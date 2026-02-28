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ActionFit

SHQ3200PP/10

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سمّاعات رأس بوزن 8 غرامات لتحصل على ملاءمة مثالية وراحة بفضل خفة الوزن الفائقة

سمّاعات رأس بوزن 8 غرامات لتحصل على ملاءمة مثالية وراحة بفضل خفة الوزن الفائقة

لا يزيد وزن سمّاعات الرأس ActionFit الخاصة بك عن 8 غرامات، مما يجعلها ذات وزن شديد الخفة ويجعل استخدامها أمرًا ممتعًا للغاية. في الواقع، فبالكاد ستشعر بوجودها أثناء القيام بتمارينك، بل كل ما ستشعر به هو الصوت الفائق القوي الذي يحافظ على تركيزك وحماسك.

أغطية من السيليكون الفائق النعومة للتثبيت المريح بأذنيك

أغطية من السيليكون الفائق النعومة للتثبيت المريح بأذنيك

تأتي سمّاعات الرأس ActionFit الخاصة بك مع أغطية للأذن من السيليكون الفائق النعومة وهي مصممة خصيصًا للتثبيت المريح بأذنيك، لذا فهي مريحة لدرجة أنك قد لا ترغب في نزعها نهائيًا.

ملقط كبلات وحقيبة صغيرة واقية لتسهيل الاستخدام والتخزين

تأتي سمّاعات الرأس ActionFit مع ملقطها وحقيبتها الصغيرة الخاصة لتسهيل التحكم بالكبل وتخزينها بأمان. استمتع بالتمارين بدون حدوث تشابك بفضل الملقط، ثم خزن سمّاعات الرأس الخاصة بك في الحقيبة الصغيرة المسامية. لا تبللها بالعرق!

المواصفات التقنية

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