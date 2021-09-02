إشعار السلامة الميدانية للجهاز الطبي

Philips Respironics

FSN 2021-05-A وFSN 2021-06-A

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الرقم المجاني الخاص بالمملكة العربية السعودية

0039 800-814 (00966)

 

الرقم المجاني الدولي الخاص بالدول الأخرى

3822 8089 20 (0044)

إذا لم تكن قد سجلت جهازك بعد

معرفة المزيد حول السحب

بدء عملية التسجيل

الرقم المجاني الخاص بالمملكة العربية السعودية

0039 800-814 (00966)

 

الرقم المجاني الدولي الخاص بالدول الأخرى

 

3822 8089 20 (0044)

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