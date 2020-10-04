Philips Power multiplier SPN4945WA 4 outlets master switch 2 m 2 USB chaging ports
SPN4945WA/56
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Philips Power multiplier SPN4945WA 4 outlets master switch 2 m 2 USB chaging ports
SPN4945WA/56
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Philips Power multiplier SPN4945WA 4 outlets master switch 2 m 2 USB chaging ports
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Philips Power multiplier SPN4945WA 4 outlets master switch 2 m 2 USB chaging ports