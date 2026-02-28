سمّاعات رأس بوزن 8 غرامات لتحصل على ملاءمة مثالية وراحة بفضل خفة الوزن الفائقة

لا يزيد وزن سمّاعات الرأس ActionFit الخاصة بك عن 8 غرامات، مما يجعلها ذات وزن شديد الخفة ويجعل استخدامها أمرًا ممتعًا للغاية. في الواقع، فبالكاد ستشعر بوجودها أثناء القيام بتمارينك، بل كل ما ستشعر به هو الصوت الفائق القوي الذي يحافظ على تركيزك وحماسك.