقات Android الأصلية، ويمكنك أيضًا تثبيت تطبيقات الويب مباشرة على الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يضمن نظام التشغيل الجديد Android الحفاظ على أمان البرنامج وبقائه على أحدث المواصفات لمدة أطول.

      CMND & Deploy. قم بتثبيت التطبيقات وتشغيلها عن بُعد

      أصبح بإمكانك تثبيت أي تطبيق وتشغيله بسرعة، حتى عندما لا تكون متواجدًا في الموقع وتعمل عن بُعد. تسمح لك ميزة CMND & Deploy بإضافة تطبيقاتك الخاصة وتحديثها بالإضافة إلى تطبيقات من متجر App store الخاص بشاشة Philips الاحترافية. ما عليك سوى مسح رمز QR وتسجيل دخولك إلى المتجر، والنقر فوق التطبيق الذي تريد تثبيته، فيتم تنزيله وتشغيله تلقائيًا.

      الذاكرة الداخلية. قم بتحميل المحتوى لتشغيله على الفور

      يمكنك حفظ المحتويات وتشغيلها بدون الحاجة إلى مشغّل خارجي ثابت. تأتي شاشة Philips الاحترافية مزوّدة بذاكرة داخلية تسمح لك بتحميل الوسائط إلى الشاشة لتشغيلها على الفور. كذلك، تعمل الذاكرة الداخلية أيضًا كذاكرة تخزين مؤقت لبث المحتويات عبر الإنترنت.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        108,0  سم
        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        42.5  بوصة
        دقة اللوحة
        1920x1080 بكسل
        الدقة المثلى
        1920‏ × 1080 @ 60 هرتز
        السطوع
        450  cd/m²
        نسبة التباين (نموذجي)
        1100:1
        معدل التباين الديناميكي
        500,000:1
        معالجة السطح
        غطاء مانع للتوهج
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        12  ملي ث
        دقة البكسل
        0.49 x‏ 0.49 ملم
        ألوان الشاشة
        16,7 ملايين
        زاوية العرض (أفقية)
        178  درجة
        زاوية العرض (عمودية)
        178  درجة
        تحسين الصورة
        • 3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
        • فلتر مشطي ثلاثي الأبعاد
        • تعويض الحركة، إلغاء التشابك
        • مسح تدريجي
        • إلغاء التشابك بين 3D MA
        • تحسين التباين الديناميكي
        تقنية اللوحة
        IPS

      • التفاعل

        تقنية اللمس المتعدد
        لمس بتقنية الأشعة تحت الحمراء
        نقاط اللمس
        10 نقاط لمس متزامنة
        توصيل وتشغيل
        متوافقة مع HID
        زجاج واقٍ
        • زجاج مقوّى للسلامة بحجم 5 مم
        • مانع للتوهج
        • مانع للانعكاس

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الفيديو
        • DisplayPort (1,2)‎‏‎
        • HDMI (x2)‎
        • DVI-D
        • USB
        • VGA (عبر DVI)
        إخراج الفيديو
        • DisplayPort
        • DVI-I
        • VGA (عبر DVI-D)
        إدخال الصوت
        • الصوت اليسار/اليمين (RCA)
        • مقبس مقاس 3,5 مم
        إخراج الصوت
        • الصوت اليسار/اليمين (RCA)
        • وصلة مكبر الصوت الخارجي
        تحكم خارجي
        • RJ45
        • مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم
        • مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
        توصيلات أخرى
        • بطاقة SD صغيرة
        • جهاز USB صغيرة
        • mPCIe
        • مقبس طاقة USB ‏(5 فولت و2 أمبير)
        • USB

      • دقة الشاشة المعتمدة

        تنسيقات الكمبيوتر
        • 640‏×480،‏ 60‏، 67‏، 72‏، 75 هرتز
        • 800‏×600،‏ 56‏، 60‏، 72‏ ، 75 هرتز
        • 1024‏ × 768، 60 هرتز
        • 1280‏ × 768، 60 هرتز
        • 1280‏ × 800، 60 هرتز
        • 1280‏ × 1024، 60 هرتز
        • 1360‏ × 768، 60 هرتز
        • 1366‏ × 768، 60 هرتز
        • 1440‏ × 900، 60 هرتز
        • 1600‏ × 1200، 60 هرتز
        • 1920‏ × 1080، 60 هرتز
        • 1920‏ × 1200، 60 هرتز
        تنسيقات الفيديو
        • 480 بوصة،‏ 60 هرتز
        • 480 بكسل،‏ 60 هرتز
        • 576 بكسل،‏ 50 هرتز
        • 576 بوصة،‏ 50 هرتز
        • 720 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 1080 بوصة،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 1080 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز

      • الراحة

        الوضعية
        • أفقي (24/7)
        • عمودي (24/7)
        التوصيل الحلقي للإشارة
        • RS232
        • VGA
        • توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
        • DisplayPort
        • DVI
        قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
        • RS232
        • RJ45
        • سلك واحد (HDMI-CEC)
        • HDMI (سلك واحد)
        أداء الصورة
        تحكم متقدم في الألوان
        صورة داخل صورة
        PIP
        وظائف حفظ الشاشة
        نقل البكسل، مستوى سطوع منخفض
        التحكم بلوحة المفاتيح
        • مخفية
        • قابلة للإقفال
        إشارة التحكم عن بعد
        قابلة للإقفال
        وظائف توفير استهلاك الطاقة
        الطاقة الذكية
        تسهيلات أخرى
        مقابض الحمل
        الذاكرة
        EMMC سعة 16 جيجابايت

      • الأبعاد

        تعيين العرض
        1002.6  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        590.8  ملليمترًا
        تعيين العمق
        91.4  ملليمترًا
        تعيين العرض (بوصة)
        39.47  بوصة
        تعيين الارتفاع (بوصة)
        23.26  بوصة
        تعيين العمق (بوصة)
        3.60  بوصة
        وزن المنتج
        19.4  كلغ
        وزن المنتج (لِبرة)
        42.77  رطل
        عرض الإطار الخارجي
        29.2 مم
        دعامة التثبيت VESA
        400 x ‏400 مم، M6

      • الصوت

        مكبرات صوت مضمّنة
        2 × 10 واط

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        5 ~ 40  درجة مئوية
        الرطوبة النسبية
        20 ~ 80  %
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        50,000  ساعة (ساعات)
        الارتفاع
        0 ~ 3000 م
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        -20 ~ 60  درجة مئوية

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        100 ~ 240 فولت تقريبًا للتيار المتردد، 50/60 هرتز
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0.5 واط
        استهلاك الطاقة (نموذجي)
        59  واط

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • سلك طاقة التيار المتناوب
        • كبل RS232
        • كبل USB
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
        • دليل البدء السريع
        الملحقات الاختيارية
        مجموعة معايرة الألوان (CCK4602)
        الحامل
        BM05922 (اختياري)

      • متفرقات

        لغات العرض على الشاشة
        • العربية
        • الإنكليزية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • الإيطالية
        • اليابانية
        • البولندية
        • الأسبانية
        • التركية
        • الروسية
        • الصينية المبسطة
        • الصينية التقليدية
        • الدانماركية
        • الهولندية
        • الفنلندية
        • النرويجية
        • البرتغالية
        • السويدية
        الموافقات التنظيمية
        • CE
        • CCC
        • FCC، الفئة B
        • UL/cUL
        • RoHS
        • CB
        • C-Tick
        • BSMI
        • EnergyStar 7.0
        • GOST
        • PSE
        • VCCI
        الكفالة
        ضمان لمدة 3 سنوات

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تشغيل صوت USB
        • AAC
        • AIF
        • AIFF
        • ASF
        • LPCM
        • M3U
        • M4A
        • MP3
        • MP4
        • WAV
        • WMA
        تشغيل صور USB
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        • PDF
        تشغيل فيديو USB
        • M2TS
        • M4V
        • MK3D
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • MTS
        • TS
        • TTS
        • VOB
        • WMV

      • مشغّل داخلي

        CPU
        رباعي النواة Cortex A9، ‏1,8 جيجاهرتز
        GPU
        ARM Mali400 رباعي النواة، 533 ميجاهرتز
        الذاكرة
        DDR3 سعة 2 جيجابايت
        حقيبة
        EMMC سعة 16 جيجابايت
        Wifi
        ‎2.4 G

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • سلك طاقة التيار المتناوب
      • كبل RS232
      • كبل USB
      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
      • دليل البدء السريع
      • الملحقات الاختيارية: مجموعة معايرة الألوان (CCK4602)

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند