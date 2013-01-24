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مضاعف طاقة

SPN2556WC/56
التصنيف الإجمالي / 5
  • زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة
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    مضاعف طاقة

    SPN2556WC/56
    التصنيف الإجمالي / 5

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة

    مع مقبس امتداد لـ 5 أجهزة مناسبة للملكة المتحدة، ومقبس BS وسلك طاقة بطول 5 م. إكتشف كلّ المميزات

    مضاعف طاقة

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة

    مع مقبس امتداد لـ 5 أجهزة مناسبة للملكة المتحدة، ومقبس BS وسلك طاقة بطول 5 م. إكتشف كلّ المميزات

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة

    مع مقبس امتداد لـ 5 أجهزة مناسبة للملكة المتحدة، ومقبس BS وسلك طاقة بطول 5 م. إكتشف كلّ المميزات

    مضاعف طاقة

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة

    مع مقبس امتداد لـ 5 أجهزة مناسبة للملكة المتحدة، ومقبس BS وسلك طاقة بطول 5 م. إكتشف كلّ المميزات

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      زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة

      زد عدد المآخذ إلى 3

      • 5 مآخذ
      • سلك طاقة بطول 5 م
      • باللون الأبيض

      5 مآخذ

      تحويل مأخذ واحد إلى خمسة مآخذ، ما يسمح لك بتوصيل أجهزة متعددة من مأخذ تيار متردد واحد.

      سلك طاقة بطول 5 م

      يؤمن الطاقة لوحدة يمكن أن تكون على بعد 5 م من مأخذ التيار المتردد.

      مقبس BS مع مصهر 13 أمبير

      مقبس BS مع مصهر 13 أمبير لاستخدام آمن

      غالق الأمان التلقائي

      أبقِ الأغراض الصغيرة وأصابع الأطفال بعيدًا عن الجزء الداخلي من المقابس.

      ضوء مؤشر التشغيل

      يضيء ضوء LED المنبّه ليشير إلى أن المضاعف يسحب الطاقة من مأخذ التيار المتردد.

      المواصفات التقنية

      • أبعاد المنتج

        طول السلك
        500  سم

      • أبعاد العلبة

        EAN
        ‎48 95229 10686 4
        طريقة العرض على الرف
        كلاهما
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        نوع العلبة
        الكرتون

      • الكرتون الخارجي

        GTIN
        ‎1 48 95229 10686 1
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        20

      • الكرتون الداخلي

        GTIN
        ‎2 48 95229 10686 8
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        10

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