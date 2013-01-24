تساهم منهجيات الشركة في الاستفادة من البيانات في الوقت الفعلي والآراء المستندة إلى التحليلات لتقليل فترة التوقف عن العمل وزيادة كفاءة ممتلكات رأس المال.



تتخذ الشركة مقاربة شاملة تبدأ بتقييم استعمال المعدات بواسطة بيانات العملاء جنبًا إلى جانب مع تحليل بيانات المعدات غير التابعة لشركة Philips إذا توفرت. وتراقب الشركة أيضًا سير عمل المرضى للحصول على ملاحظات عالية المستوى، وتجري مقابلات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، وبالتالي تحدد التحسينات المحتملة. وفي النهاية تلخص النتائج المستخلصة وتقدم توصياتها ليقوم العملاء بمراجعتها.



تشتمل فوائد هذه المقاربة على:

تحسين عائد الاستثمار من خلال زيادة كفاءة استخدام المعدات ومعدل إنتاجية العمل بالنسبة إلى المرضى



تحسين مستوى رضا المرضى، نظرًا لإتاحة المزيد من الوقت أمام الأطباء السريريين والموظفين للتركيز أكثر على احتياجات المرضى