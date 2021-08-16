Philips Wall tap SPN1126BU 2 outlets individual switch 3 USB charging ports Black
SPN1126BU/56
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Philips Wall tap SPN1126BU 2 outlets individual switch 3 USB charging ports Black
SPN1126BU/56
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Philips Wall tap SPN1126BU 2 outlets individual switch 3 USB charging ports Black
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Philips Wall tap SPN1126BU 2 outlets individual switch 3 USB charging ports Black