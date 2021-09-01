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Xperion 6000

رفيع

X60SLIMX1
  • تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار
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    Xperion 6000 رفيع

    X60SLIMX1

    تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار

    يتميّز Philips Xperion 6000 Slim بأنه متعدد الاستعمالات ومثالي للمساحات الضيّقة. يأتي مزوّدًا بوضع Eco يبلغ 250 لومن، ووضع Boost يبلغ 500 لومن، وستساعدك وحدة الضوء الدوّارة بمقدار 270 درجة في توجيه الشعاع القوي حيث تحتاج إليه بالضبط. إكتشف كلّ المميزات

    Xperion 6000 رفيع

    تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار

    يتميّز Philips Xperion 6000 Slim بأنه متعدد الاستعمالات ومثالي للمساحات الضيّقة. يأتي مزوّدًا بوضع Eco يبلغ 250 لومن، ووضع Boost يبلغ 500 لومن، وستساعدك وحدة الضوء الدوّارة بمقدار 270 درجة في توجيه الشعاع القوي حيث تحتاج إليه بالضبط. إكتشف كلّ المميزات

    تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار

    يتميّز Philips Xperion 6000 Slim بأنه متعدد الاستعمالات ومثالي للمساحات الضيّقة. يأتي مزوّدًا بوضع Eco يبلغ 250 لومن، ووضع Boost يبلغ 500 لومن، وستساعدك وحدة الضوء الدوّارة بمقدار 270 درجة في توجيه الشعاع القوي حيث تحتاج إليه بالضبط. إكتشف كلّ المميزات

    Xperion 6000 رفيع

    تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار

    يتميّز Philips Xperion 6000 Slim بأنه متعدد الاستعمالات ومثالي للمساحات الضيّقة. يأتي مزوّدًا بوضع Eco يبلغ 250 لومن، ووضع Boost يبلغ 500 لومن، وستساعدك وحدة الضوء الدوّارة بمقدار 270 درجة في توجيه الشعاع القوي حيث تحتاج إليه بالضبط. إكتشف كلّ المميزات

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      أداء إضاءة متقدم يدوم طويلًا

      • 500 لومن Boost ‏/ 250 لومن Eco
      • 150 لومن، ضوء كاشف
      • عمر البطارية: 4,5 س (وضع Eco:‏ 7 س)
      • متعدد الاستخدامات وقابل للتدوير
      ضوء LED متميّز مع إخراجات متعددة

      ضوء LED متميّز مع إخراجات متعددة

      يتميّز Xperion 6000 Slim من Philips بضوء LED ساطع وعالي الجودة، لعرض الأغراض بواقعية وحيوية من خلال مصدر أساسي ذي إضاءة مرتفعة وشعاع عريض يبلغ 250 لومن في وضع Eco، و500 لومن في وضع Boost. استخدم مصدر الضوء الكاشف مع شعاع شعلة يبلغ 150 لومن لرؤية أفضل وللكشف عن أدق التفاصيل.

      وقت تشغيل طويل في أوضاع الإضاءة المختلفة

      وقت تشغيل طويل في أوضاع الإضاءة المختلفة

      تم تصميم Xperion 6000 Slim من Philips ليكون جاهزًا دائمًا للعمل. ما عليك سوى أن تشحنه مرة واحدة لتزوّده بطاقة تكفي لتشغيله طوال يوم عمل كامل: لغاية 7 ساعات في وضع Eco، و4,5 ساعات في وضع Boost، و9 ساعات عند استخدام شعاع الشعلة. يتم تشغيل Xperion 6000 Slim من Philips ببطارية ليثيوم أيون فعالة، ويمكن شحنه بالكامل في غضون 4 ساعات عبر USB-C لضمان الاستفادة إلى أقصى حد من ضوء LED الساطع الذي يتميّز به.

      ضوء دقيق وقابل للتدوير بمقدار 270 درجة

      ضوء دقيق وقابل للتدوير بمقدار 270 درجة

      إن Xperion 6000 Slim من Philips عبارة عن مصباح متعدد الاستعمالات ومثالي لإضاءة الأماكن الضيّقة. بفضل وحدة الإضاءة الدوّارة بمقدار 270 درجة، يمكنك وضعه بسهولة حيث تحتاج إليه. يمكنك تثبيت الضوء في وضعيات مختلفة لمساعدتك في العمل في الزوايا الصغيرة. يمكن طيّ ضوء العمل هذا لتخزينه بشكل لا يحتل مساحة كبيرة.

      خطاف دوار وذكي مع مغناطيس وهيكل مريح

      خطاف دوار وذكي مع مغناطيس وهيكل مريح

      تم تصميم هذا المصباح لتلبية احتياجاتك بشكل خاص؛ فهو يتميّز بمقبض مريح مع طبقة مضادة للانزلاق، ما يسمح لك بإمساك مصباح العمل هذا بأمان تام. وإذا كنت بحاجة إلى كلتا يديك للعمل، فثبّت الضوء بأمان بفضل الخطاف القابل للسحب والتدوير بمقدار 360 درجة والمغناطيس القوي. يمكن العثور على زر الطاقة على الجهة الخلفية لضمان عدم توهّج الضوء مباشرة في عينيك عند تشغيله.

      مقاوم للصدمات والمياه والمحاليل (IP54/IK07)

      مقاوم للصدمات والمياه والمحاليل (IP54/IK07)

      تم تصميم Xperion 6000 Slim من Philips ليتماشى مع بيئات العمل القاسية بفضل مقاومة الصدمات بتصنيف IK07، ومقاومة المياه وفقًا لمعايير IP54، والسطح الذي يتحمّل المواد الكيميائية ومحاليل ورش العمل. إنه مصمم ليدوم طويلاً، فنحن نعرف أنك قد تحتاج إلى مساعدة إضافية حتى لو كانت يداك ثابتتَين جدًا.

      مدّد الضمان عبر الإنترنت إلى 3 سنوات

      مدّد الضمان عبر الإنترنت إلى 3 سنوات

      استفد من ضمان Philips القياسي لمدة سنتَين، بالإضافة إلى سنة أخرى1

      حلول ذكية لشحن جهازك والعثور عليه

      حلول ذكية لشحن جهازك والعثور عليه

      لا تقلق بشأن فقدان جهازك بعد الآن، إذ يمكنك العثور عليه بسهولة بفضل وظيفة "العثور على جهازي". استخدم جهاز التحكّم عن بُعد لتشغيل صفارة تنبيه مسموعة وضوء وامض لتحديد مكان جهازك. يساعدك الهيكل باللون الأخضر الليموني في رؤية الجهاز حتى في الأماكن المظلمة. للحفاظ على مصباح العمل في متناول يديك وجاهزًا للاستخدام، استخدم قاعدة الإرساء من Philips. عند وضعها على طاولة، تمكّنك من شحن المصباح لاسلكيًا.2 اعرف المزيد: Philips.com/Xperion-6000

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التسويق

        أبرز ما في المنتج
        متعدد الاستخدامات وقابل للتدوير
        المنافع المتوقعة
        تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار

      • وصف المنتج

        خيارات للاستعمال بدون استخدام اليدَين
        خطاف قابل للتدوير، مغناطيس قوي
        الخطاف
        قابل للتدوير بمقدار 360 درجة
        تصنيف الحماية من التأثير الخارجي (IK)
        IK07
        مغنطيس
        2 مغناطيس
        المواد واللمسات النهائية
        ABS قوي + مطاط طري
        حرارة التشغيل
        -10 درجات مئوية إلى 40 درجة مئوية
        النطاق
        Xperion 6000
        التقنية
        COB LED
        كاشف تسرب الأشعة فوق البنفسجية
        لا
        تصنيف الحماية من الدخول (IP)
        IP54
        مقاومة ضد
        الدهون والزيت ومحاليل ورش العمل

      • خصائص الضوء

        زاوية الشعاع
        100  درجة
        حرارة اللون
        6000  كلفن
        إخراج الضوء (المؤشر)
        180 لومن
        إخراج الضوء (اقتصادي)
        250 لومن
        زاوية الشعاع (المؤشر)
        15 درجة
        إخراج الضوء (وضع boost)
        500 لومن

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        3.7  فولت
        مصدر الطاقة
        بطارية قابلة لإعادة الشحن
        قدرة البطارية
        2600  mAh
        وقت تشغيل البطارية (boost)
        حتى 4,5 ساعات
        فترة تشغيل البطارية (اقتصادي)
        حتى 7 ساعات
        نوع البطارية
        بطارية ليثيوم
        نوع المقبس
        مقبس للاتحاد الأوروبي
        نوع سلك الشحن
        USB النوع C
        فترة شحن البطارية
        حتى 4 ساعات
        القدرة الكهربائية بالواط
        5 واط
        فترة تشغيل البطارية (المؤشر)
        لغاية 9 ساعات

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        X60SLIMX1
        رمز الطلب
        01467231

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8719018014672
        EAN3
        8719018014689

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الطول
        5.2  سم
        الارتفاع
        17.5  سم
        كمية الحزمة / الحد الأدنى للكمية المطلوبة
        6
        الوزن مع البطاريات
        334  غ
        طول السلك
        كبل USB بطول 100 سم، محول 5 فولت 1 أمبير

      • معلومات العلبة الخارجية

        الطول
        19.5  سم
        العرض
        16.5  سم
        الارتفاع
        18  سم

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