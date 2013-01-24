إننا نقدم مجموعةً كبيرة من حلول التمويل المخصصة لحلول التكنولوجيا الصحية الخاصة بشركة فيليبس، بما يشمل المعدات الطبية وحلول تكنولوجيا المعلومات والخدمات المهنية. كما تشمل هذه الحلول عقودَ إيجار التكنولوجيا الصحية ومُدد الدفع ممتدة الأجل عند شراء التكنولوجيا والتمويل التجاري لشركاء القنوات التابعين لشركة فيليبس. كما نقدم خدمات تمويل متقدمة لتلبية المتطلبات والمواقف المعينة، مثل التمويل المدعوم من وكالة ائتمانات التصدير (ECA) وتمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يخص الرعاية الصحية وتمويل المشروعات.