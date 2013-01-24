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3000 Series مكنسة كهربائية مع كيس

XD3010/61
  • لالتقاط 99,9%* من جسيمات الغبار الصغيرة لالتقاط 99,9%* من جسيمات الغبار الصغيرة لالتقاط 99,9%* من جسيمات الغبار الصغيرة
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    3000 Series مكنسة كهربائية مع كيس

    XD3010/61

    لالتقاط 99,9%* من جسيمات الغبار الصغيرة

    تجمع المكنسة الكهربائية الجديدة Performer Compact من Philips ما بين التصميم الصغير والأداء الكبير. استمتع بتنظيف دقيق في كل أرجاء المنزل بفضل تقنية AirflowMax وفوهة ExtraClean التي نقدّمها.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    3000 Series مكنسة كهربائية مع كيس

    لالتقاط 99,9%* من جسيمات الغبار الصغيرة

    تجمع المكنسة الكهربائية الجديدة Performer Compact من Philips ما بين التصميم الصغير والأداء الكبير. استمتع بتنظيف دقيق في كل أرجاء المنزل بفضل تقنية AirflowMax وفوهة ExtraClean التي نقدّمها.

    لالتقاط 99,9%* من جسيمات الغبار الصغيرة

    تجمع المكنسة الكهربائية الجديدة Performer Compact من Philips ما بين التصميم الصغير والأداء الكبير. استمتع بتنظيف دقيق في كل أرجاء المنزل بفضل تقنية AirflowMax وفوهة ExtraClean التي نقدّمها.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    3000 Series مكنسة كهربائية مع كيس

    لالتقاط 99,9%* من جسيمات الغبار الصغيرة

    تجمع المكنسة الكهربائية الجديدة Performer Compact من Philips ما بين التصميم الصغير والأداء الكبير. استمتع بتنظيف دقيق في كل أرجاء المنزل بفضل تقنية AirflowMax وفوهة ExtraClean التي نقدّمها.

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      لالتقاط 99,9%* من جسيمات الغبار الصغيرة

      مع تصميم خفيف الوزن وصغير الحجم

      • 2000 واط
      • فلتر Super Clean Air
      • 3 لترات
      تقنية AirflowMax الثورية لقوة شفط عالية

      تقنية AirflowMax الثورية لقوة شفط عالية

      استفد من سعة أكبر وتدفق هواء محسّن بفضل حجرة الغبار التي تتميّز بتصميم فريد، وذلك من خلال كيس الغبار المانع للانسداد، مما يتيح قوة شفط عالية إلى حين امتلاء كيس الغبار.

      محرك بقوة 2000 واط لقوة شفط عالية

      محرك بقوة 2000 واط لقوة شفط عالية

      محرك فعال بقوة 2000 واط لتوليد قوة شفط عالية والحصول على نتائج تنظيف دقيقة.

      صغيرة الحجم وخفيفة الوزن لسهولة الحمل

      صغيرة الحجم وخفيفة الوزن لسهولة الحمل

      يضمن التصميم الصغير الحجم والخفيف الوزن سهولة تخزين المكنسة الكهربائية وحملها.

      إمكانية وصول بعيد لـ 9 أمتار، للوصول إلى أماكن أبعد من دون فصل الجهاز عن مصدر الطاقة

      إمكانية وصول بعيد لـ 9 أمتار، للوصول إلى أماكن أبعد من دون فصل الجهاز عن مصدر الطاقة

      إمكانية وصول لغاية 9 أمتار من المقبس إلى الفوهة، لاستخدام الجهاز لمسافة أبعد من دون فصله عن مصدر الطاقة.

      الملحقات المرفقة: سهلة التخزين ودائمًا في متناول اليد

      الملحقات المرفقة: سهلة التخزين ودائمًا في متناول اليد

      يتم تخزين الملحقات المرفقة بسهولة داخل الحجرة الخلفية لتسهيل الوصول إليها عند الحاجة.

      فوهة ExtraClean لتنظيف دقيق على كل الأرضيات

      فوهة ExtraClean لتنظيف دقيق على كل الأرضيات

      تم تصميم فوهة ExtraClean مع فتحة كبيرة في الجهة الأمامية لالتقاط قطع الفتات والأوساخ الكبيرة، وهي تلاصق الأرضية بشكل كامل لضمان تنظيف دقيق لجسيمات الغبار أيضًا.

      فرشاة ناعمة مضمّنة في المقبض، جاهزة دائمًا للاستخدام

      فرشاة ناعمة مضمّنة في المقبض، جاهزة دائمًا للاستخدام

      تم تضمين فرشاة مخصصة لإزالة الغبار في المقبض مباشرة، بحيث تكون جاهزةً دائمًا للاستخدام على الأثاث والأسطح المسطّحة ومواد التنجيد.

      كيس غبار قابل لإعادة الاستخدام، لاستخدامه بسهولة تامة

      كيس غبار قابل لإعادة الاستخدام، لاستخدامه بسهولة تامة

      كيس غبار قابل للغسل وإعادة الاستخدام لتعزيز مستوى النظافة والحد من النفايات.

      يلتقط فلتر Super Clean Air أكثر من 99%** من الجسيمات

      يلتقط فلتر Super Clean Air أكثر من 99%** من جسيمات الغبار، بما فيها غبار الطلع وزغب الحيوانات وعثّ الغبار، مما يُعدّ مثاليًا للأشخاص الذين يشكون من الحساسية.

      المواصفات التقنية

      • التصميم

        اللون
        أزرق رويال داكن
        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        400 x 282 x‏ 251 mm
        وزن المنتج
        4.8 kg

      • مدى الاستفادة

        دائرة العمل نصف القطرية
        9 m
        نوع الأنبوب
        أنبوب تلسكوبي معدني مؤلف من قطعتين
        وصلات الأنبوب
        ActiveLock
        مقبض الحمل
        الجهة الأمامية
        طول سلك الطاقة
        6 m
        نوع العجلات
        مطاط

      • الفوهات والملحقات

        الملحقات المضمّنة
        • أداة تنظيف الشقوق
        • فرشاة مضمّنة
        فوهة عادية
        فوهة ExtraClean

      • الاستدامة

        التّعبئة
        90% من المواد المعاد تدويرها&lt;
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • تصفية

        نوع كيس الغبار
        كيس من نوع s-bag بأداء يدوم طويلاً
        مرشح لمخرج الهواء
        فلتر Super Clean Air
        سعة كيس الغبار
        3 لتر
        مرشح المحرك
        فلتر للرغوة مؤلّف من طبقة واحدة

      • Performance

        المكنسة الكهربائية (الحد الأقصى)
        27 kPa
        طاقة الإدخال (IEC)
        1800 W
        قوة الإدخال (الحد الأقصى)
        2000 W
        مستوى قوة الصوت
        83 ديسيبل

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