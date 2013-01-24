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مكبر صوت بتقنية Bluetooth مخصص للحفلات

TANX200/98
التصنيف الإجمالي / 5
  • استسلم لصوت الجهير استسلم لصوت الجهير استسلم لصوت الجهير
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    مكبر صوت بتقنية Bluetooth مخصص للحفلات

    TANX200/98
    التصنيف الإجمالي / 5

    استسلم لصوت الجهير

    استمتع بصوت مدوٍّ بفضل مكبر الصوت بتقنية Bluetooth المخصص للحفلات، فهو يتميّز بمشغلَين لصوت جهير صاخب! يمكنك توصيل غيتار وميكروفون لتشغيل نغماتك الخاصة. استمتع بتأثيرات ضوئية خاصة بالحفلات، ووظائف كاريوكي ممتعة، ووقت تشغيل يبلغ 14 ساعة. إكتشف كلّ المميزات

    مكبر صوت بتقنية Bluetooth مخصص للحفلات

    استسلم لصوت الجهير

    استمتع بصوت مدوٍّ بفضل مكبر الصوت بتقنية Bluetooth المخصص للحفلات، فهو يتميّز بمشغلَين لصوت جهير صاخب! يمكنك توصيل غيتار وميكروفون لتشغيل نغماتك الخاصة. استمتع بتأثيرات ضوئية خاصة بالحفلات، ووظائف كاريوكي ممتعة، ووقت تشغيل يبلغ 14 ساعة. إكتشف كلّ المميزات

    استسلم لصوت الجهير

    استمتع بصوت مدوٍّ بفضل مكبر الصوت بتقنية Bluetooth المخصص للحفلات، فهو يتميّز بمشغلَين لصوت جهير صاخب! يمكنك توصيل غيتار وميكروفون لتشغيل نغماتك الخاصة. استمتع بتأثيرات ضوئية خاصة بالحفلات، ووظائف كاريوكي ممتعة، ووقت تشغيل يبلغ 14 ساعة. إكتشف كلّ المميزات

    مكبر صوت بتقنية Bluetooth مخصص للحفلات

    استسلم لصوت الجهير

    استمتع بصوت مدوٍّ بفضل مكبر الصوت بتقنية Bluetooth المخصص للحفلات، فهو يتميّز بمشغلَين لصوت جهير صاخب! يمكنك توصيل غيتار وميكروفون لتشغيل نغماتك الخاصة. استمتع بتأثيرات ضوئية خاصة بالحفلات، ووظائف كاريوكي ممتعة، ووقت تشغيل يبلغ 14 ساعة. إكتشف كلّ المميزات

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      • Bluetooth®‎

      وقت تشغيل يبلغ 14 ساعة. صوت عالٍ وقوي مع صوت جهير مدوٍّ

      يحتوي مكبر الصوت القوي هذا على كل ما تحتاج إليه لبدء الحفلة على الأصول! اجعل أرجاء الغرفة تتمايل على الإيقاع بفضل الصوت القوي والجهير المدوّي. واستمتع بوقت تشغيل يبلغ 14 ساعة بعد عملية شحن واحدة، للاستماع إلى الموسيقى طوال الليل.

      تأثيرات ضوئية خاصة بالحفلات. أشعل الحماس على وقع الموسيقى

      أشعل حماس الرقص لدى الجميع بفضل التأثيرات الضوئية الخاصة بالحفلات. تنبض الأضواء الملوّنة على مكبرات الصوت على إيقاع الموسيقى أو تومض بترتيبات مختلفة أو تبقى مضيئة في توهج ثابت.

      إدخالان للميكروفون وإدخال واحد للغيتار (6,3 مم)

      تتيح لك إدخالات الميكروفون والغيتار (6,3 مم) الارتقاء بالحفلة إلى المستوى التالي. يمكنك تأدية الأغاني من قائمة تشغيل أو العزف بحماس تام. يمكنك حتى خفت أصوات الأغنية التي تغنيها بحيث لا تسمع سوى صوتك. كذلك، تمنحك تأثيرات الكاريوكي الممتعة القدرة على إضافة صدى إلى الأصوات، أو تبديل تأثيرات الأصوات من صوت نسائي إلى رجالي، وبالعكس!

      مسكة حمل مضمّنة. يبلغ وزن مكبر الصوت 7,7 كجم

      تسمح لك مسكة الحمل المضمّنة بتشغيل الموسيقى أينما أردت. اصطحب الموسيقى إلى منزل أحد الأصدقاء. شغّلها في ملعب كرة السلة. يمكنك حتى الإقران مع مكبر صوت TANX200 آخر من Philips مخصص للحفلات باستخدام وصلة إدخال الصوت مقاس 3,5 مم.

      إقران سهل: ما عليك سوى الضغط على زر Bluetooth

      تتميّز عملية الإقران بجهازك المزوّد بتقنية Bluetooth بسهولتها التامة. ما عليك سوى الضغط على زر Bluetooth ليصبح مكبر الصوت جاهزًا للإقران. يبلغ المدى اللاسلكي 10 م.

      مدى لاسلكي يصل إلى 10 م

      يُعتبر Bluetooth تقنية اتصالات لاسلكية قريبة المدى تتميز بقوة فائقة وتوفير للطاقة. تسمح لك هذه التقنية بإنشاء اتصال لاسلكي مع جهاز iPod أو iPhone أو iPad أو أجهزة Bluetooth أخرى مثل الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر اللوحي أو حتى أجهزة الكمبيوتر المحمول. وبالتالي، يمكنك الاستمتاع بالموسيقى المفضلة لديك أو الصوت الصادر من الفيديو أو الألعاب لاسلكيًا عبر مكبر الصوت هذا بكل سهولة.

      تويترات (عدد 2) مقاس بوصتَين. مشغّلان لصوت الجهير (عدد 2) مقاس 5,25 بوصة

      تويترات (عدد 2) مقاس بوصتَين. مشغّلات لصوت الجهير (عدد 2) مقاس 5,25 بوصة.

      إن الأزرار المتوفرة على مكبر الصوت مخصصة للتحكّم بمستوى الصوت والموسيقى والأضواء

      إن الأزرار المتوفرة على مكبر الصوت مخصصة للتحكّم بمستوى الصوت والموسيقى والأضواء

      إن الأقراص المتوفرة على مكبر الصوت مخصصة للميكروفون والصدى ومستوى صوت الغيتار

      إن الأقراص المتوفرة على مكبر الصوت مخصصة للميكروفون والصدى ومستوى صوت الغيتار

      ميزات الكاريوكي: الصدى، تبديل بين صوت نسائي/رجالي، خفت الصوت

      ميزات الكاريوكي: الصدى، تبديل بين صوت نسائي/رجالي، خفت الصوت

      المواصفات التقنية

      • الصوت

        تحسين الصوت
        • التحكم بالصوت الرقمي
        • مضخم الجهير الديناميكي
        • نظام عاكس للجهير
        • كاريوكي
        الطاقة (نسبة جذر متوسط المربعات (RMS) والتشوه التوافقي الكلي (THD))
        80 واط (THD ‏1%)
        قوة الإخراج
        160 واط (الحد الأقصى)

      • السماعة

        اللون
        أسود
        التكوين
        مضخم ثنائي
        عدد قنوات الصوت
        2.0
        شبكة مكبر الصوت
        نعم
        مكبر صوت عالي التردد
        بوصتان x‏ 2
        مضخم
        5,25 بوصة x‏ 2

      • تشغيل الصوت

        تشغيل الوسائط
        MP3-USB

      • إمكانية الاتصال

        ملفات تعريف Bluetooth
        • دعم الإقران المتعدد
        • بث الموسيقى (A2DP)
        • التشغيل/التحكّم بمستوى الصوت: AVRCP
        • صيغة البث: SBC
        إدخال الميكروفون
        2 x‏ (6,3 مم مع تحكّم بمستوى الصوت)
        مدخل خط
        1‏x ‏3,5 مم
        مخرج خط
        1‏x ‏3,5 مم

      • الراحة

        كاريوكي
        • التحكم بصدى الصوت
        • تبديل بين صوت نسائي/رجالي
        • خفت الصوت
        واجهة المستخدم
        • LED: أحمر لوضع ECO ووضع الاستعداد
        • نغمات الصوت: BT
        التحكم في شدة الصوت
        زر تبديل لمسي

      • شاشة عرض

        التأثير الضوئي لمكبر الصوت
        نعم

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • سلك طاقة التيار المتناوب
        • دليل البدء السريع
        • شهادة الضمان

      • الطاقة

        وحدة تزويد بالطاقة
        240-100 فولت من التيار المتردد، 50/60 هرتز
        عمر البطارية
        14  س
        نوع البطارية
        ليثيوم أيون (مضمّنة)
        وضع الاستعداد
        نعم
        التزويد بطاقة التيار المتردد
        سلك الطاقة (قابل للفك)
        دعم فولتية التيار المتردد
        110-220 فولت (نطاق كامل)

      • الأبعاد

        عمق العلبة
        340  ملليمترًا
        ارتفاع العلبة
        622  ملليمترًا
        عرض العلبة
        358  ملليمترًا
        الوزن الإجمالي
        9,62  كلغ
        الوزن الصافي
        7.7  كلغ
        أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
        268‏x‏556‏x‏285  ملليمترًا

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • سلك طاقة التيار المتناوب
      • دليل البدء السريع
      • شهادة الضمان

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