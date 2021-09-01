تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار
يتميّز Philips Xperion 6000 Slim بأنه متعدد الاستعمالات ومثالي للمساحات الضيّقة. يأتي مزوّدًا بوضع Eco يبلغ 250 لومن، ووضع Boost يبلغ 500 لومن، وستساعدك وحدة الضوء الدوّارة بمقدار 270 درجة في توجيه الشعاع القوي حيث تحتاج إليه بالضبط. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار
يتميّز Philips Xperion 6000 Slim بأنه متعدد الاستعمالات ومثالي للمساحات الضيّقة. يأتي مزوّدًا بوضع Eco يبلغ 250 لومن، ووضع Boost يبلغ 500 لومن، وستساعدك وحدة الضوء الدوّارة بمقدار 270 درجة في توجيه الشعاع القوي حيث تحتاج إليه بالضبط. إكتشف كلّ المميزات
تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار
يتميّز Philips Xperion 6000 Slim بأنه متعدد الاستعمالات ومثالي للمساحات الضيّقة. يأتي مزوّدًا بوضع Eco يبلغ 250 لومن، ووضع Boost يبلغ 500 لومن، وستساعدك وحدة الضوء الدوّارة بمقدار 270 درجة في توجيه الشعاع القوي حيث تحتاج إليه بالضبط. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار
يتميّز Philips Xperion 6000 Slim بأنه متعدد الاستعمالات ومثالي للمساحات الضيّقة. يأتي مزوّدًا بوضع Eco يبلغ 250 لومن، ووضع Boost يبلغ 500 لومن، وستساعدك وحدة الضوء الدوّارة بمقدار 270 درجة في توجيه الشعاع القوي حيث تحتاج إليه بالضبط. إكتشف كلّ المميزات
يتميّز Xperion 6000 Slim من Philips بضوء LED ساطع وعالي الجودة، لعرض الأغراض بواقعية وحيوية من خلال مصدر أساسي ذي إضاءة مرتفعة وشعاع عريض يبلغ 250 لومن في وضع Eco، و500 لومن في وضع Boost. استخدم مصدر الضوء الكاشف مع شعاع شعلة يبلغ 150 لومن لرؤية أفضل وللكشف عن أدق التفاصيل.
تم تصميم Xperion 6000 Slim من Philips ليكون جاهزًا دائمًا للعمل. ما عليك سوى أن تشحنه مرة واحدة لتزوّده بطاقة تكفي لتشغيله طوال يوم عمل كامل: لغاية 7 ساعات في وضع Eco، و4,5 ساعات في وضع Boost، و9 ساعات عند استخدام شعاع الشعلة. يتم تشغيل Xperion 6000 Slim من Philips ببطارية ليثيوم أيون فعالة، ويمكن شحنه بالكامل في غضون 4 ساعات عبر USB-C لضمان الاستفادة إلى أقصى حد من ضوء LED الساطع الذي يتميّز به.
إن Xperion 6000 Slim من Philips عبارة عن مصباح متعدد الاستعمالات ومثالي لإضاءة الأماكن الضيّقة. بفضل وحدة الإضاءة الدوّارة بمقدار 270 درجة، يمكنك وضعه بسهولة حيث تحتاج إليه. يمكنك تثبيت الضوء في وضعيات مختلفة لمساعدتك في العمل في الزوايا الصغيرة. يمكن طيّ ضوء العمل هذا لتخزينه بشكل لا يحتل مساحة كبيرة.
تم تصميم هذا المصباح لتلبية احتياجاتك بشكل خاص؛ فهو يتميّز بمقبض مريح مع طبقة مضادة للانزلاق، ما يسمح لك بإمساك مصباح العمل هذا بأمان تام. وإذا كنت بحاجة إلى كلتا يديك للعمل، فثبّت الضوء بأمان بفضل الخطاف القابل للسحب والتدوير بمقدار 360 درجة والمغناطيس القوي. يمكن العثور على زر الطاقة على الجهة الخلفية لضمان عدم توهّج الضوء مباشرة في عينيك عند تشغيله.
تم تصميم Xperion 6000 Slim من Philips ليتماشى مع بيئات العمل القاسية بفضل مقاومة الصدمات بتصنيف IK07، ومقاومة المياه وفقًا لمعايير IP54، والسطح الذي يتحمّل المواد الكيميائية ومحاليل ورش العمل. إنه مصمم ليدوم طويلاً، فنحن نعرف أنك قد تحتاج إلى مساعدة إضافية حتى لو كانت يداك ثابتتَين جدًا.
استفد من ضمان Philips القياسي لمدة سنتَين، بالإضافة إلى سنة أخرى1
لا تقلق بشأن فقدان جهازك بعد الآن، إذ يمكنك العثور عليه بسهولة بفضل وظيفة "العثور على جهازي". استخدم جهاز التحكّم عن بُعد لتشغيل صفارة تنبيه مسموعة وضوء وامض لتحديد مكان جهازك. يساعدك الهيكل باللون الأخضر الليموني في رؤية الجهاز حتى في الأماكن المظلمة. للحفاظ على مصباح العمل في متناول يديك وجاهزًا للاستخدام، استخدم قاعدة الإرساء من Philips. عند وضعها على طاولة، تمكّنك من شحن المصباح لاسلكيًا.2 اعرف المزيد: Philips.com/Xperion-6000
مواصفات التسويق
وصف المنتج
خصائص الضوء
الخصائص الكهربائية
معلومات الطلب
بيانات العلبة
معلومات حول المنتج المغلف
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