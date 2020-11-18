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Philips 3000 Series Handheld Steamer STH3000/26 Compact and foldable Ready to use in ˜30 seconds 1000W, up to 20g/min No ironing board needed

STH3000/26
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    Philips 3000 Series Handheld Steamer STH3000/26 Compact and foldable Ready to use in ˜30 seconds 1000W, up to 20g/min No ironing board needed

    STH3000/26

    Philips 3000 Series Handheld Steamer STH3000/26 Compact and foldable Ready to use in ˜30 seconds 1000W, up to 20g/min No ironing board needed

    Philips 3000 Series Handheld Steamer STH3000/26 Compact and foldable Ready to use in ˜30 seconds 1000W, up to 20g/min No ironing board needed

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